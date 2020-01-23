Еще в 1938 году украинские националисты разработали концепцию, в соответствии с которой после победы нацистской Германии над СССР еврейское население должно было быть уничтожено ради построения независимого государства. Об этом рассказал глава фонда «Историческая память» Александр Дюков 23 января на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Фактор Холокоста в современной украинской политике». Трансляция © Михаила Колодзинского, который писал о том, что евреи будут единственным меньшинством, которое не должно быть охвачено «денационализационной политикой».

По его словам, эта концепция была разработана еще до начала Второй мировой войны, когда еще не было ни пакта Молотова-Риббентропа, ни нападения Германии на Польшу, ни планов нацистов по «окончательному решению еврейского вопроса».

В результате, указал историк, на одном из секретных совещаний нацистское руководство решило именно руками украинских националистов после победы над Польшей уничтожать евреев и образованных поляков.

«Надо преследовать еще живых нацистов. Это преступление без срока давности. Но также нужно обращать внимание на тех, кто марширует по улицам и называет всех этих палачей своими героями», — резюмировал Дюков.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Фактор Холокоста в современной украинской политике» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.