Пока следствие не предъявит твердые доказательства и пока не будет выдвинута версия защиты, что-то комментировать относительно задержания генерала СБУ Василия Шайтанова по подозрению в работе на российские спецслужбы нет смысла. Об этом рассказала адвокат Татьяна Монтян в интервью изданию Украина.ру

Происки Шайтанова. СБУ нашла среди своих генералов агента Москвы. ФОТО ареста © Facebook, Служба безпеки України

Кроме того, ему инкриминируют планирование убийства находящегося в Киеве полевого командира чеченских боевиков Адама Осмаева (подозреваемого в покушении на Владимира Путина в 2012 году) по заказу российских спецслужб.

Глава СБУ Иван Баканов при этом заявил, что это важнейшее разоблачение ведомства за всю историю независимости.

- Татьяна Николаевна, какова ваша версия задержания Шайтанова? Он действительно мог работать на российские спецслужбы, или тут иные мотивы? Дело генерала Шайтанова и бесконечный «русский след» © Facebook, Служба безпеки України

— Посмотрим, когда они вывалят доказательства. Говорить сейчас они могут все что угодно. Посмотрим, какие у них есть доказательства. Они их обязательно должны будут предъявить в суде. Кроме того, еще никто не слышал версию самого задержанного. Пока рано о чем-то говорить.

- Почему его задержали именно сейчас? Это, может быть, элемент отвлечения внимания, или это просто так совпало?

— Версий сейчас может быть сколько угодно: от отвлечения внимания до того, что действительно против него собрали последние доказательства. Чего гадать на кофейной гуще? Надо подождать, пока вывалят все доказательства и пока озвучит свою версию защита.

- Сразу после громких преступлений украинские власти заявляли о «русском следе» и «руке Кремля». Но после расследований эта версия тут же отметалась. Как будет обстоять дело теперь?

— Вот поэтому я хочу дождаться доказательств. Потому что верить Баканову — себя обманывать.

- Может ли вообще СБУ при Зеленском измениться и стать ведомством, которое будет эффективно бороться с коррупцией и терроризмом, а не заниматься пиаром?

— Вот именно. Это такая пиарная тема, типа наша контрразведка не дремлет, мы тут работаем, мы типа зря хлеб не едим. Поэтому я ничему не верю, пока не увижу доказательства и пока я не услышу версию защиты.