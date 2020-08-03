В глазах западных интеллектуалов Россия - земля обетованная в плане свобод и возможностей, но сами русские неохотно верят в это, утверждает интернет-публицист Алексей Ларкин

- Алексей, почему, несмотря на бурные протесты, которые могут ослабить власть, во внешней политике США продолжают опасную конфронтацию с ЕС и Россией по поводу «Северного потока-2» и с Китаем?

— Они делают то, что делали всегда. Может показаться, что нынешние протесты в США это "тотальный крах экономики Штатов", но, как я уже говорил вам ранее, Америка имеет такой запас прочности, что её "смерть" (в буквальном или переносном смысле) не будет чем-то мгновенным и удобным для её оппонентов.

Мы наблюдаем внутриполитическую борьбу республиканцев и демократов, они противостоят друг другу внутри страны, но во внешней политике придерживаются привычных тактик и методов. Зачем менять то, что работает? С точки зрения американцев, всё правильно: пока страну лихорадит изнутри, нельзя давать соперникам возможности для роста, нельзя оставлять их без присмотра.

- Многочисленные протесты, противостояние в мире привели к тому, что существовавшее в мире последние 30 лет равновесие с доминантным положением США разрушается. Что придет ему на смену? Насколько новый мир будет стабилен?

— На мой взгляд, вы путаете устойчивость и равновесие. Никакого равновесия в мире не было и пока еще нет — США доминируют над остальными и делают это устойчиво. Сейчас ситуация стала потихоньку изменяться.

Вспомните, как в детстве качались на качелях: в обычном темпе все нормально, но если слишком сильно раскачаться, то можно вылететь и разбить голову себе или другим. Нечто подобное происходит с Америкой — их запас прочности позволял вытворять невероятные кульбиты, но качельки уже скрипят и рискуют не выдержать навалившегося на них веса.

Телевизионные политологи любят рассуждать о многополярном мире и о том, что после краха Америки Россия наконец-то возьмет свою долю мирового могущества, но я позволю себе быть скептиком. К сожалению, в России все улучшения и инновации происходят из-под палки. Это и хорошо, ибо мы не нахватались вредных идеологем и смогли более-менее сберечь свое общество, но это и плохо, т.к. мы до сих пор не можем вылечить многие детские болезни, особенно в экономике.

Если бы Запад не ввел торговые санкции, наши горе-чиновники и не додумались бы до импортозамещения. Если бы наши информационные ресурсы не блокировались IT-гигантами, никто бы и не вспомнил о необходимости национальной альтернативы. Сейчас вот закрыты границы, и многие мои друзья с удивлением обнаружили, что вокруг Москвы и Питера есть целая страна, в которой много приятного и невероятного. Это одновременно и гордость, и позор.

Пока мы будем рассуждать о гибели Америки, она успеет три раза отстроиться заново, потому что как ни крути американцы энергичные люди и очень деятельные. Нам тоже надо быть энергичными и не тянуть драгоценное время, только тогда мы сможем воспользоваться тем шансом, который нам дает история. И здесь я, конечно, покритикую ваше поколение, особенно чиновничью страту — так медленно мыслить нельзя, промедление смерти подобно!

- Рано или поздно Китай станет такой же мощной страной, как и США. Приведет ли это к тому, что мир снова будет разделен на два противоборствующих лагеря, как это было с 1945 по 1991 год? Если да, то жить России в таком мире будет безопасней или нет? К какому лагерю нужно примкнуть России?

— Китай никогда не будет «такой же» страной, как США, он всегда будет другим. В первую очередь потому, что Китай меньше заинтересован в глобальном force projection, он больше сосредоточен на самообороне, нежели на какой-либо экспансии. И, конечно, Китай за счет более экзотичного для нас языка и культуры вряд ли сможет стать таким же информационным и идеологическим гегемоном, как США.

Но я думаю, что не стоит расслабляться или думать, будто Китай — это наш верный друг и союзник в борьбе против Запада, — это не так. Я не разделяю синофилию наших политических экспертов, мне кажется они, как и вы, пытаются выбрать сторону и часто делают это «назло США».

В будущем нас ждет «мультиполярность», то, что Карл Шмитт называл Großraum — культурно-экономические пространства под руководством ведущей региональной державы. Китай претендует на статус такой державы, и поскольку мы соседи, вопрос о доминировании в регионе будет стоять очень остро. И примкнуть ни к кому не получится, нужно твердо стоять именно на своем месте, всё остальное — это позиции слабого.

При этом не факт, что Китай будет развиваться так же эффективно в следующие 20 лет, как делал это в прошлые. Уже сейчас многие крупные американские компании переносят производства из Китая на родину, в Индию, в Латинскую Америку и другие регионы. Так что точка зрения о неминуемом экономическом величии Китая видится мне слегка экзальтированной.

- Памятуя о реформах Петра I и о том, что он «прорубил окно в Европу», Россия — западная страна? Русский народ — западный народ? Или нет?

— Этот вопрос устарел. Как мы можем сравнивать Россию с Западом, если самого Запада уже нет? Эти сравнения происходят из конца XIX — начала XX века, когда Россия была органичной частью Европы, ведущей её страной. Она бы и сегодня была такой, но самой Европы уже нет. А Россия выходит из столетней советской консервации немного заспанная, но с зарядом интеллектуальной бодрости.

Очень правильную вещь я услышал однажды от своего товарища, доктора наук Оксфордского университета — у России есть «привилегия отсталости», она заключается в том, что мы еще не совершили тех ошибок, которые уже сделали страны коллективного Запада. Нам достаточно учесть чужой негативный опыт, и можно сразу идти по верному пути.

Так что мы себя должны позиционировать как эталон для Европы, а не наоборот! Мои друзья-европейцы смотрят на Россию с завистью, потому что у нас нет цензуры и cancel culture, нет псевдотолерантности и унизительных концепций «белых привилегий», у нас есть свобода слова и традиционные представления о справедливости.

В глазах западных интеллектуалов (да и простых работяг) у нас тут земля обетованная в плане свобод и возможностей, но, когда я говорю об этом моим русским друзьям, они неохотно верят. У россиян в головах до сих пор мифы о мнимом европейском благополучии и порядке, развеять эти мифы может только живое общение с жителями ЕС.

Очевидно, что истина где-то посередине: Россия не так идеальна, как её хотят видеть усталые европейцы, но она в очень выгодном положении сегодня. Правда, этим положением надо уметь воспользоваться, иначе ничего не получится.

- Как вы считаете, почему в конфликте власти и радикальной части населения Америки (прежде всего черного) так много общего с Майданом на Украине?

— Интересно, а если бы Майдана не случилось, с чем бы мы все сейчас сравнивали любой приходящий на ум протест?

Но если серьезно, мне видится, что и там, и там определенные части элит используют воспитанный ими электорат как пехоту в войне своих интересов. 30 лет русских людей Украины старательно превращали в «свидомых», и точно так же уже несколько десятков лет либеральные элиты превращают американцев в невменяемых антифа-штурмовиков. И там, и там была проделана огромная работа с медиа, журналистами, системой образования и т.п.

Людям привили иные категории нормальности, они стали невосприимчивыми ни к чужому мнению, ни к объективной истине, а результаты мы с вами наблюдаем в прямом эфире. Так что если проводить сходство между всеми цветными революциями, майданами, Тахрирами и Миннеаполисами, то это однозначно общая антиинтеллектуальная оголтелость.