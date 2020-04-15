В украинских СМИ циркулирует информация, что общенациональный карантин Кабмин продлит до середины мая, а может, и до лета с частичным снятием ограничений. Большинство киевлян поддерживают жесткие меры, установленные мэрией, но дико устали от самоизоляции. Из-за нее они теряют работу и доход

Похоже, жители Киева, которым повезло работать удаленно, все равно не видят радужных перспектив.

Вот что они отвечают на наши традиционные вопросы:

1) Насколько жесткий карантинный режим в вашем городе?

2) Какая эмоциональная атмосфера? Чего люди больше боятся, чем недовольны?

3) Как обстоят дела с работой и зарплатой?

4) Заметен ли рост цен?

Александр Капустин — преподаватель игры на гитаре, лидер киевской рок-группы «Фрэглы» (Киев)

— В Киеве карантин жёсткий, многие остались без работы, спортсмены — без тренировок на улице. Большинство людей не могут добраться к родным и близким. Многие пересели на велосипеды. Всех закрыли в загончик. В карантин без маски. Прогулки по вечернему Киеву © REUTERS, Gleb Garanich

Хотелось бы, чтобы я ошибался, но есть мнение, что, когда карантин закончится, прошлые свободы могут быть восстановлены только путем большого давления на власть. Градус паники и стресса продолжает расти: многие граждане потеряли работу, плата за ЖКХ не понизилась. Ломбарды и кредитные сообщества работают в полный рост. Пируют негодяи. Это не смешно. Многие несут последнее, как в блокадном Ленинграде, или влезают в еще большие долги, поскольку финансовой подушки у обычных граждан просто нет.

Учителя работают по возможности удаленно, через видеосвязь. Зарплата будто бы платится. Посмотрим, что будет дальше.

Рост цен, конечно, заметен. Доллар скачет. А с ним и все цены. Большинство супермаркетов показали себя с самой плохой стороны. Нас уверяют, что поставщики продуктов заламывают цены. Так не покупайте у поставщиков эти товары, пусть они испортятся, и поставщики будут умнее! Но мы-то знаем, что нет никаких «плохих» поставщиков, есть мародёрство и предательство своих граждан со стороны сетей гипермаркетов.

Ольга — фотограф, специалист по продвижению продукции в соцсетях (SMM)

— В нашей столице карантин не такой жесткий, если сравнивать с Италией. Но в сравнении с Белоруссией — жесткий. Я бы назвала его неудобным, нелогичным и неуместным в данной ситуации.

Одни люди из-за этого перестают включать здравый смысл и поддаются панике, внимая информации, продаваемой в СМИ. Другие пытаются мыслить логически. Все поделились на два лагеря. Первый — «сиди дома» с забитыми гречкой и туалетной бумагой шкафами (конечно, во благо себе и другим). Второй — «живи, как прежде», пока верхушка решит все необходимые вопросы и прекратит весь этот цирк. Последние, конечно же, враги народа. Но для Украины это нормально. У нас всегда народ делится на два лагеря, будь то выборы, Майдан или вот теперь карантин.

Если говорить о работе и зарплатах, то лично в моей семье из троих взрослых двое её лишились. Причём без полной выплаты зарплаты за последний месяц. Маленькая компания по производству картонных кофейных стаканчиков, где я тружусь, просто не справилась с простоем — у кофеен сейчас нелёгкие времена. Найти что-то новое нереально. Многих отправили в отпуск за свой счёт. Даже подработать на доставке еды или продавцом в супермаркете нет возможности — все места заняты. Разве что податься в консультанты по косметике, таких предложений в сети масса. Каждый сам по себе. Как из Запорожья во время пандемии исчезло государство © Украина.ру

Насчет роста цен отвечу лаконично: лимоны и корень имбиря! Надеюсь, вам уже все понятно, и объяснения тут излишни.

Больше всего «повезло» родителям, которым таки удалось сохранить работу. Только теперь еще им нужно думать, с кем оставлять несовершеннолетних чад. Вишенка на торте — это домашнее обучение, которое легло на их же плечи.

Ярослав — графический дизайнер

— Что сказать по карантину? В парки иногда не пускают, а в целом нормально — в магазин наденешь маску и всё. Я на велосипеде катаюсь по лесам. Врачи во всём мире настолько отупели, что 99% из них тоже поддаются панике.

Люди боятся неизвестности. У нас такое состояние уже очень долго, народ худо-бедно справляется. Недовольны мы тем, что школа не выполняет свою основную функцию — место сохранения детей во время работы их родителей. Люди недовольны, что метро и транспорт отсутствуют.

Работа у меня есть, ибо я «удаленщик» уже почти 10 лет. У тех же, кто не привык к такому, — шок. Люди готовятся заваривать чайный пакетик несколько раз, как завещал Егор Лупан в известном ролике 2010 года.

Рост цен пока не заметен особо, но, вне всякого сомнения, он будет в будущем. Надо купить бункер и туда всё свозить: настало время сушить сухари, покупать керосин, спички, свечки, крупы, соль, сахар, чай и делать схроны. Мы вернемся на сто лет назад, во времена, когда была гражданская война и не было электричества, что уж говорить об Интернете.