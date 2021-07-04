Одесса от Ришелье до Геннадия Труханова. Как развивалась и во что превратилась «жемчужина у моря»

Этот легендарный город, воспетый в песнях, кинокартинах и прозе, – своеобразная визитная карточка Советской Украины и Черного моря. Его не случайно так и называли в советские времена - Жемчужина у моря. Из нее вышли Утесов и Катаев, Ильф и Петров, Карцев и Ильинский, Бабель и Жванецкий. Город страстей, юмора, акаций и каштанов

Справка. Одесская область — самый крупный регион на Украине. Его площадь составляет 33 310 км² (5,5% территории Украины) и сравнима с таким европейским государством, как Бельгия. Численность населения области на 1 января 2020 года составила 2 377 230 человек. Регион включает в себя 26 районов, 17 городов, в том числе 5 областного подчинения, 33 поселка городского типа и 1140 сельских населенных пунктов. Танкер по имени Украина. Как в Одессе всю суть государства показали © пресс-служба Офиса президента Украины

Одесская область была образована Постановлением IV внеочередной сессии Всеукраинского Центрального исполнительного комитета от 9 февраля 1932 года. С 1932 по 1940 г. из нее были исключены Кировоградская, Херсонская и Николаевская области. В 1940 г. в связи с образованием Молдавской Социалистической Советской республики (МСРР), к Одесской области был присоединен ряд районов бывшей Автономной Молдавской Социалистической Советской республики (АМСРР). Свой окончательный вид ее границы приобрели после присоединения части территории Бессарабии — 3 городов и 13 районов Измаильской области, ликвидированной в 1954 г.

Основание Одессы. Почему она — не Хаджибей и не Коцюбеевск

Административным центром региона является город Одесса. Это крупнейший населенный пункт юга Украины, его морские ворота. Одессу называют Южной Пальмирой и Жемчужиной у моря. Долгое время территория Одесской области находилась под властью Османской империи. На берегу одесского залива существовало поселение Хаджибей, где в 1765 г. была возведена крепость Ени-Дунья («Новый мир» — тур.). В ходе русско-турецкой войны 1787-1791 гг. Хаджибей был взят войсками императорской армии под командованием испанца Хосе де Рибаса (14 сентября 1789 г). Окончательно закрепил принадлежность поселения к Российской империи Ясский мирный договор 1791 г. Согласно ему, турки уступали России земли между Днестром и Дунаем.

История Одессы наполнена множеством интересных эпизодов и легенд. Указ об основании Одессы, подписанный Екатериной Второй, датируется 22 августа 1794 г. (2 сентября по новому стилю). Однако по поводу основания города и его древности ведутся споры. Согласно книге историка XIX столетия Василия Надлера «Одесса в первую эпоху своего существования», на самом деле город имеет более чем 600-летнюю историю. Мол, в 1415-1418 гг. уже существовало поселение Качибей или Коцюбей, подчинявшееся Великому княжеству Литовскому, затем оно трансформировалось в турецкое Хаджибей, а уже только потом стало Одессой. На самом деле, как говорят одесситы, Хаджибей, на месте которого родилась Одесса, и тот, «литовский», Качибей — две большие разницы. Ибо точное место расположения того Качибея неизвестно.

То, что Одесса — не реконструированный турецкий поселок, а отстроенный с нуля город, не вызывает сомнений. Существуют только два исторических рассказа анекдотического характера. Первый из них таков: на одном из придворных балов кто-то из академиков сказал императрице, что новая гавань, сооружаемая на берегу Черного моря, со временем должна иметь такое же значение, как Петербург для Балтийского моря. Академик утверждал, что в глубокой древности на месте Хаджибея находилась греческая колония «Одессос», то есть «великий торговый путь», и было бы логично удержать за новым городом древнее название. Это мнение поддерживали граф Зубов и граф де Рибас (первый градоначальник Одессы). Императрица улыбнулась и сказала: «Пусть же Гаджибей носит древне-эллинское название, но в женском роде, — короче и яснее назвать его «Одесса».

По другой версии когда герцог Ришелье решил основать Одессу, многие предупреждали его, что главное затруднение при построении города будет заключаться в недостатке пресной воды. На это — разговор шел на французском языке — герцог воскликнул: «Assez d'eau!» (довольно воды). Если написать это французское слово русскими буквами — асседо — и прочитать его справа налево, получится «Одесса».

Одесса изначально была интернациональной по составу населения. Она заселялась греками, албанцами, поляками, болгарами, молдаванами, евреями, беглыми крестьянами из губерний Великороссии и Малороссии. Не удивительно, что отцами-основателями для нее стали иностранцы. Первыми градоначальниками стали испанец Хосе де Рибас (1794-1797 гг.), французские дворяне Ришелье (1800-1814) и Ланжерон (1815-1820). Заметный след в ее истории оставили генерал-губернатор Новороссийского края Михаил Воронцов (1823 — 1854), градоначальники Николай Новосельский (1867 —1878) и Григорий Маразли (1878 — 1896)

Руководил строительством городских кварталов голландский инженер Франсуа де Волан, заложивший «греческую» прямоугольную планировку, которая до сих пор дает возможность ветрам с моря очищать улицы города от пыли и дыма.

Карантин и порто-франко. Забытые, но актуальные для одесситов

Интересно, что злободневное для нас слово «карантин» является частью одесской топонимики с начала XIX века: Карантинные спуск, улица, бухта напоминают о вспышках чумы. Самая страшная чума случилась в 1812 г., когда город лишился каждого 9-го своего жителя. Чтобы справиться с болезнью, городские власти во главе с Ришелье помещали всех прибывших в порт на обсервацию на 30 дней, а жителям в сентябре 1812 г. на целых 46 дней запретили покидать дома. По городу передвигались только патрули, следившие за соблюдением карантина, и повозки с красными (перевозившие больных) или черными флагами (перевозившие умерших). При этом власти обеспечивали горожан едой. Как чиновники в Одессе продлили экологическую катастрофу. Когда бизнес превращается в "ничего личного" © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Бурное развитие Одессы начинается с 20-х гг. XIX века. Оно связано с режимом порто-франко — свободного порта, пользующегося правом беспошлинного ввоза и вывоза товаров. Режим действовал с 1819 по 1858 гг. Изначально протяженность таможенной зоны составляла 22 версты — от Куяльницкого до Сухого лимана. Установить действенный контроль за контрабандой было сложно, и ее уменьшили, исключив стремительно заселявшийся район Молдаванки. В эти времена до 85% городского бюджета составляла доля от разнообразных таможенных, портовых и «хлебных» (от экспорта зерна) сборов, шедших туда напрямую, минуя центр. Сразу заметим: порто-франко, вопреки распространенным заблуждениям, вовсе не было полным освобождением экспортеров и импортеров от таможенных пошлин. В этом случае режим ничего не давал бы казне государственной и городской. Но значительное понижение тарифов позволяло делать торговлю максимально выгодной для всех сторон и избавляло экспортеров и импортеров от коммерческих рисков — свои прибыли они получали, продавая товары в прямо Одессе.

К середине XIX века через Одессу проходило 37% всего хлебного экспорта России и около 60% — юга страны. Государство оставляло развивающемуся городу львиную долю доходов и от таможенных и портовых сборов. Благодаря этому развивалась местная промышленность, позволявшая часть продукции, идущей на экспорт, вывозить в виде обработанного товара — муки, консервов. И внутрь страны тоже шло не только импортное сырье, но и готовые к употреблению товары. Параллельно создавался торговый флот, пользовавшийся привилегиями перед иностранными судами, развивалась культура и просвещение.

Построенные в те годы дома в настоящее время считаются шедеврами архитектуры. Достаточно вспомнить блестящий ансамбль Приморского бульвара с прославленной лестницей, памятником Ришелье и Воронцовским дворцом, которые давно стали символами города, известными далеко за его границами. Об уровне благосостояния одесситов в тот период свидетельствует такой факт: в городе практически не было нищих.

«Привилегия получения всех заграничных товаров без пошлины доставляла жителям Одессы громадные удобства: дешевизною всех предметов роскоши и продовольствия. Это привлекало в город богатых людей со всей России. Рабочий класс тоже благоденствовал от хлебной торговли. Заработки были до того велики, что видели биндюжников и подсевальщиков, закуривавших папироски рублевыми бумажками, а один подгулявший биндюжник закурил даже десятирублевой», — писал А. Чижевич в книге «Воспоминания старожила».

Порто-франко сформировало имидж Одессы как свободного города, заложив основы одесского характера, определяющей чертой которого является свободолюбие и независимость суждений.

Уже в современную эпоху ряд местных политиков, в частности, экс-нардеп Сергей Кивалов и даже нынешний городской голова Геннадий Труханов осторожно высказывались за предоставление Одессе статуса порто-франко. Идея заключалась в том, чтобы в условиях массового недовольства одесситов постмайданной властью и общим вектором развития государства предоставить городу экономические преференции в обмен на лояльность. В 2015 г. возникла общественная инициатива «Одесса за порто-франко». Ее активисты провели ряд публичных акций с требованием к президенту и Верховной Раде Украины рассмотреть возможность введения свободной экономической зоны.

В 2016 г. одесские нардепы Сергей Кивалов, Антон Киссе, Николай Скорик и Александр Пресман зарегистрировали законопроект «О свободной (специальной) экономической зоне «Порто-франко»», предполагавший создать СЭЗ на период 30 лет в административно-территориальных границах всей Одесской области. Впрочем, категорически против реализации идеи выступила «национально-патриотическая» общественность, обвинившая авторов в «сепаратизме» и стремлении оторвать область от Украины. В итоге до предметного рассмотрения документа так и не дошло. Местные выборы на Украине: местные элиты готовятся к решающей битве с Киевом © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Бурный подъем рубежа XIX — начала XX веков

Реформы 60-70-х годов XIX века благотворно сказались на городе. Железная дорога связала Одессу с Киевом и с Москвой, открытие Суэцкого канала способствовало появлению новых морских торговых путей в Азию. Были построены биржа и «Пассаж», открыт Новороссийский университет (нынешний ОНУ им Мечникова), а Одесский театр оперы и балета и вовсе принадлежит к жемчужинам мировой архитектуры.

В 1873 году был открыт водопровод, а 1877 г. вступила в строй канализация — первая в Российской империи. В 1886 г. в Одессе было завершено строительство второй в мире (после Парижа) бактериологической станции, которой руководил знаменитый биолог Илья Мечников.

К концу XIX — началу XX века Одесса стала третьим по значимости городом Российской империи, мощным торговым, промышленным и культурным центром. Если в 1861 г. здесь проживало 115,5 тыс. человек, то к 1900 г. количество населения приближалось к полумиллиону — 450 тыс. чел. В Одессе работало 500 промышленных предприятий, 106 видов производств, которые выпускали продукцию на 60 миллионов рублей. Наиболее крупными предприятиями были: джутовая фабрика Родоконаки, железнодорожные мастерские, пробковый завод Арпса, канатный завод Новикова, сахарно-рафинадный завод Александровского общества, завод акционерного общества по производству бутылок, чаеразвесочная фабрика. Крупнейшей судоходной компанией являлось основанное в Одессе в 1856 г. Русское общество пароходства и торговли (РОПиТ): к 1910 г. его флот включал 76 пароходов, составляя 20% общего тоннажа торгово-пассажирского флота России.

На местных фабриках и заводах производилось почти 90% плугов, более 50% лакокрасочной продукции, 25% весоизмерительной техники. Только в Одессе производили ультрамарин, жидкое стекло и глицерин. Одесские заводы выпускали паровые котлы и морские суда, производили неорганические кислоты и мыло, сахар, муку, все виды напитков, канаты, ткани, листовой прокат и проволоку. В Одессе производили достаточное для юга России количество бумаги, спичек, линолеума и обоев.

В конце XIX века в Одессе начинается очередной строительный бум, в центральной части города возводится большое количество величественных зданий, гостиниц, частных домов, большинство из которых стоят и сегодня. Бедные слои населения ютились в кое-как «слепленном» жилье в окрестностях города (Молдаванка, Слободка, Пересыпь). Строительство «престижных» домов в определенной степени связано со значительным притоком в Одессу иностранного капитала, в частности 8 бельгийских, 1 английской и 1 французской компаний. К началу ХХ века благодаря деятельности бельгийских акционерных обществ в городе насчитывалось более 80 км трамвайных линий, на которых сначала использовались «конки», а с 1910 года — электрические трамваи.

Одессу можно назвать городом боевой славы, а также центром революционных движений.

Крымская война 1853-56 гг. известна прежде всего по героической обороне Севастополя, но мало кто помнит, что изначально Англия и Франция планировали высадить десант в Одессе. В январе 1854 г. англо-французский флот вошел в Черное море. Русские войска располагали лишь спешно размещенными в окрестностях порта шестью батареями общим числом 48 орудий. Утром в субботу 10 (22) апреля 9 кораблям союзников противостояли четыре устаревшие пушки береговой батареи № 6 под командованием прапорщика Александра Щеголева. Противник же располагал более чем 350 орудиями, причем в основном 68- и 98-фунтовых с куда большей дальностью стрельбы. Чем живёт Одесса: местные игнорируют карантин, мэр конфликтует с губернатором © Facebook, Департамент информации и связей с общественностью Одесского горсовета

На разрозненные неточные залпы механизированных фрегатов, старавшихся накрыть как можно большую площадь, батарея прапорщика Щеголева ответила поневоле скупыми, а потому гораздо более точными контрзалпами. Нападавшим удалось только через шесть часов заставить замолчать русские пушки. Потери русских войск составили восемь погибших и четыре орудия, а у англичан и французов были подожжены или повреждены четыре корабля, которые пришлось уводить от места боя на буксире.

Подвиг Щеголева по достоинству оценил император Николай I, произведя его в штабс-капитаны (сразу через два звания). Кроме того, он был награжден орденом Святого Георгия IV степени. Послевоенная судьба штабс-капитана Щеголева сложилась счастливо. Он служил до января 1889 года, успел принять участие в русско-турецкой войне 1877-1878 годов, командовал 1-й гренадерской артиллерийской бригадой и вышел в отставку в звании генерал-майора. Союзникам пришлось отказаться от высадки в Одессе. Отступая, они оставили паровой фрегат «Тигр», севший на мель. Ныне в память об этом событии на Думской площади стоит одно из его орудий.

Первая русская революция. Восстание на броненосце «Потемкин»

В 1875 году в Одессе был основан «Южно-российский союз рабочих» во главе с Е. Заславским, который мечтал об «освобождении рабочего люда от ига капиталистов». В 1898 году образовался Одесский социал-демократический комитет. В начале XX века из Варны через Одессу в Россию транспортировалась нелегальная газета «Искра». «Кровавое воскресенье» — 9 января 1905 года в Петербурге — вызвало возмущение во всех городах страны, в том числе и в Одессе. Майские листовки Одесского комитета РСДРП призывали к забастовке. В июне того же года в городе произошли массовые революционные выступления. 14 июня (27 июня) 1905 года началось восстание на стоявшем на одесском рейде броненосце «Князь Потёмкин-Таврический», ставшее одним из центральных эпизодов Первой русской революции. В советские времена оно было увековечено в фильме Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потемкин».

Поводом к восстанию на новом корабле, одном из самых мощных судов Черноморского флота, стало некачественное мясо, закупленное ревизором мичманом Макаровым в Одессе у своего знакомого. Из мяса был приготовлен борщ, а остатки были развешаны на верхней палубе для проветривания. Матросы не поверили доктору Сергею Смирнову, который признал суп годным к употреблению, и есть его наотрез отказались.

Успокоить матросов пытался старший офицер Ипполит Гиляровский, непопулярный в команде. С целью выявления зачинщиков бунта он построил команду на палубе и задержал 30 матросов. Затем Гиляровский распорядился переписать их имена и вызвать на палубу вооруженный караул. Эти приказы восприняли как подготовку к расстрелу. Начался бунт: матросы бросились на батарейную палубу, где находились пирамиды с винтовками. Гиляровский попытался помешать матросам вооружиться, но получил удар винтовкой от Афанасия Матюшенко — одного из лидеров восставших. Гиляровский смертельно ранил унтер-офицера Григория Вакуленчука, который до этого убил офицера Леонида Неупокоева. В то же мгновение Матюшенко нанес смертельную рану ему самому. После этого был застрелен капитан Евгений Голиков. Черкассы от Богдана Хмельницкого до Анатолия Бондаренко. Что стало с витриной СССР

«Потемкин» был объявлен «территорией Свободной России». Матюшенко, избранный председателем судового комитета, велел арестовать всех офицеров. В самый разгар забастовки, начавшейся в городе, восставшие принялись его обстреливать. По сообщению Матюшенко, причина заключалась в невыполнении одесскими властями требований потемкинцев о доставке материалов и провизии. Первый снаряд предназначался для дома командующего войсками, второй — в дом градоначальника. Далее предполагалось обстрелять театр. Однако первые снаряды не достигли целей, и от дальнейшей стрельбы «мстители» отказались. Стреляли с «Потемкина» вроде бы по театру, а попали в жилой дом в другой части города. По счастливой случайности обошлось без жертв.

Правительство приказало подавить восстание любой ценой. Против мятежного корабля был сформирован отряд из броненосцев «Три Святителя», «Двенадцать Апостолов», «Георгий Победоносец» и крейсера «Казарский» под руководством контр-адмирала Федора Вишневецкого. Другая эскадра Черноморского флота в составе броненосцев «Ростислав» и «Синоп», миноносцев «Заветный», «Свирепый» и «Строгий» вышла из Севастополя под командованием вице-адмирала Александра Кригера.

Впрочем, стрелять по мятежникам никто не стал, более того, к восставшим попыталась присоединиться часть команды «Георгия Победоносца». Выиграв 29 июня так называемый «немой бой», «Потемкин» отправился в Румынию. Революционеры передали судно местным властям, став политэмигрантами. Одни стали бедствовать в Румынии, работая батраками и чернорабочими, другие разъехались по разным странам. Некоторые вернулись в Россию и подверглись репрессиям. Матюшенко тайно приехал в Одессу под чужим именем в 1907 году, был опознан и повешен. Броненосец возвратили России.

Восстание высоко оценивали лидеры революционных партий, хотя попытки повторения подобного опыта на других кораблях черноморского флота закончились неудачей.

«Броненосец «Потемкин» остался непобежденной территорией революции, и, какова бы ни была его судьба, перед нами налицо несомненный и знаменательнейший факт: попытка образования ядра революционной армии», — писал Владимир Ленин.

Одесса в эпоху революции 1917 и гражданскую войну 1918-1920 гг.

Сложным для Одессы выдался период революции 1917 г. и последовавшей за ней гражданской войны 1918-1920 гг. Известие об отречении царя поначалу вызвало у народа энтузиазм, веру в окончание войны и позитивные перемены в стране. Но Временное правительство продолжало «метаться» между левыми и правыми, и проблемы, стоящие перед Россией, не решались. Разраставшийся социально-экономический кризис переходил в кризис политический, что способствовало радикализации народа.

В результате объявленной вскоре после революции амнистии на свободу вышло множество преступников, немедленно вернувшихся к своим прежним занятиям. Их ряды пополняли дезертиры, уносившие с собой боевое оружие под видом трофеев. Город захлестнули грабежи, насилие, бесчинства солдат.

Одесса почти всегда послушно двигалась в фарватере петроградских событий: приветствовала свержение монархии, возмущалась июльским манифестациям большевиков, осуждала августовское выступление Корнилова. По отношению к Октябрьской революции в обществе произошел раскол: основные лагеря были представлены сторонниками Временного правительства, большевиков и украинской Центральной Рады. Последней надеждой на сохранение мира в стране было Учредительное собрание, выборы в которое прошли в конце ноября — начале декабря 1917 г. Успехов добиваются большевики, получив 2 место (19%) после блока еврейских партий (33%). Сторонники независимой Украины получили лишь 13% голосов горожан. Они апеллировали к 3-ему Универсалу Центральной Рады, согласно которому власть Украинской народной республики (УНР) должна была распространяться на Одессу.

Первое столкновение между большевиками и «самостийниками» произошло 14 декабря 1917 г. Неизвестные убили начальника Красной гвардии Моисея Кангуна, в чем большевики обвинили «украинцев». В итоге начались бои по всему городу.

«Стоило очутиться в четырехугольнике: Ланжероновская, Ришельевская, Екатерининская и площадь Революции (Думская площадь), чтобы понять, что здесь окопы первой линии, что здесь передовые позиции», — описывали события того дня «Одесские известия».

Всего в ходе столкновений погибли от 30 до 40 человек красногвардейцев и сторонников Центральной Рады. Вечером того же дня в Воронцовском дворце состоялось заседание представителей городского самоуправления, Советов и Центральной Рады. Стороны договорились о выводе из города воинских частей, освобождении задержанных и создании специальной комиссии для расследования инцидента. Порядок в городе должны были обеспечивать смешанные патрули. Кроме того решено было создать Временный объединённый комитет для достижения согласия по организации единой власти в городе.

Но хрупкий компромисс продержался недолго: в январе после 4-го Универсала Центральной Рады, провозглашавшего независимость УНР, большевики взяли курс на подготовку восстания. С 10 по 23 декабря 1917 г. они получили большинство на II съезде советов Румынского фронта, Черноморского флота и Одессы (Румчерод). Восстание началось с 13 на 14 января и закончилось триумфом большевиков и их союзников. При этом погибли 119 и ранены 359 человек, большая часть из них — мирные жители.

Погибших с обеих сторон было решено похоронить в один день и в одном месте — на Куликовом поле. Изначально предполагалось сделать две могилы: «Жертвам социальной революции», а также «Жертвам заблуждения, созданного контрреволюционерами». В итоге всех погибших похоронили в одной общей могиле, без разделения по «сторонам».

31 января 1918 г. (по новому стилю) была провозглашена Одесская Советская Республика (ОСР). Ее власть должна была распространяться на территории Херсонской и Бессарабской губерний, однако в реальности ее юрисдикция охватывала Одессу, Тирасполь, западные уезды Херсонщины и южную часть Бессарабии. ОСР просуществовала два месяца, которые ознаменовались героическими и драматическими событиями. Здесь и массовые репрессии, и жёсткая борьба со спекуляцией, имевшая неплохие успехи, и введение собственного платёжного средства — рублей Одесского казначейства, и успешная война с Румынией за Бессарабию. Готовят отставку. Офис Зеленского разочаровался в одесском губернаторе © Facebook, Максим Куцый

Всего за 1918-1920 гг. власть в Одессе менялась 19 раз. Одесса пережила австро-германскую (март — ноябрь 1918) и англо-французскую оккупации (декабрь 1918 — апрель 1919). Это сформировало у горожан стойкую традицию борьбы против иностранных захватчиков, не упускавших возможности наживы. В 1919 г было время, когда «сферы влияния» между разными сторонами были распределены порайонно. Существовал такой феномен как «независимая республика Молдаванка». Именно в этот период активную деятельность развернули бывшие бандиты Михаил Винницкий (Мишка Япончик) и Григорий Котовский, перешедшие на сторону «красных». Оба этих авантюриста золотыми буквами вписали свои имена в историю города. Красочно описанные в «Одесских рассказах» Исаака Бабеля жизнь и похождения Япончика стали шедевром не только отечественной, но и мировой литературы. Второй период советской власти, описанный Иваном Буниным в дневнике под названием «Окаянные дни» (апрель — август 1919), сменился коротким властвованием Добровольческой армии генерала Деникина. Окончательное утверждение советской власти произошло 8 февраля 1920 г.

«И назван мой город героем»: 73 дня сопротивления захватчикам

Одесса является городом-героем, сыгравшим важную роль в срыве планов немецкого «блицкрига» во время Великой Отечественной войны. 73 дня войска Приморской армии под командованием генералов Георгия Софронова и Евгения Петрова сдерживали натиск превосходящих ее числом немецко-румынских войск. Не обошлось без активной помощи флота, ибо ударной силой стали военные моряки, а в целом Одесским оборонительным районом (ООР) командовал контр-адмирал Гавриил Жуков.

11-я немецкая армия генерала Ойгена фон Шоберта, двигаясь от захваченной ранее Молдавии, наносила удар северо-западнее Одессы. 4-я же румынская армия генерала Николае Чуперкэ наступала на город по кратчайшему пути — с запада и юго-запада. Германские части лишь содействовали своим союзникам с северного фланга. Армия Чуперкэ насчитывала более 300 тысяч человек, и, по замыслу немецко-румынского командования, должна была сыграть главную роль в штурме советского порта.

Первой удар по городу нанесла вражеская авиация. Начиная с 22 июля 1941 года, люфтваффе методично совершало налеты на Одессу. Бомбили в сумерках или на рассвете, чтобы затруднить зенитчикам прицеливание. Главными целями немцев были боевые корабли и важные городские объекты, например, водонапорные башни. С земли налеты отбивались зенитчиками 15-й отдельной бригады ПВО под командованием полковника Ивана Шиленкова. В воздухе противника громил 69-й истребительный полк майора Льва Шестакова, будущего Героя Советского Союза. К сентябрю 1941 года Шестаков сбил над Одессой три вражеских самолета лично и восемь в групповом бою, хотя полк летал преимущественно на устаревших истребителях И-16.

10 августа 1941 года 4-я румынская армия атаковала позиции советских войск по всему фронту. Красная армия отошла на передовой рубеж обороны. Когда 17 августа пал Николаев, Одесса оказалась в полном окружении и ее участь, казалось бы, была предрешена: город не был готов к обороне с суши. Выручили инженерные войска под командованием генерала Аркадия Хренова. За короткий срок под руководством Хренова морские и армейские подразделения, а также более ста тысяч жителей города возвели ряд сооружений, разбив город на несколько секторов обороны. Благодаря героической и самоотверженной борьбе советских солдат были отбиты попытки штурма 20 августа, 5 и 12 сентября. Получив пополнение из более 12 тысяч бойцов и командиров, 22 сентября защитники города провели блестящую контрнаступательную операцию, высадив морской и воздушный десант у села Григорьевка. Враг был отброшен от городских пределов, а регулярные обстрелы центра были прекращены.

Оборона могла бы продолжаться и дальше, но не позволила общая стратегическая обстановка на фронте: в помощи нуждался Крым. В ночь с 15 на 16 октября была проведена операция по эвакуации Приморской армии. Организованно погрузившись на транспорты Черноморского флота, 100 тыс человек были доставлены в Севастополь, где они продолжили бить гитлеровские войска. Маневр был проведен настолько тайно, что враг вступил в черты города только вечером 16 октября.

За все время боев румыны потеряли около 90 тысяч человек. Потери защитников составили 16 тыс. Одесская область на 2,5 года превращается в румынский регион «Транснистрия». Поговаривают, что в случае победы над СССР румынский маршал Антонеску собирался перенести в Одессу из Бухареста столицу Румынии. К счастью для нас, эти планы остались не реализованными. Политические последствия пандемии. Одесса больше не хочет голосовать за людей Зеленского © РИА Новости, Денис Петров / Перейти в фотобанк

Во время оккупации города вплоть до его освобождения 10 апреля 1944 года работало подполье. Часть боевых групп базировалась в одесских катакомбах. Все одесские школьники знали фамилии героев: Владимира Молодцова (Бадаева), Яши Гордиенко, Тамары Шестаковой и Тамары Межигурской. За 907 дней оккупации партизаны и подпольщики уничтожили 3 тысячи вражеских солдат, офицеров и их пособников.

1 мая 1945 г. в приказе Верховного главнокомандующего Одесса впервые была названа городом-героем. Официально этот статус ей был присвоен в 1965 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР. Одесса стала первым городом-героем в СССР. «И назван мой город героем» — эти строчки знаменитой песни Леонида Утесова «У Черного моря» звучат как благодарность защитникам города и дань памяти их подвигу.

Качественный прорыв. Промышленная мощь СССР

В советские времена продолжалось комплексное развитие Одессы: мощные производительные силы, встроенные во всесоюзную технологическую цепочку, портовая триада Одесса-Ильичевск-Южный, новые жилые районы с серьезной транспортной и прочей инфраструктурой. Была сформирована сеть курортных учреждений общесоюзного значения.

При этом Одесса продолжала оставаться городом науки и высокой культуры. Здесь начинали свою деятельность гений ракетно-космической техники Валентин Глушко, ученый-астрофизик с мировым именем Георгий Гамов, основоположник советской космонавтики Сергей Королев, изобретатель современной электролампы Василий Дидрихсон, чьи разработки впоследствии использовал американец Эдисон, Владимир Жаботинский — знаменитый писатель и философ, Исаак Бабель — выдающийся писатель, великий скрипач Давид Ойстрах и пианист Эмиль Гилельс, замечательные поэты Эдуард Багрицкий, Анна Ахматова и Вера Инбер, Яков Бардах — организатор первой в бывшей империи станции «скорой помощи» и, конечно же, «главный одесский консул в Москве» — музыкант и певец, неповторимый Леонид Утесов.

Наибольший подъем в промышленности региона отмечен в 50-х-начале 80-х гг. В 1966 г. был введен в эксплуатацию завод «Центролит», вырабатывавший более 100 тыс чугунных и более 40 тыс стальных отливок в год. Вместе со сталепрокатным производственным объединением и сталеплавильными цехами машиностроительных предприятий он стал металлургической базой машиностроения региона. Завод «Краян» выпускал 25% общесоюзного производства кранов на пневмоколесном ходу разной грузоподъемности.

«Стройгидравлика» (1967 г) и «Красная гвардия (1920 г.) выпускали дорожно-строительное и горно-шахтерское оборудование. Завод «Кислородмаш» (1950 г.) обеспечивал объемы отечественного оборудования для газопламенной обработки металла. Одесский завод радиально-сверлильных станков (основан в 1884 году, восстановлен в 1946 г.) являлся единственным предприятием СССР, выпускавшим радиально-сверлильные станки конвейерно-поточным способом. «Прессмаш», созданный в 1952 году, делал гидравлические прессы усилием до 5 тыс. тонн и машины по переработке пластмасс с объемом отливки от 5 куб. см до 7 тыс. куб. см. В 70-е годы прошлого столетия объем продукции достигал 2 тыс. ед. в год.

Одесский завод тяжёлого весостроения (1882 г.) к началу 1980 года производил уникальное технологическое весоизмерительное и весодозировочное оборудование тяжёлого типа для предприятий чёрной и цветной металлургии, горнорудной, коксохимической, химической и иных отраслей промышленности, а также автомобильные, железнодорожные, крановые и другие весы общего назначения. Криогенное оборудование производилось на заводах «Холодмаш» и «Орион». Завод «Большевик» на 1980 год на основе переработки натурального пробкового сырья выпускал натуральный алкидный линолеум, поливинилхлоридную плитку, изделия для закупорки бутылок, прессованные автотракторные прокладки и прокладки для кроненкорка, спасательные круги и спасжилеты для морских судов, мастики, погонажные изделия, линкруст, термоизоляцию и другие хозяйственные товары. От космопорта к «зоне приоритетного развития». В Одессе решили вывести инвесторов на поля орошения © 048.ua / 048.ua / Перейти в фотобанк

Основной ремонтной базой Черноморского флота являлся «Одесский судоремонтный завод № 1» — старейшее предприятие города, отмечало 220-летний юбилей в 2013 г. Он имел сухие доки и причалы, протяженностью более 2 км.

Значительное место занимала пищевая промышленность, где была занята четвертая часть производственного персонала. К главным предприятиям отрасли относились сахарно-рафинадный, консервный заводы, завод шапанских вин («Французский бульвар»). Переработкой рыбы занимались 7 предприятий объединения «Антарктика».

В Одессе существовал немалый сегмент легкой промышленности. Фабрика технических тканей производила 27% всех пенько-джутовых тканей СССР и являлась единственным предприятием СССР, которое производило джутовую ткань для изготовления линолеума.

Стабильно работало Черноморское морское пароходство (ЧМП) — наледник Русского общества пароходства и торговли. Это была крупнейшая судоходная компания, имевшая второй в мире торговый флот: накануне распада СССР он насчитывал 360 судов.

Все перечисленные выше предприятия содержали немалое количество объектов социальной инфраструктуры: детские сады, школы, больницы, детские лагеря, кружки.

Существенное внимание в советские времена уделялось санаторно-курортной инфраструктуре, значительная часть которой эксплуатируется по сегодняшний день. В начале 50-х гг. на побережье была проведена серия берегоукрепительных и противооползневых работ. В 60-х гг. намыты большие песчаные пляжи в районах Лузановки, Отрады, Аркадии, Черноморки. Активно работал грязелечебный курорт «Куяльник»: с 1975 по 1986 гг. были открыты три новых санаторных комплекса.

«Незалежность»: деградация и деиндустриализация

Провозглашенный независимой Украиной курс на «построение рыночной экономики», обрыв экономических связей и производственно-технологических цепочек со странами бывшего СССР, прежде всего с Россией, наряду с расточительством, бесхозяйственностью центральных и местных властей привели к стремительной деиндустриализации. По уровню развития промышленности Одесса отброшена едва ли не к началу позапрошлого века. Она стала олицетворением бездумного и хищнического, антигосударственного подхода, когда предприятия искусственно банкротились и «распродавались на металл».

Первым в списке уничтоженных предприятий следует назвать Черноморское морское пароходство (ЧМП). С подачи первого президента Украины Леонида Кравчука оно было разделено на несколько акционерных обществ, закредитованных у зарубежных банков. Тогдашний премьер Кучма предложил передавать суда офшорным компаниям с их последующей регистрацией в иностранной юрисдикции. Указом Кравчука ЧМП преобразовали в судоходный концерн «Бласко — Черноморское морское пароходство»

На январь 1993 года ЧМП имело 227 судов, но из них 160 были разбросаны по офшорам. Начались первые аресты судов по разнообразным, зачастую надуманным, предлогам: так не досчитались 11 из них. После преобразования ЧМП в акционерное общество разрушительные тенденции усилились. Проценты по кредитам росли, доходы выводились в офшоры. Дело о банкротстве ЧМП возбуждено 25 декабря 1998 года по заявлению ЗАО «Южмормонтаж», предъявившего имущественные требования на сумму 58,3 тысячи гривен. Пользуясь несовершенством старой редакции «Закона о банкротстве», различные фирмы направляли исковые заявления с просьбой признать их кредиторами ЧМП. Общая сумма исковых требований на конец 90-х гг. составляла 12 млн гривен (по тому курсу — около 2,5 млн долларов). За 1995-1997 гг. компания потеряла 171 судно. На 2004 год в ЧМП было уже 6 судов и 17 непогашенных кредитов на 11 миллионов долларов. В 2010 г. на балансе предприятия числилось всего одно судно. Одесский морской торговый порт. История расцвета и стремительной деградации © РИА Новости, Сергей Поляков / Перейти в фотобанк

Похожая картина наблюдалась и в других сферах промышленности. На литейном заводе «Центролит» в поселке Котовского в 1988 г. работали около пяти тысяч человек. Работали в три смены, так как плавильные печи должны работать в бесперебойном режиме. Огромное производство с собственной инфраструктурой в 90-х переживало тяжелые времена, как, впрочем, и вся промышленность. Затем активы предприятия привлекли внимание предприимчивых дельцов как источник легкой наживы. Дальше — процедура банкротства. И через несколько лет от завода остались голые стены. Суммы за вывезенное на металлолом оборудование исчислялись миллионами долларов. Фонд госимущества ситуацию не исправил. Сегодня территория в 126 гектаров с огромными кучами строительного мусора и пустырями больше подходит для съемок фильмов ужасов.

Разорению подвергся и завод по производству тяжелых кранов «Краян». Вплоть до 2001 года 100% предприятия принадлежало государству. Но уже с нового тысячелетия все кардинально меняется. С 2001 года при проведении процедуры «санации» было фактически продано 90% старой территории завода. Впрочем, санация на деле оказалась фикцией. На тот момент председатель правления Краяна Николай Приступа при содействии Фонда госимущества фактически отдает за бесценок почти все предприятие в частные руки по заниженной стоимости за 10,5 млн. При этом из этих денег предприятием-инвестором вся сумма заплачена не была. В период так называемой санации при Приступе на «Краяне» работало чуть больше тысячи человек. К моменту своего увольнения он довел это число фактически до нуля, при этом накопив миллионные долги по зарплате. Решением хозяйственного суда Одесской области 25 июля 2014 года холдинговая компания «Краян» объявлена банкротом, и начата процедура ликвидации.

В новейшие времена «Краян» фигурировал в связи с уголовным делом против действующего мэра Геннадия Труханова в связи с покупкой у частных структур одного из зданий, принадлежащего ранее этому предприятию.

Одесский завод радиально-сверлильных станков в первой половине 2000-х годов выполнял работы по литью металлов. Но в 2007-2008 гг. начался кризис: до декабря 2008 года были уволены 700 рабочих, а затем оставшимся перестали выплачивать зарплату. В апреле 2013 года по иску коммерческого банка «Проминвестбанк» на счета предприятия был наложен арест, в мае 2013 года по решению хозяйственного суда Одессы для погашения задолженности перед банком по ранее полученному кредиту были реализованы два заводских цеха. В 2014 г. в результате пожара были повреждены помещения заводского склада. В 2015 г. всего там оставались лишь 100 сотрудников, часть производственных площадей была сдана в аренду. Миллиарды у моря. Анатомия одесской контрабанды © antikor.com.ua

Схожим образом фактически ликвидирован завод «Орион». В 80-е годы на предприятии работало более 2 тысяч сотрудников, выпускалось порядка 70 тысяч компрессоров в месяц. В 2014 году на «Орионе» — 17 сотрудников, предприятие ничего не выпускает, производственные мощности разворованы. Причиной столь плачевной ситуации стал так называемый человеческий фактор в лице руководителя «Ориона» времен независимости Украины Николая Кущака. Именно ему следует задавать вопросы, куда подевались все производственные мощности предприятия.

Одесский линолеумный завод «Большевик» в 2004 году был признан банкротом по решению суда. Затем было утверждено мировое соглашение, по которому право собственности на имущественный комплекс завода перешло к обществу с ограниченной ответственностью «Эрида плюс». В следующие годы территорию завода сдавали в аренду для съемки кинофильмов. На начало 2013 года предприятие не функционировало, оборудование демонтировано и вывезено, заводские корпуса разрушены.

Одесская джутовая фабрика в годы независимости была преобразована в общество с ограниченной ответственностью. Конкуренции с иностранными предприятиями она не выдержала. Находившиеся на балансе предприятия жилые дома, общежития и ПТУ перешли в коммунальную собственность города. В 2013 на фабрике произошел пожар, уничтоживший кровлю и перекрытия на площади 850 кв м, сгорела большая часть складов. К счастью, никто не пострадал. Сейчас на месте фабрики — Логистический центр.

Сильно «штормило» Одесский судоремонтный завод №1, потерявший 2/3 работников в конце 90-х — начале 2000-х гг. С 1998 по 2006 г. на заводе сменилось 12 директоров. В 2006-м задолженность предприятия по платежам в Госбюджет и за коммуналку составила свыше 20 миллионов гривен. Завод оказался на грани отключения от электроэнергии, а водоснабжение уже прекратилось. В апреле 2007 г. он был передан в состав одесского порта и реорганизован на правах «Обособленного структурного подразделения «Судоверфь «Украина». Год спустя один из доков распили на металлолом для покрытия убытков. Ныне завод еще функционирует, но о былой славе говорить не приходится.

«Завод октябрьской революции» и «Продмаш», снабжавшие сельхозтехникой и современными плугами весь юг Союза и страны бывшего соцлагеря, также канули в Лету в результате липовых приватизаций и рейдерских захватов.

Почему Одесса утратила наследие имперского и советского периода

Во времена независимости Украины Одесса — главный экономический, туристический, культурный центр юга страны, ее морские ворота. Однако она утратила динамизм и перспективы развития, превращаясь в откровенное провинциальное захолустье. И центральные, и местные власти не имеют внятной концепции развития города, руководствуясь лишь мотивами быстрой сиюминутной наживы. Самое печальное, что конца и края этому не видно, так как политические элиты прогнили насквозь.

Долгое время Одесса жила за счет туризма и торговли. Солнце, море, архитектурная привлекательность, наличие приличной гостинично-ресторанной сети и иных развлекательных заведений заманивали в город туристов из России и ближнего зарубежья. Знаменитый одесский промтоварный рынок «7 километр» также получал немало прибыли благодаря наличию массы оптовых клиентов из РФ.

События Майдана и особенно 2 мая 2014 года, когда несколько десятков одесситов были заживо сожжены радикалами в Доме профсоюзов, ускорили процесс деградации под крики о «независимости» и «европейском выборе». Одесситы замерли в тревожном ожидании будущего, занятые выживанием и надеясь, что завтра не будет хуже, чем вчера.

Флагман украинского химпрома — Одесский припортовый завод, расположенный в городе Южном, — дышит на ладан. Это неудивительно, ведь он строился для переработки аммиака, шедшего по трубам из России. Остановлен был и Нефтеперерабатывающий завод. «7 километр» тоже не в лучшей форме. Не на полную мощность работают порты Одессы, Южного и Черноморска (Ильичевск). Перестали приезжать российские туристы. И хотя этот фактор частично компенсируется за счет переориентации внутренних туристов с Крыма на Одессу, это далеко не то, что хотелось бы видеть. Из-за пандемии, как и везде в мире, торговля, туризм и отельно-ресторанный бизнес переживают сложный период.

В результате политики киевских и местных властей, а также внешней конъюнктуры Одесса за время «незалежности» утратила многое из того, что было накоплено в предыдущие 200 лет. Единственное, что осталось, — пресловутый «одесский характер». Одесситы не изменяют себе, держа «фигу» в кармане в отношении тех, кто уничтожает остатки наследия предков. Как знать, может, именно одесская идентичность и позволит пережить эти смутные времена, а затем станет фактором «перезагрузки», обретения новых смыслов, в чем город крайне нуждается.