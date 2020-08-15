То, что происходит сейчас в Белоруссии - по-своему, беспрецедентно. Это низовой и плохо координированный протест без явных лидеров, и что с этим делать, власти явно не знают, считает доцент Белорусского государственного университета политолог Всеволод Шимов

В Белоруссии продолжается противостояние власти и оппозиции. Несогласные с объявленной ЦИКом победой Лукашенко люди массово выходят на улицы, проводят акции. В четверг набрала силу забастовка на крупнейших предприятиях страны. В свою очередь министр внутренних дел Караев в своем выступлении признал вину силовиков за несправедливые задержания и избиения.

-Всеволод, председатель Совета республики Наталья Кочанова сообщила, что Лукашенко поручил разобраться с тем, насколько обоснованными были действия милиции в последние дни. После этого ночь с четверга на пятницу впервые после выборов прошла мирно. На ваш взгляд, о чем это говорит? Лукашенко пошел на компромисс?

— Думаю, основная задача этих шагов — сбить напряжение и потянуть время. Власти явно не ожидали, что протесты примут такой масштаб, а силовое их подавление приведет лишь к дополнительной эскалации, а не усмирению.

Более того, просачивающаяся в СМИ информация о жестокости силовиков ведёт к дополнительной радикализации настроений. То, что происходит сейчас в Белоруссии — по-своему, беспрецедентно. Это низовой и плохо координированный протест без явных лидеров, и что с этим делать, власти явно не знают.

-Как вы считаете, к чему могут привести забастовки и другие акции несогласных с выборами? Насколько эффективны они окажутся?

— Если всерьез забастуют крупные предприятия, для Лукашенко это будет очень тревожный сигнал о том, что социальная база протеста гораздо шире традиционно оппозиционно настроенного городского класса.

Лукашенко всегда ставил себе в заслугу сохранение крупных производств, которые не подверглись грабительской приватизации, поэтому рабочий класс считался его электоральной базой. Однако за последнее время и у рабочих накопилось немало претензий — низкие зарплаты, "ручные" профсоюзы, да и проблемы со сбытом продукции и рентабельностью многих предприятий.

-По прогнозам ряда экспертов, протестное движение не стихает. Наоборот: наиболее масштабные акции и протесты могут пройти в субботу, воскресенье и понедельник — после объявления ЦИКом окончательных результатов. Каков ваш прогноз, что будет происходить в Белоруссии в ближайшие выходные?

— Да, протест не стихает. Более того, есть ощущение, что протестующие почувствовали силу и эффективность своих действий. Повторюсь, уникальность ситуации в том, что белорусский протест — стихийный, не координированный и без явных лидеров.

С одной стороны, в этом его слабость, но одновременно и сила. Убедить людей, что за всем происходящим стоят некие кукловоды и манипуляторы, становится все сложнее.

-Какой сценарий кажется вам наиболее вероятным: 1) уход Лукашенко в отставку 2) повторные выборы президента 3) окончательное подавление протестов и закрепление власти Лукашенко?

— Когда сравнивают белорусскую ситуацию с украинской, обычно указывают, что Лукашенко — не Янукович, и в его распоряжении находится сильный и лояльный государственный и силовой аппарат. Это действительно так.

Поэтому многое будет зависеть от того, сможет ли этот аппарат выдержать нарастающее внутреннее и внешнее давление. Очевидно, что выстроенная Лукашенко система власти столкнулась с самым серьезным с 1996 года кризисом.