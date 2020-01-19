Ранее Тимошенко заявила о начале процесса «ликвидации» Украины. По ее словам, с момента обретения независимости страна попала под внешнее «кураторство», потеряла свою «субъектность» в мире и превратилась в объект, который «все используют, как хотят».
Эксперт отметил, что именно Тимошенко активно выступала за кураторство Украины со стороны НАТО, когда во время избирательной кампании 2014 года, когда она призывала немедленно провести референдум о вступлении в НАТО для защиты от якобы российской агрессии.
По его мнению, отличия между Тимошенко и президентом Владимиром Зеленским в частности по вопросу земли — стилистические: они представляют интересы разных олигархических групп в споре о том, кому эта земля достанется.
«Конфликт между Тимошенко и Зеленским — не в отношении к земле, а в столкновении интересов этих групп…Вообще, гибкое отношение украинских политиков к земельному вопросу — это довольно забавная история», — рассуждает Соловьев.
Журналист добавил, что если Тимошенко давно в политическом бизнесе и сама может считаться олигархом, то Зеленский пока только набирает финансовый капитал, в то время как политический капитал он теряет, несмотря на важную должность.