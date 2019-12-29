Ранее глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что согласованных с «Газпромом» текстов соглашений в рамках пакетных договоренностей по транзиту газа нет.
«Начинаем следующий день переговоров. Цель — финализировать все договоры», — написал Макогон.
Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу, для продолжения транзита «Газпром» заключит с «Оператором ГТС Украины» соглашение, а с «Нафтогазом» — договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.