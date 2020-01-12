В конце декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Вашингтон потребовал от компаний-подрядчиков немедленно прекратить строительство.
«Технологические риски на сегодняшний день решаются нашими мощностями, поэтому "Северный поток-2" будет достроен. Конечно, это потребует несколько большего времени, но технологических препятствий, чтобы это сделать своими силами, у нас нет», — заявил Миллер.
Ранее президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель сообщил, что работы по «Северному потоку-2» должны завершиться до конца 2020-го или к первому кварталу следующего года.
В свою очередь глава Минэнерго Александр Новак утверждал, что газопровод введут в эксплуатацию в 2020 году и у России есть ресурсы для этого.