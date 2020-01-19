Документ, на который ссылаются дипломаты, был распространен в 2019 году. В нем в разделе «татуировки» приводится рисунок на теле с изображение трезубца, а картинка сопровождена подписью: «Украинский трезубец (националистический)».
Посольство считает, что включение конституционного символа герба Украины в пособие по вопросам экстремизма для британских учителей и медицинского состава, подготовленного контртеррористической полицией, чрезвычайно возмутительно.
«Никакие объяснения недопустимы. Мы требуем, чтобы трезубец был исключен из пособия и были принесены официальные извинения», — сказано в сообщении посольства.
Пособие, подготовленное антитеррористическим отделом британской полиции, распространяется по всей стране в рамках подготовки к программе «Превенция» по борьбе с радикализацией. Эта программа была предназначена для того, чтобы поймать лиц, которые могут угрожать совершением террористического насилия.
Это уже не первый случай, когда посольство Украины в Лондоне выражает свое негодование. Ранее дипломатов возмутила публикация газеты Daily Mail о лунных затмениях в разных уголках планеты, на которой Крым был обозначен как часть России.