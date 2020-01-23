Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина предложит интересные условия каждому инвестору, чтобы была заинтересованность вкладывать средства именно в эту страну. Об этом 23 января он сообщил в своем Telegram

Инвесторы не придут. Что сулит Украине общемировой кризис-2020? © РИА Новости, Роман Галкин | Перейти в фотобанк

«Специальный закон, который должен быть проголосован в парламенте, предоставит правительству мандат на решение вопросов, которые волнуют инвесторов — от налоговых льгот до земельных вопросов и инфраструктуры», — написал Гончарук.

Также Украина предоставит особые условия для тех инвесторов, которые будут участвовать в приватизации. Если инвестор купит предприятие стоимостью от 10 миллионов долларов, то получит «налоговые каникулы» — освобождение от налога на прибыль на период до пяти лет.

Кроме того, Украина намерена создать специальный международный арбитраж, который будет необходим для решения меньших инвестиционных требований (около 10 миллионов долларов и ниже), которые в противном случае были бы чрезмерно дорогими для того, чтобы быть переданными в арбитраж.