Директор Украинского Института политики Руслан Бортник полагает, что у Зеленского нет понимания прошлого и будущего страны

Пленки Деркача. Скандальное дело Бурисмы может стать политической бомбой для Байдена © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Андрея Деркача, один из записанных разговоров касался увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины якобы по требованию бывшего вице-президента США Джо Байдена. В обмен на это он якобы пообещал пятому президенту Украины Петру Порошенко выделить стране $1 миллиард.

Кроме того, якобы обсуждались вопросы наличия коалиции в парламенте, отставки правительства экс-премьера Арсения Яценюка и утверждения Радой Кабмина экс-премьера Владимира Гройсмана. При этом в одном из разговоров Порошенко якобы признался Байдену, что коалиции в парламенте нет.

- Руслан Олегович, на ваш взгляд, будут ли эти пленки иметь какие-то политические последствия?

— Да, конечно, с политической точки зрения они могут нанести существенный ущерб, если республиканцы в США это подхватят и раскрутят.

Если будет создана следственная комиссия в парламенте, если заработают правоохранительные органы по этим пленкам, то Байдена в США могут обвинить в превышении своих полномочий, в использовании денег американских налогоплательщиков в своих целях. В том плане, что он предложил миллиард Украине в обмен на увольнение генерального прокурора, который вел расследование против сына Джозефа Байдена — Хантера.

Так что в США это может сработать.

- А в Украине?

— В Украине это навряд ли сработает, если только в США будет запущен соответствующий политический и юридический маховик, и тогда в Украине эти пленки тоже могут иметь последствия для Петра Порошенко. Прежде всего в той части, что его союз с Зеленским (в последнее время много голосовали вместе «Европейская солидарность» и «Слуга народа») станет более токсичным, менее вероятным.

Кроме того, надо понимать, что эти пленки в некотором роде повышают роль самого Петра Порошенко, как ни парадоксально. Поскольку если Петр Порошенко даст свидетельские показания против Байдена, то избирательная кампания Байдена завершена.

Поэтому в полной мере исключить такой вариант, что республиканцы предложат Порошенко что-то такое, на что он согласится, нельзя. И это, конечно, повышает ценность Петра Порошенко даже для американской политической системы.

- Что Порошенко может получить, если выступит против Байдена?

— Наверное, он может получить [кандидата от республиканцев, президента США Дональда] Трампа в качестве союзника и поддержку республиканцев внутри украинской политической системы. Но потерять поддержку демократов. Наверное, получить с опорой на республиканцев возможность пересмотреть результаты президентских и парламентских выборов, на которых он проиграл Зеленскому.

- А Зеленский будет также пытаться использовать эти пленки в отношениях с США?

— Да, на этот раз оперативно Генеральная прокуратура (Офис генпрокурора. — Ред.) подсуетилась, и дело возбуждено. Таким образом власть демонстрирует, что этот момент американской избирательной кампании Украина хочет контролировать, как в свое время НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины. — Ред.) легализировало фактически «амбарную книгу» Партии регионов, опираясь на которую, американское правосудие вынесло обвинительный приговор [руководителю избирательной кампании Трампа в 2016 году] Полу Манафорту.

Если Украина легализирует каким-то образом эти пленки, то это может усилить Трампа или ослабить Байдена. Зеленский демонстрирует сегодня готовность играть с этой темой.

Шутить и обещать. Что за год показал Зеленский Украине © AFP, Fabrice COFFRINI - Как думаете, а возбужденное в отношении Порошенко дело по этому поводу имеет какие-то шансы на дальнейшую реализацию или будет заморожено, как и все остальные?

— Нет, с юридической точки зрения оно не имеет каких-то шансов. Это прежде всего политический, а не юридический инструмент. Если в рамках расследования пленки будут признаны достоверными, то они повлияют и на Украину, и на США одновременно. И на Байдена, и на Петра Порошенко.

Кстати, эти пленки также повлияют на судебные процессы вокруг [бизнесмена, бывшего совладельца «Приватбанка» Игоря] Коломойского и «Приватбанка». Они подтверждают информацию о том, что решение о национализации «Приватбанка» было политическим, а не правовым.

- Значит, Коломойский тоже может попытаться воспользоваться этой ситуацией?

— Да, конечно. Исходя из этих пленок, национализация «Приватбанка» была незаконной. Я думаю, что Коломойский — один из главных бенефициариев этих записей, что делает возможным его участие в их подготовке. И я не исключаю, что Коломойский использует эти записи и в украинских, и в международных судах.

Тут, кстати, очень интересная история может быть. Помните, в свое время (в мае 2019 года. — Ред.) у Администрации Петра Порошенко была такая ситуационная комната засекреченная, откуда потом пропали мониторы, серверы и все остальное. Говорят, это может быть информация как раз с этих серверов. И отношение к их пропаже может иметь все-таки не Петр Порошенко.

- Другим знаменательным событием на неделе стала годовщина прихода Зеленского к власти. Как вы можете оценить этот год президентства Зеленского?

— Это большой вопрос, но по большому счету можем сказать, что электоральная революция, то есть такая феноменальная победа Зеленского и на парламентских, и на президентских выборах не привела к политической революции. И Зеленский по сути возглавил систему, которая ему досталась от предшественника, начиная еще от [второго президента Украины Леонида] Кучмы.

Какой-то электоральной революции в части смены отношений между властью и олигархами, между властью и обществом, между властью и внешними игроками не произошло. И то, что Зеленский возглавил эту систему и заполнил ее своими людьми, опять-таки по корпоративному принципу («95 Квартал» просто сменил Roshen), показало, что Зеленский пока не готов к открытым конфликтам с ключевым поясом украинской власти.

С одной стороны, это позволило Зеленскому стабильно прожить этот год без особых кризисов, а с другой — это сделало невозможным выполнение трех ключевых его обещаний: в части мира, повышения благосостояния и борьбы с коррупцией.

Пресс-конференция Зеленского: итоги первого года — трансляция ©

- То есть можно назвать показательными результаты соцопроса от «Рейтинга», согласно которым, уровень поддержки президента составил около 39%?

— Да, это больше, чем у него было в первом туре выборов, но если вы посмотрите, считают ли украинцы успешным Зеленского, то увидите, что общество разделилось пополам. А если посмотрите, считают ли украинцы, что страна движется в правильном направлении, то увидите результат 50% на 30% в пользу неправильного направления.

Есть еще такой электоральный стокгольмский синдром, есть еще надежды в отношении Зеленского, но уже есть понимание, что страна движется не туда.

- В день годовщины своего президентства Зеленский дал пресс-конференцию. Как вы оцениваете уровень и качество ответов президента? Что вам запомнилось?

— Много ответов, много эмоциональных ответов, но практически отсутствует новая информация — стандартные ожидаемые ответы, и практически отсутствует видение будущего. Вот нет ни анализа прошлого, ни видения будущего. Я ожидал, что президент после года своего правления должен был бы оценить, в каком состоянии политическом, экономическом, социальном находится его страна. То есть дать какой-то итог. Этого не было.

Видно, что президент гордится своими высокими еще рейтингами, успешной борьбой с коронавирусом, но в то же время его волнует критика, волнуют «пленки Деркача». Президент взял на себя всю ответственность за кадровую политику, кто бы ее ни проводил.

К сожалению, это даже не было пресс-конференцией по большому счету. Это был такой набор ответов на вопросы журналистов, причем видно было, что президент устал, и видно, что эти три часа ему дались едва ли не тяжелее предыдущих 14 часов блиц-марафона, которые он давал по итогу своих 100 дней.

Ключевой тезис президента — «я собираюсь идти на второй срок». Этот тезис сугубо психологический, Зеленскому рано принимать такое решение, и он его не принял.

- Значит, всерьез воспринимать это пока не следует?

— Нет, это попытка стабилизировать власть на фоне многочисленных кризисов, сказав олигархам, местным элитам, бизнес-элитам, внешним игрокам, что я пришел всерьез и надолго. Не игнорируйте меня.