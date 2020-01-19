Заговорившая об угрозах уничтожения Украины лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко поздно спохватилась, поскольку она сама сдала политический и экономический суверенитет страны. Об этом рассказал телеведущий Владимир Соловьев 19 января в комментарии изданию «Взгляд»

Телеведущий Соловьев призвал ввести санкции против Украины после выступления Зеленского © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что именно Тимошенко активно выступала за кураторство Украины со стороны НАТО, когда во время избирательной кампании 2014 года, когда она призывала немедленно провести референдум о вступлении в НАТО для защиты от якобы российской агрессии.

По его мнению, отличия между Тимошенко и президентом Владимиром Зеленским в частности по вопросу земли — стилистические: они представляют интересы разных олигархических групп в споре о том, кому эта земля достанется.

«Конфликт между Тимошенко и Зеленским — не в отношении к земле, а в столкновении интересов этих групп…Вообще, гибкое отношение украинских политиков к земельному вопросу — это довольно забавная история», — рассуждает Соловьев.

Журналист добавил, что если Тимошенко давно в политическом бизнесе и сама может считаться олигархом, то Зеленский пока только набирает финансовый капитал, в то время как политический капитал он теряет, несмотря на важную должность.