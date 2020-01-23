По его словам, каждый крупный инвестор, который вложит более 100 миллионов долларов на Украине, получит прямые гарантии от правительства.
«Специальный закон, который должен быть проголосован в парламенте, предоставит правительству мандат на решение вопросов, которые волнуют инвесторов — от налоговых льгот до земельных вопросов и инфраструктуры», — написал Гончарук.
Также Украина предоставит особые условия для тех инвесторов, которые будут участвовать в приватизации. Если инвестор купит предприятие стоимостью от 10 миллионов долларов, то получит «налоговые каникулы» — освобождение от налога на прибыль на период до пяти лет.
Кроме того, Украина намерена создать специальный международный арбитраж, который будет необходим для решения меньших инвестиционных требований (около 10 миллионов долларов и ниже), которые в противном случае были бы чрезмерно дорогими для того, чтобы быть переданными в арбитраж.