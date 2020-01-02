Майк Помпео собирался посетить Украину, Белоруссию и Среднюю Азию в начале января. Однако из-за беспорядков в Ираке его планы изменились.
На Украине к решению Помпео отнеслись с пониманием.
«Я с уважением принимаю решение Помпео отложить его визит на Украину после нападений на базу операции Inherent Resolve и посольство США в Багдаде. Мы поддерживаем нашего стратегического партнера… Мы подтверждаем нашу готовность приветствовать Помпео на Украине, и мы рассчитываем согласовать новые даты визита в ближайшее время», — написал Пристайко.
Ранее протестующие попытались штурмовать главные ворота посольства США в Багдаде в районе "зеленой зоны" иракской столицы, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения.
Акции протеста у посольства США начались сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников членов шиитской группировки «Каттаиб Хезболлах».
We affirm our readiness to welcome @SecPompeo in Ukraine and we expect to agree new dates of the visit shortly.— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) January 2, 2020