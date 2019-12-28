НАК «Нафтогаз Украины» получил от «Газпрома» $2,9 миллиарда (около 180 миллиардов рублей) по решению Стокгольмского арбитража. Об этом пресс-служба украинской компании сообщила в Twitter 27 декабря

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«"Нафтогаз" подтверждает получение от "Газпрома" $2,918 миллиарда компенсации во исполнение решения Стокгольмского арбитража 2018 года. Таким образом, суммарно по результатам транзитного арбитража "Нафтогаз" получил от "Газпрома" $5 миллиардов. Сегодняшний платеж "Газпрома" включает погашение как невыплаченной ранее части присужденной компенсации ($2,56 миллиарда), так и процентов, накопленных с момента оглашения решения 28 февраля 2018», — говорится в сообщении.

Нафтогаз підтверджує отримання від Газпрому 2,918 млрд дол. компенсації на виконання рішення Стокгольмського арбітражу 2018 року — Нафтогаз України (@NaftogazUK) 27 декабря 2019 г.

Сьогоднішній платіж Газпрому включає погашення як невиплаченої раніше частини присудженої компенсації (2,56 млрд дол.), так і відсотків, накопичених з дати оголошення рішення 28 лютого 2018 року — Нафтогаз України (@NaftogazUK) 27 декабря 2019 г.

Также в «Нафтогазе» добавили, что стороны продолжают переговоры об условиях дальнейшего сотрудничества после завершения действующего газового контракта 1 января 2020 года.

Сторони продовжують переговори щодо умов подальшої співпраці після завершення чинного контракту 1 січня 2020 року. — Нафтогаз України (@NaftogazUK) 27 декабря 2019 г.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал выплату этой компенсации «еще одной победой», которая, по его словам, имеет большое значение для страны.

«Еще одна победа. Для кого-то, может, и маленькая. А для страны — большая. НАК "Нафтогаз Украины" получил от "Газпрома" $ 2,9 миллиарда компенсации по решению Стокгольмского арбитража. Деньги уже на украинском счетах — согласно достигнутым договоренностям», — написал он на своей странице в Facebook.

При этом ряд экспертом, в частности, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян и экономист Владимир Зуев, полагают, что юридические разногласия в рамках газового протокола были урегулированы в пользу России. Дело в том, что договорившись о выплате «Газпромом» $2,9 миллиардов по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража, стороны отказались от исков, по которым нет окончательного вердикта, что позволяет российской компании сохранить $12 миллиардов (744,8 миллиардов рублей).