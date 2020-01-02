«Госсекретарь Помпео вынужден перенести визит на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр в связи с тем, что ему необходимо остаться в Вашингтоне, чтобы отслеживать ситуацию в Ираке и обеспечивать безопасность американцев на Ближнем Востоке», — сказано в сообщении.
В нем подчеркивается, что в скором времени будут определены новые даты для этой поездки. Изначально предполагалось, что она пройдет с 3 по 7 января.
Ранее протестующие предпринимали попытки ворваться на территорию посольства США в Багдаде. Президент США Дональд Трамп заявил, что за организацией беспорядков стоит Иран.
К вечеру среды обстановка в районе американского посольства нормализовалась, протестующие прекратили свою акцию.