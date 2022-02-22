Во вторник, 22 февраля, канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что поручил минэкономики страны обратиться к немецкому регулятору для отмены сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2». Фактически, Европа загоняет себя в долгий период сверхвысоких цен на газ и нефть — во имя «борьбы с Россией» и вопреки собственным экономическим интересам

«Сегодня я попросил федеральное министерство экономики отозвать у Федерального сетевого агентства (ИФ — германский регулятор) доклад по обеспечению энергобезопасности. Это звучит как технический момент, но это необходимый шаг, чтобы теперь не могла состояться сертификация газопровода. Без этой сертификации "Северный поток — 2" не может быть запущен», — сказал Шольц.

Позднее эту информацию подтвердил глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек. Рынки отреагировали мгновенным ростом газовых фьючерсов сразу на 10%, опять перешагнув за $900 за тысячу кубометров.

Однако новости не оказали негативного влияния на стоимости акций «Газпрома». Наоборот, после высказываний Шольца ценные бумаги российской компании выросли в цене на 5,89%. Это очередное подтверждение, что Европе «Северный поток — 2» нужен больше, чем России.

Санкции против «Северного потока — 2»: Германия уступает США. И тем самым вредит себе © REUTERS, Michael Sohn

Германия, в отличие от большинства, сохранила формулу расчёта стоимости газа, исходя из нефтяных котировок. Однако Шольц своим решением ударил не только по рынку газа. Цены на нефть росли и до этого решения немецкого канцлера, а теперь их рост ускорится еще сильнее.

Нефтяные игры

Стоимость нефти на мировых рынках начала свое восхождение к новым рекордам 22 февраля, когда на торгах в Лондоне североморская Brent впервые с 2014 года перевалила за $99 за баррель, показав рост почти 4% по сравнению с итогами торгов предыдущего дня.

В США еще больший рост показала цена на американский эталонный сорт WTI: она выросла на 5,11% до $95,72 за баррель.

Трейдеры единогласно объясняли это ростом геополитической напряженности, последовавшим за признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик.

Санкционное давление

О возможном вводе санкций в отношении российской энергетической отрасли уже заявил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис, хотя и не стал говорить, станет ли это реакцией на признание ДНР и ЛНР или должно произойти что-то еще. О санкциях против России заявила и еврокомиссар по энергетике Кадри Симмонс. И она, и Домбровскис признали, что Европа понесет потери от собственных санкций, однако назвали рестрикции «необходимым шагом».

«Украинский бумеранг»: США проморгали «вторжение» российской нефти © РИА Новости, Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

«Нужно начать с индивидуальных санкций, и давайте посмотрим, что произойдёт в ближайшие часы. Мы открыты и к более широким санкциям в отношении России», — сказал госсекретарь по иностранным и европейским делам Словакии Мартин Клус.

По его словам, согласовывать вводимые ограничения Братислава будет не только со странами Евросоюза, но и с Вашингтоном и Лондоном.

Английские власти были настроены наиболее агрессивно. Их премьер Борис Джонсон пообещал ввести санкции против РФ, «которые затронут российские экономические интересы настолько жестко, насколько это возможно». Однако, по его словам, нынешнюю ситуацию в Донбассе в Британии еще не считают «вторжением», поэтому самые «страшные» санкции отложат на потом.

Ответственность и последствия

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не собирается прекращать поставки энергоносителей ни на европейский, ни на другие рынки, проявляя ответственный подход к своей роли на мировом рынке.

«Россия — крупнейший производитель нефти в мире, на неё приходится более 10% общемировой добычи. Поэтому любые санкции, затрагивающие способность России продавать нефть на мировых рынках, могут привести к резкому росту цен, особенно в условиях восстановления спроса», — отметил эксперт Fitch Дмитрий Маринченко.

США уже сейчас вынуждены покупать российскую нефть и нефтепродукты, так как только за прошлый год в стране выросла на 50% стоимость автомобильного топлива, и местные производители не могут самостоятельно удовлетворить растущий спрос. Однако заявление Шольца об остановке сертификации «Северного потока — 2» наносит наиболее мощный удар по рынкам энергоносителей. Цены на нефть продолжили рост и вскоре могут преодолеть важную психологическую отметку.

«Кажется неизбежным, что нефть марки Brent рано или поздно протестирует цену в 100 долларов за баррель», — приводит РИА Новости слова аналитика брокерской компании Oanda Джеффри Хэлли.

Европа показала свою политическую несамостоятельность, что в очередной раз нанесло мощный удар по ее экономике. Высокие цены на энергоносители ускорят инфляцию во всех секторах экономики стран ЕС, сделают неконкурентоспособными огромное количество производств и изрядно облегчат и без того не слишком тугие кошельки рядовых европейцев.

Ну а Россия как получала выгоду от высоких цен на энергоносители, так и продолжит ее получать, наблюдая, как Европа и США безуспешно пытаются справиться с устроенным кризисом.