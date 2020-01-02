Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассчитывает согласовать новые даты визита госсекретаря США Майка Помпео в ближайшее время. Об этом Пристайко написал 2 января в своем микроблоге в Twitter

Майк Помпео собирался посетить Украину, Белоруссию и Среднюю Азию в начале января. Однако из-за беспорядков в Ираке его планы изменились.

На Украине к решению Помпео отнеслись с пониманием.

«Я с уважением принимаю решение Помпео отложить его визит на Украину после нападений на базу операции Inherent Resolve и посольство США в Багдаде. Мы поддерживаем нашего стратегического партнера… Мы подтверждаем нашу готовность приветствовать Помпео на Украине, и мы рассчитываем согласовать новые даты визита в ближайшее время», — написал Пристайко.

Нападение на посольство США в Ираке. Помпео может поменять планы своего визита на Украину © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Акции протеста у посольства США начались сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников членов шиитской группировки «Каттаиб Хезболлах».

We affirm our readiness to welcome @SecPompeo in Ukraine and we expect to agree new dates of the visit shortly. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) January 2, 2020

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