В 2014 году полуостров оказался в масштабной блокаде. Северо-Крымский канал перекрыт — воды нет. Украинские националисты устроили блэкаут — электроэнергии нет. Логистические цепочки разорваны — товары и продукты с материковой части Украины не поступают, а значит, ничего нет. Но люди справились. Прошло 8 лет, и Крым доказал — санкции могут сломать только слабых. Сильные не просто выживают, а побеждают.
Только наша воздушная гавань
После начала спецоперации на Украине западные страны одна за другой начали отменять авиарейсы в Россию. В крупном московском аэропорту Шереметьево в итоге закрыли (пока временно) международный терминал D. Многие восприняли это как катастрофу. Но в Крыму 8 лет нет ни одного международного рейса, при этом аэропорт Симферополь — один из лучших в стране.
Именно в столице Крыма была установлена первая в современной отечественной истории полностью спроектированная и произведённая на территории России система обработки багажа. Комплектующие доставили из Волгограда, Набережных Челнов и других городов России. Изготовили систему в Московской области. В итоге в аэропорту Симферополь багажная система включает в себя 55 стоек регистрации, 5 багажных каруселей для выдачи багажа, оборудование для зоны его комплектации и обработки. 8 лет всё работает безупречно.
С 2014 года полёты из Симферополя выполняются только по внутрироссийским воздушным линиям. Ограничения? Вовсе нет. В столице Крыма создана самая разветвлённая маршрутная сеть полётов по стране. Это более 60 направлений.
— На данный момент аэропорт Симферополь входит в число ведущих в стране и оказывает услуги пассажирам по самым высоким мировым стандартам качества. В феврале 2022 года эксперты признали крымскую авиагавань лучшим аэропортом страны, а пассажиры — самым красивым по дизайну аэровокзалом, — сообщают в пресс-службе аэропорта.
Позвони мне, позвони
В начале марта российские сотовые операторы предупредили о негативных последствиях санкций. Они акцентировали внимание на том, что связь может стать хуже. Заявление подготовили представители ПАО «МТС», «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele2.
— Большая часть в структуре затрат каждого из игроков приходится на телекоммуникационное и другое радиоэлектронное оборудование. Введённые санкции напрямую ударили по его поставкам, а скачок курса валют привёл к значительному удорожанию проектов, — говорится в заявлении.
Но ещё в марте 2014 года крымчане оказались в сложной ситуации. Нужно было менять сим-карты, выбирать новые тарифы, качество сотовой связи оставляло желать лучшего. Уже в июне был протянут кабель с материка на полуостров длиной 45 километров по дну Керченского пролива. В продаже появились сим-карты с кодом +7. Оперативно появились стандарты 3G и 4G.
— Я не могу озвучивать все нюансы, это навредит различным компаниям, — говорит нам экс-сотрудник предприятия «Крымтелеком» в личной беседе. — Но могу заверить: наши люди всегда найдут выход. На данный момент далеко не всё оборудование российского производства. Были найдены обходные пути, санкции не помешали сохранить высокий уровень сотовой связи на полуострове. А честно и открыто вам всё равно никто не озвучит эти методы, но уверяю, что они будут применяться сейчас и на материке.
Банкам нужен бизнес
Ажиотажное снятие денег с депозитов — этим крымчан не удивишь. Очереди в банкоматах на полуострове тоже видели. Но здесь знают, что это временно. Спустя некоторое время люди снова понесут деньги в банки.
— У нас была такая ситуация в 2014 году, когда в буквальном смысле приходилось отбиваться от пенсионеров, снимающих все деньги со счетов, — поясняет наш собеседник, экс-руководитель одного из крымских банков. Он просит не называть себя, так как не хочет афишировать проблемы своего финансового учреждения.
— Да, сотрудники физически не пускали всех желающих в помещения. Но вот что парадоксально. Через некоторое время эти же самые деньги люди начали нести назад. И буквально умоляли оформить депозиты.
Наш собеседник утверждает, что происходящее для крымских банков — картина скорее типичная. Единственный дельный совет для материковых финансовых учреждений — запаситесь терпением и самообладанием. Больше ничего не поможет.
— Нашему банку не помогало государство в 2014 году, мы справлялись сами, — поясняет специалист. — Сейчас ситуация другая. Государство принимает меры, чтобы стабилизировать ситуацию и поддержать банки. Нужно подождать. Скорее всего, как только ставки по кредитам придут в нормы, бизнес начнёт брать займы, тогда всё окончательно наладится.
Голодными не останемся
Перекрытые сухопутные поставки продуктов — это страшнее санкций. Еду просто не привозят. Продуктов нет. В сентябре 2014 года были заблокированы контрольно-пропускные пункты на переходах Каланчак, Чаплинка и Чонгар. Они не пропускали автомобили с продуктами и другими товарами. Крымский мост тогда не был построен. При этом доля украинской продукции занимала не менее 80% на полках крымских магазинов.
Всего через месяц после этих событий тогдашний министр промышленной политики Крыма Андрей Скрынник заявил, что принимаются все меры для обеспечения полуострова продуктами питания.
— Республика Крым и поставщики с материковой России полностью обеспечивают весь ассортимент, стабильность и доступность цен. Блокада — это не более чем политический пиар, — добавлял Скрынник.
Нынешняя ситуация в России напоминает крымчанам те события. Восемь лет жители полуострова прекрасно себя чувствуют, хорошо питаются и не испытывают недостатка ни в чём. Опыт отдельного региона России показывает — санкции и прочие ограничения не помеха для развития.