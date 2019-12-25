Во вторник, 24 декабря, сторонники Юлии Кузьменко, фигурантке дела об убийсве Павла Шеремета, напали на журналистов у здания Апелляционного суда в Киеве.
Корреспондента «Шарий.net» Дмитрия Кучера на выходе из Апелляционного суда Киева избили и облили мочой. Синяки и ссадины получила его коллега Антонина Белоглазова. Кроме того, в зале суда радикалы угрожали журналистке «Страны» Юлии Корзун.
Нападение произошло при полном попустительстве сотрудников полиции.
«Этот вопиющий случай открытого насилия над работниками СМИ и препятствования журналистской деятельности станет "лакмусовой бумажкой" для оценки ситуации со свободой слова в Украине», — говорится в обращении.
Нападение на представителей СМИ осудил и Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ).