Эксперт отметил, что когда-нибудь Киев будет пускать на Украину российских журналистов, но пока делать это не собирается, и точно такой же прогноз можно сделать насчет восстановления авиасообщения между странами.
«Владельцам украинской авиации совершенно не нужна лишняя конкуренция. Они со своими проблемами прекрасно справляются самостоятельно. В этом отношении ничего меняться не будет», — пояснил Ищенко.
Если бы Киев хотел бы сделать это, то, по его мнению, украинская сторона хотя бы вела об этом переговоры, чего сейчас нет. Таким образом, резюмировал политолог, в 2020 году вряд ли что-то может поменяться в российско-украинских отношениях.