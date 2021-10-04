Харьковская городская территориальная избирательная комиссия закончила регистрацию кандидатов на пост мэра города Харькова. Всего зарегистрированы 13 кандидатов, при этом выборы назначены на 31 октября

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Владимир Плетнев, от «Европейской солидарности» Александр Скорик, от «Блока Кернеса — Успешный Харьков» баллотируется секретарь Харьковского горсовета, и.о. мэра Игорь Терехов.

Далее идёт целая группа самовыдвиженцев: лидер харьковской ячейки «Нацкорпуса» Константин Немичев, депутат горсовета от «Слуги народа» Алина Мустафаева, депутат Харьковского облсовета от ОПЗЖ Валерий Говоров, бывший депутат горсовета Дмитрий Маринин, бывший полицейский Денис Ярославский; известный под псевдонимом «Саша Псих» блогер Александр Кондрусик, «активист» Сергей Ряполов, пенсионер Виктор Величков и глава «Партии пенсионеров Украины» Николай Кукурика.

Особняком стоит кандидатура самовыдвиженца и одного из главных фаворитов гонки — бывшего нардепа, мэра и губернатора Михаила Добкина.

Последнего уже официально поддержала партия ОПЗЖ, потому логично ожидать снятие кандидатуры Валерия Говорова, если тот не начал — с благословения власти — собственную игру на раскол протестного электората Добкина. Во всяком случае, ОПЗЖ в своём заявлении четко задекларировала: «Михаил Добкин последовательно выступает за выполнение Минских соглашений и восстановление мира на Донбассе, в вопросах защиты прав русскоязычных граждан Украины, в защите канонической Православной церкви, в борьбе против искажения истории и исторической памяти нашего народа».

При этом членам партии напомнили, что поддержка других кандидатов будет считаться нарушением партийной дисциплины, а виновные исключены из партии и лишены депутатских мандатов.

Лидер харьковского «Антимайдана» рассказал, кого он поддержит на выборах мэра © CC0, Pixabay

В случае Харькова поддержка ОПЗЖ (если этот факт будет грамотно донесён до харьковчан) усиливает Добкина и раскалывает «пророссийский» электорат его главного соперника — Игоря Терехова. На голоса националистов и прочих майданщиков Терехову в первом туре рассчитывать вообще не приходится — у них хватает своих кандидатов. На фоне ухудшающихся политических позиций и.о. мэра активничает в благоустройстве города и обещает не повышать цены на отопление, горячую воду и газ, хотя в этом есть элемент откровенного лукавства.

Все знают о значительном скачке цен на топливо — от газа и нефти до угля и дров — и лишь в Харькове пребудет тишь да благодать? Весьма сомнительно.

На руку оппозиционному кандидату Добкину играет не только экономическая ситуация, но и тотальная украинизация, которая в русскоязычном Харькове вызывает особое раздражение. Очередной скандал вспыхнул в кафе-чебуречной «7ЧБРК», где спровоцированный неким «мовным активистом» совладелец кафе Александр заявил, что «для меня и для 99,9% клиентов, которые приходят сюда, необходимость разговаривать на украинском языке — это насилие».

Прямая речь Александра: «Почему меня обязывают говорить на украинском языке? Почему не на китайском? Мой лексикон на украинском ниже, чем на русском. По-русски мне общаться удобнее… Я не хочу проводить насилие над собой. Я лучше буду на английском. <…> Эти товарищи, которых я назвал рагулями, они очень любят рассказывать и обвинять, что они такие бедные, несчастные или, не дай Бог, мы превращаемся в совок. Методы, которыми они действуют, навязывание идеологии, методов коммуникации, любых других взаимодействий, они совковые, просто махровые. Я знаю, о чем говорю, я немножко пожил в цивилизованной стране. Далеко, за тысячи километров отсюда… А у нас это долбаный колхоз, конченный совок в худшем его проявлении».

Рост тарифов и битва за Харьков. Что ожидает Украину в октябре Сергей Стерненко, который может вызывать симпатию разве что у избирателей «азовца» Немичева или порошенковца Скорика, но не у основной массы харьковчан. Добавят голосов Добкину и непрекращающиеся атаки националистов на связанные с именем маршала Жукова харьковские топонимы (которые в рамках «декоммунизации» киевские власти постоянно пытаются стереть с карты Харькова), и многие другие проделки правительства.

Они — пусть и всегда объективно — зачтутся в минус действующему мэру, который опосредованно представляет действующую власть.

Кроме того, сообщалось, что на церемонии выдвижения Игоря Терехова на пост кандидата произошёл неприятный инцидент с прессой, которую не допустили в зал заседаний: «На конференцию представители охранной фирмы "Бриг" и неизвестные люди вопреки требованиям Избирательного Кодекса не пропускают журналистов, грубо препятствуя их профессиональной деятельности. Против журналиста программы "Цена вопроса" Ильи Колтунова была применена физическая сила. Так же недопущены журналисты СМИ "Госпром", "Правовой контроль" и официальный наблюдатель за выборами от ОО "Центр контроля избирательных программ" Богдан Василюк».

На место инцидента была вызвана полиция.

Не украшает команду Терехова и использование в своей предвыборной кампании чужого запатентованного названия и украденного логотипа «Первая Столица», которое более двух десятилетий использовал популярный видеоканал «Первая Столица», в 2016 закрытый под давлением СБУ. Раскрутка в социальных сетях одноимённого протереховского ресурса вызывает лишь брезгливость по отношению к ворам.

В качестве чёрного пиара главные противники обвиняют друг друга не только в коррупции, но и — что показательно — в тайной поддержке своего оппонента Арсеном Аваковым. То есть в Харькове сама привязка кандидата к имени бывшего харьковчанина и экс-главы МВД Авакова расценивается как репутационный ущерб. Но по более вероятному сценарию, Михаила Добкина может ресурсно поддержать иная бывшая губернатор области — Юлия Светличная.

Во всяком случае, ее бывший покровитель и экс-руководитель Администрации Президента Игорь Райнин ныне один из главных региональных функционеров ОПЗЖ, а эта политическая сила, как уже было сказано, будет продвигать Добкина. Можно добавить к тому вполне ощутимую информационную поддержку Рината Ахметова, Александра Фельдмана, других бизнесменов и политиков, с которыми Михаила Марковича связывают дружеские отношения.

Скорее всего, результат выборов определит второй тур голосования, когда отсеются политические лузеры и национал-экстремисты. Мобилизация голосов каждого из основных кандидатов будет происходить за счёт выбывших из игры. И если за Игоря Терехова вдруг начнут активно агитировать проигравшие националисты, то к и Михаилу Добкину интенсивнее потянутся адекватные харьковчане. Но сначала каждому из них надо попасть во второй тур.