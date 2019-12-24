Немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру, опубликованном в понедельник, 23 декабря, прокомментировал ситуацию с санкциями США относительно строящегося газопровода «Северный поток — 2»

«Все были готовы к такому «ковбойскому» жесточайшему методу США. Мы до конца не верили, что это произойдет, но сейчас произошло. Германия пожаловалась, сказала, что очень некрасиво против друзей санкции выдвигать. Но никаких контрсанкций против Америки Европа выдвигать не может и не будет», — заявил Рар.

Германия, по его мнению, изолирована и не сможет повлиять на европейские страны, чтобы ввести ответные санкции против сжиженного газа Америки.

Немецкий эксперт Рар: США с помощью санкций могут ставить европейцев на колени © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк Дональд Трамп ранее подписал американский оборонный бюджет, который ввел в действие механизм против компаний, задействованных в строительстве подводной части «Северного потока – 2». При этом проект оборонного бюджета предусматривал, что те компании, которые добровольно выйдут из российского инфраструктурного проекта, не подвергнутся санкциям.

В субботу, 21 декабря, швейцарская компания Allseas, суда которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода «Северный поток — 2», официально заявила об остановке работ. Швейцарцы признали, что их действия были обусловлены началом санкций США относительно проекта из РФ.