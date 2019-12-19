Президент РФ Владимир Путин 19 декабря на большой ежегодной пресс-конференции в Москве заявил, что санкции Конгресса США — абсолютно недружественные акты

18 декабря комитет Сената по иностранным делам одобрил расширение ограничительных мер в отношении России, которые распространяются на российский госдолг, банковский сектор, энергетические проекты, индивидуальные санкции введены против политиков и бизнесменов РФ, а также 24 сотрудников ФСБ, которых США считают причастными к конфликту в Керченском проливе и задержанию украинских моряков. Санкции США против «Северного потока-2» оставят Украину без денег за транзит газа — Меркель © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Безусловно, это будет сказываться на уровне наших межгосударственных отношений, безусловно. Мы знаем их подход, который заключается в том, что США будут с нами работать там, где им интересно и выгодно, и будут сдерживать в то же время Россию с помощью решений подобного рода. Но мы тоже, зная это, будем поступать зеркальным образом, вот и всё», — заявил президент РФ Владимир Путин.

В отношении России с 2014 года действует несколько пакетов ограничительных мер: индивидуальные, экономические (запрет на поставки вооружения и связанных с ним материалов, товаров и технологий двойного назначения, а также на предоставление инновационных технологий для нефтедобывающей промышленности) и крымские (запрет на сотрудничество с представителями полуострова).