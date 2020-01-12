Россия сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2». Об этом председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил в эфире телеканала «России 1» 12 января

Немецкий эксперт Рар объяснил, к чему приведут санкции США против «Северного потока-2» © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Вашингтон потребовал от компаний-подрядчиков немедленно прекратить строительство.

«Технологические риски на сегодняшний день решаются нашими мощностями, поэтому "Северный поток-2" будет достроен. Конечно, это потребует несколько большего времени, но технологических препятствий, чтобы это сделать своими силами, у нас нет», — заявил Миллер.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель сообщил, что работы по «Северному потоку-2» должны завершиться до конца 2020-го или к первому кварталу следующего года.

В свою очередь глава Минэнерго Александр Новак утверждал, что газопровод введут в эксплуатацию в 2020 году и у России есть ресурсы для этого.