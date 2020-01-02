Украина пока не готова к тому, чтобы вернуться к прямым поставкам газа из РФ. Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина», опубликованном 2 января, заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и перешла к реверсным поставкам из Европы.

По словам Кулебы, его цель как вице-премьер-министра по евроинтеграции состоит в том, чтобы газовый рынок Украины функционировал исключительно на основе норм Европейского Союз.

«Поэтому, когда мы создадим целостный энергетический газовый рынок по нормам ЕС, мы не можем запретить компаниям покупать газ у "Газпрома" в соответствии с их договоренностями, но "Газпром" будет играть в Украине исключительно по европейским правилам и нормам. Он не будет иметь монополии, не будет иметь возможности навязывать свои условия, подкупая чиновников, он будет одним из игроков», — утверждает Кулеба.