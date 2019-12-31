Адвокаты экс-бойцов спецподразделения «Беркут» обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой амнистировать всех сотрудников МВД, которые были на Майдане в 2014 году. Об этом говорится в открытом письме к главе государства, текст которого обнародовал на своей странице в Facebook один из адвокатов Александр Горошинский 31 декабря

Освобожденные беркутовцы рассказали, как их убивали на Майдане © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

Кроме того, в документе призвали главу украинского государства предоставить обществу объективную оценку тех трагический событий, и перестать делить страну на «Майдан» и «Антимайдан».

«В основе дела "майдана" лежит политическая составляющая, поскольку эти события стали поводом для смены политической власти в стране способом, который не предусмотрен Конституцией Украины, а потому и решение дела "майдана" в политическом смысле лежит в предоставлении правильной оценки событий февраля 2014 года обществу», — сказано в письме.

Адвокаты просят Зеленского дать политический сигнал обществу, правоохранительной и судебной системе для адекватной, честной и справедливой политической и правовой оценки событий 20 февраля 2014 года.

По мнению депутата Верховной Рады и юриста Рената Кузьмина, освобождение пятерых "беркутовцев" свидетельствует о постепенном признании украинских властей, что конфликт в Донбассе стал следствием государственного переворота.