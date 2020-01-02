Майк Помпео собирался посетить Украину, Белоруссию и Среднюю Азию в начале января. Однако из-за беспорядков в Ираке его планы изменились.

На Украине к решению Помпео отнеслись с пониманием.

 «Я с уважением принимаю решение Помпео отложить его визит на Украину после нападений на базу операции Inherent Resolve и посольство США в Багдаде. Мы поддерживаем нашего стратегического партнера… Мы подтверждаем нашу готовность приветствовать Помпео на Украине, и мы рассчитываем согласовать новые даты визита в ближайшее время», — написал Пристайко.

Нападение на посольство США в Ираке. Помпео может поменять планы своего визита на Украину
Нападение на посольство США в Ираке. Помпео может поменять планы своего визита на Украину
© РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк
Ранее протестующие попытались штурмовать главные ворота посольства США в Багдаде в районе "зеленой зоны" иракской столицы, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения.

Акции протеста у посольства США начались сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников членов шиитской группировки «Каттаиб Хезболлах».