— Алексей, белорусская оппозиция в массовых акциях взяла тайм-аут до выходных. А чем, на ваш взгляд, на самом деле вызвано это решение? Протестное движение стало выдыхаться?
— С одной стороны, да. Видно, что протесты идут на спад, забастовки буксуют. Раскачать большинство крупнейших госпредприятий. Хотя где-то рабочие присоединяются к протестам, но это не тотальная забастовка в Белоруссии. Этот процесс буксует.
Плюс началась реакция провластных сил, пошли митинги, то есть они тоже психологически влияют на протестную массу. Люди видят, что есть значительная часть общества, которая это все не поддерживает.
С другой стороны, оппозиционные силы, вероятно, хотят перегруппироваться, определиться с целями. Думаю, они снова начнут протестные митинги с какими-то новыми целями и идеями.
- На днях в отставку подал посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня. Ранее он выразил солидарность с протестующими и осудил действия силовиков. Чем вызван этот демарш работника дипломатического корпуса?
— Может быть, он считает, что уже победили протестующие и к ним стоит присоединяться. На сегодняшний день мы имеем такие демарши с его стороны, посол в Швеции и два работника МИД также подали в отставку по этой причине. Видимо, они считают, что протестующие правы, и таким образом высказывают свою гражданскую позицию.
- Можно ли тогда говорить, что в окружении Лукашенко, во властных эшелонах сформировалась оппозиция президенту?
— Ведь за эти дни протестов никто из крупных чиновников не отказался от поддержки Лукашенко. Никто не ушел в отставку, никто не встал на сторону оппозиции. Этого нет в номенклатуре, среди силовиков, то есть по сути Лукашенко никто не предал. Поэтому пока ситуация выглядит достаточно нормально.
- Создание мощной промышленности всегда было предвыборным козырем Александра Лукашенко. Однако сейчас многие предприятия Белоруссии охвачены забастовочным движением. Насколько сильную угрозу это несет действующей власти?
— Конечно, машиностроение, промышленность — это основа белорусской экономики. Если ее остановить, заблокировать, это будет сильный удар по социальной сфере. Безусловно, это серьезная угроза.
Но пока я не вижу, что у протестующих получилось остановить эти предприятия. Часть коллективов их поддерживает, но большинство нет. Поэтому на сегодняшний день ситуацию с забастовками на предприятиях можно оценить со сдержанным оптимизмом.
- А как можно оценить степень давления на внешнеполитическом фронте со стороны европейских игроков?
— Оно достаточно серьезное, но пока не критичное. Пока нет громогласных жестких заявлений. Санкции, скорее всего, будут персональными, и непризнание итогов выборов не слишком много может поменять. Тем не менее давление присутствует и отражается на имидже страны, но все-таки это не критичная ситуация.
- В чем интерес Польши в белорусских делах? Может быть, там грезят о возврате территорий, некогда входивших в состав Речи Посполитой?
— Главный интерес Польши — это дестабилизация и хаотизация страны. То есть с одной стороны, это ослабляет какого-никакого конкурента, который находится рядом. Это ослабляет и позиции России, потому что она в случае серьезной дестабилизации будет вынуждена вмешиваться и тратить ресурсы и нести издержки.
Ну и третий фактор — да, если хаотизация и дестабилизация могут достичь такой точки, что под угрозой будет суверенитет и территориальная целостность. Польша внимательно наблюдает за тем, что происходит в Бресте и Гродно, особенно в Гродно.
Если бы пошли захваты административных зданий, появились «зеленые братья», Польша бы не осталась в стороне. Она попыталась бы взять под защиту польское католическое меньшинство, то есть попыталась бы в этой ситуации что-то для себя урвать.
- Насколько возможен в Белоруссии донбасский сценарий и как может повести себя Россия?
— Пока мы не имеем такой степени территориального размежевания, признаков этого пока нет. Но видно, что такие сценарии, наверно, возможны. Если вдруг Минск будет захвачен протестующими, а в Гродно тоже какой-нибудь мятеж случится. России в этом случае нужно будет вмешиваться. Во всяком случае, для нее вся территория Белоруссии представляет ценность. И даже в Гродненской области находится Белорусская атомная станция.
Поэтому здесь нужна будет уже и военная помощь в случае такого резкого обострения, дестабилизации, если у белорусских властей не хватит сил, потому что нужно удерживать всю страну. Для России будет серьезный удар, если это не получится.
- Можно ли с полным правом назвать происходящее в Белоруссии цветной революцией, подобной Арабской весне и Майдану в Киеве?
— И да, и нет. Конечно, многие признаки цветной революции имеются. Но пока мы не видим ряда обязательных вещей, как тот же Майдан, то есть захват каких-то площадей. Была попытка захватить улицы, здания с наскоку, с применением насилия, но это не получилось. Сейчас все переходит в стадию мирных протестов, но это не значит, что не может быть еще какого-то обострения.
- Как бы вы оценили деятельность Координационного совета, созданного по инициативе Светланы Тихановской, объявившей себя недавно национальным лидером?
— Пока они серьезной угрозы не представляют. Это больше похоже на собрание самозванцев, которых никто не выбирал. Они реально не имеют никакого отношения к выборам, к избирательному процессу. Это люди, которые пытаются представлять собой некое переходное правительство.
Никаких полномочий, легитимности они и подавно не имеют. Тем не менее пытаются представить себя в качестве главного координирующего органа этих протестов. Что тоже вызывает сомнение, потому что они скорее координируются извне, из Польши, телеграм-каналами, чем этими людьми. Пока это большое опереточное правительство, а не какая-то реальная претензия на власть.