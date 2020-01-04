Белорусский концерн «Белнефтехим» утверждает, что ему удалось договориться с российскими поставщиками о возобновлении поставки сырой нефти из России на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом 4 января сообщила пресс-служба «Белнефтехим»

Как уточнили в белорусском концерне, продолжается работа по заключению контрактов на поставку углеводородного сырья из Российской Федерации. При этом по состоянию на 4 января оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене, исключающей премию поставщикам.

«Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года», — сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

С 1 января Российская Федерация прекратила экспорт нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Москва и Минск не могли договориться по поводу цены на нефть. Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов на Украину с 1 января © РИА Новости, Андрей Александров | Перейти в фотобанк

Напомним, в конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году республика купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних. До этого был подписан баланс поставок нефти на 2020 год в объеме 24 миллионов тонн.

Однако контракты на поставки к 1 января так и не были заключены. В последние дни года Лукашенко обсуждал этот вопрос в телефонных беседах с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Дмитрием Медведевым и главой Минэнерго Александром Новаком.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, достигнуть договоренностей по поставкам нефти на белорусские НПЗ пока не удалось, но диалог будет продолжен.