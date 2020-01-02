Госсекретарь США Майк Помпео из-за беспорядков в Ираке перенес на более поздний срок турне, в ходе которого он собирался в начале января посетить Украину, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и Кипр. Об этом 1 января сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства

Нападение на посольство США в Ираке. Помпео может поменять планы своего визита на Украину © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

В нем подчеркивается, что в скором времени будут определены новые даты для этой поездки. Изначально предполагалось, что она пройдет с 3 по 7 января.

Ранее протестующие предпринимали попытки ворваться на территорию посольства США в Багдаде. Президент США Дональд Трамп заявил, что за организацией беспорядков стоит Иран.

К вечеру среды обстановка в районе американского посольства нормализовалась, протестующие прекратили свою акцию.