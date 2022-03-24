Жители полуострова почти не реагируют на санкции, введённые западными странами против Российской Федерации. Крымчане привыкли к ограничениям, прекрасно живут так уже 8 лет и готовы делиться опытом со всей страной

Мировые санкции как шанс для развития России © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration

Только наша воздушная гавань

После начала спецоперации на Украине западные страны одна за другой начали отменять авиарейсы в Россию. В крупном московском аэропорту Шереметьево в итоге закрыли (пока временно) международный терминал D. Многие восприняли это как катастрофу. Но в Крыму 8 лет нет ни одного международного рейса, при этом аэропорт Симферополь — один из лучших в стране.

Именно в столице Крыма была установлена первая в современной отечественной истории полностью спроектированная и произведённая на территории России система обработки багажа. Комплектующие доставили из Волгограда, Набережных Челнов и других городов России. Изготовили систему в Московской области. В итоге в аэропорту Симферополь багажная система включает в себя 55 стоек регистрации, 5 багажных каруселей для выдачи багажа, оборудование для зоны его комплектации и обработки. 8 лет всё работает безупречно.

Станет рекордным или провалится? Секреты курортного сезона 2022 в Крыму © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

— На данный момент аэропорт Симферополь входит в число ведущих в стране и оказывает услуги пассажирам по самым высоким мировым стандартам качества. В феврале 2022 года эксперты признали крымскую авиагавань лучшим аэропортом страны, а пассажиры — самым красивым по дизайну аэровокзалом, — сообщают в пресс-службе аэропорта.

Позвони мне, позвони

В начале марта российские сотовые операторы предупредили о негативных последствиях санкций. Они акцентировали внимание на том, что связь может стать хуже. Заявление подготовили представители ПАО «МТС», «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele2.

— Большая часть в структуре затрат каждого из игроков приходится на телекоммуникационное и другое радиоэлектронное оборудование. Введённые санкции напрямую ударили по его поставкам, а скачок курса валют привёл к значительному удорожанию проектов, — говорится в заявлении.

Но ещё в марте 2014 года крымчане оказались в сложной ситуации. Нужно было менять сим-карты, выбирать новые тарифы, качество сотовой связи оставляло желать лучшего. Уже в июне был протянут кабель с материка на полуостров длиной 45 километров по дну Керченского пролива. В продаже появились сим-карты с кодом +7. Оперативно появились стандарты 3G и 4G.

— Я не могу озвучивать все нюансы, это навредит различным компаниям, — говорит нам экс-сотрудник предприятия «Крымтелеком» в личной беседе. — Но могу заверить: наши люди всегда найдут выход. На данный момент далеко не всё оборудование российского производства. Были найдены обходные пути, санкции не помешали сохранить высокий уровень сотовой связи на полуострове. А честно и открыто вам всё равно никто не озвучит эти методы, но уверяю, что они будут применяться сейчас и на материке.

Банкам нужен бизнес

Ажиотажное снятие денег с депозитов — этим крымчан не удивишь. Очереди в банкоматах на полуострове тоже видели. Но здесь знают, что это временно. Спустя некоторое время люди снова понесут деньги в банки.

— У нас была такая ситуация в 2014 году, когда в буквальном смысле приходилось отбиваться от пенсионеров, снимающих все деньги со счетов, — поясняет наш собеседник, экс-руководитель одного из крымских банков. Он просит не называть себя, так как не хочет афишировать проблемы своего финансового учреждения.

— Да, сотрудники физически не пускали всех желающих в помещения. Но вот что парадоксально. Через некоторое время эти же самые деньги люди начали нести назад. И буквально умоляли оформить депозиты.

Наш собеседник утверждает, что происходящее для крымских банков — картина скорее типичная. Единственный дельный совет для материковых финансовых учреждений — запаситесь терпением и самообладанием. Больше ничего не поможет.

— Нашему банку не помогало государство в 2014 году, мы справлялись сами, — поясняет специалист. — Сейчас ситуация другая. Государство принимает меры, чтобы стабилизировать ситуацию и поддержать банки. Нужно подождать. Скорее всего, как только ставки по кредитам придут в нормы, бизнес начнёт брать займы, тогда всё окончательно наладится.

Голодными не останемся

Депутат Госдумы Евгений Федоров: Россия в ходе военной операции на Украине обретет свою независимость © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Всего через месяц после этих событий тогдашний министр промышленной политики Крыма Андрей Скрынник заявил, что принимаются все меры для обеспечения полуострова продуктами питания.

— Республика Крым и поставщики с материковой России полностью обеспечивают весь ассортимент, стабильность и доступность цен. Блокада — это не более чем политический пиар, — добавлял Скрынник.

Нынешняя ситуация в России напоминает крымчанам те события. Восемь лет жители полуострова прекрасно себя чувствуют, хорошо питаются и не испытывают недостатка ни в чём. Опыт отдельного региона России показывает — санкции и прочие ограничения не помеха для развития.