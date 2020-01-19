Посольство Украины в Лондоне потребовало у британской полиции исключить трезубец, изображенный на гербе страны, из списка экстремистских символов и принести свои извинения. Об 19 января говорится в заявлении диппредставительства на своей странице в Facebook

Daily Mail признала Крым частью России, но вскоре передумала © РИА Новости, Андрей Иглов | Перейти в фотобанк

Посольство считает, что включение конституционного символа герба Украины в пособие по вопросам экстремизма для британских учителей и медицинского состава, подготовленного контртеррористической полицией, чрезвычайно возмутительно.

«Никакие объяснения недопустимы. Мы требуем, чтобы трезубец был исключен из пособия и были принесены официальные извинения», — сказано в сообщении посольства.

Пособие, подготовленное антитеррористическим отделом британской полиции, распространяется по всей стране в рамках подготовки к программе «Превенция» по борьбе с радикализацией. Эта программа была предназначена для того, чтобы поймать лиц, которые могут угрожать совершением террористического насилия.

Это уже не первый случай, когда посольство Украины в Лондоне выражает свое негодование. Ранее дипломатов возмутила публикация газеты Daily Mail о лунных затмениях в разных уголках планеты, на которой Крым был обозначен как часть России.