Пока Шайтанову вменяют обвинения по двум статьям — госизмена и терроризм. По версии следствия, генерал-майор причастен к целому вороху преступлений: вербовка кадров для работы на ФСБ, сбор и передача разведывательных сведений об украинской армии в Донбассе, работе спецслужб, а также планирование неких терактов на территории Украины.
Кроме того, ему инкриминируют планирование убийства находящегося в Киеве полевого командира чеченских боевиков Адама Осмаева (подозреваемого в покушении на Владимира Путина в 2012 году) по заказу российских спецслужб.
Глава СБУ Иван Баканов при этом заявил, что это важнейшее разоблачение ведомства за всю историю независимости.
- Татьяна Николаевна, какова ваша версия задержания Шайтанова? Он действительно мог работать на российские спецслужбы, или тут иные мотивы?
— Посмотрим, когда они вывалят доказательства. Говорить сейчас они могут все что угодно. Посмотрим, какие у них есть доказательства. Они их обязательно должны будут предъявить в суде. Кроме того, еще никто не слышал версию самого задержанного. Пока рано о чем-то говорить.
- Почему его задержали именно сейчас? Это, может быть, элемент отвлечения внимания, или это просто так совпало?
— Версий сейчас может быть сколько угодно: от отвлечения внимания до того, что действительно против него собрали последние доказательства. Чего гадать на кофейной гуще? Надо подождать, пока вывалят все доказательства и пока озвучит свою версию защита.
- Сразу после громких преступлений украинские власти заявляли о «русском следе» и «руке Кремля». Но после расследований эта версия тут же отметалась. Как будет обстоять дело теперь?
— Вот поэтому я хочу дождаться доказательств. Потому что верить Баканову — себя обманывать.
- Может ли вообще СБУ при Зеленском измениться и стать ведомством, которое будет эффективно бороться с коррупцией и терроризмом, а не заниматься пиаром?
— Вот именно. Это такая пиарная тема, типа наша контрразведка не дремлет, мы тут работаем, мы типа зря хлеб не едим. Поэтому я ничему не верю, пока не увижу доказательства и пока я не услышу версию защиты.