Не успел президент РФ Владимир Путин предложить кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра РФ, как последний попал в базу скандального украинского сайта «Миротворец»

Потенциального российского премьера в публикации называют «российским оккупантом» и обвиняют в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины». Порой доходит и до смешного.

«Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым», — говорится в обнародованном «досье» Мишустина.

Сенатор назвал Мишустина профессионалом, который смог эффективно выстроить госсистему в своей сфере © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Владимир Путин выступил с обращением к Федеральному собранию, во время которого он предложил внести изменения в Конституцию. После этого в тот же день Кабинет министров Дмитрия Медведева подал в отставку.

Путин предложил кандидатуру Мишустина на пост главы российского правительства.