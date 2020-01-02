Если Россия вдруг хочет сдаться Украине, то тогда в отношениях Москвы и Киева что-то поменяется. Но для нее было бы лучше сдаться США, это было бы не так обидно. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко назвал единственное достижение Украины за 2019 год, которое на самом деле устроили США © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Владельцам украинской авиации совершенно не нужна лишняя конкуренция. Они со своими проблемами прекрасно справляются самостоятельно. В этом отношении ничего меняться не будет», — пояснил Ищенко.

Если бы Киев хотел бы сделать это, то, по его мнению, украинская сторона хотя бы вела об этом переговоры, чего сейчас нет. Таким образом, резюмировал политолог, в 2020 году вряд ли что-то может поменяться в российско-украинских отношениях.