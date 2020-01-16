Потенциального российского премьера в публикации называют «российским оккупантом» и обвиняют в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины». Порой доходит и до смешного.
«Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым», — говорится в обнародованном «досье» Мишустина.
15 января президент России Владимир Путин выступил с обращением к Федеральному собранию, во время которого он предложил внести изменения в Конституцию. После этого в тот же день Кабинет министров Дмитрия Медведева подал в отставку.
Путин предложил кандидатуру Мишустина на пост главы российского правительства.