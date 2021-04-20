Призывы к разрыву дипломатических отношений с Россией на Украине звучат на протяжении нескольких лет, но Киев, несмотря на заявления о «войне с Москвой», всё же не решается пойти на такой шаг. И для этого есть веские основания

Пока президент Украины Владимир Зеленский призывает западных политиков скорее предоставить Украине членство в НАТО, чтобы остановить боевые действия в Донбассе, депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Богдан Яременко, отстранённый от должности председателя парламентского комитета по международным делам из-за скандала с проститутками, опубликовал на своей странице в Facebook проект заявления от имени фракции об «использовании Российской Федерацией угрозы Украине силой». «Враждебные действия». В Петербурге с поличным задержали украинского консула © ФСБ РФ | ФСБ РФ | Перейти в фотобанк

В документе народный избранник призывает Зеленского:

• разорвать дипломатические отношения с РФ;

• провести призыв резервистов в ВСУ и заблаговременно начать проведение мобилизации;

• незамедлительно обратиться к США и Великобритании как подписантам Будапештского меморандума с просьбой о временном направлении своих военных контингентов на территорию Украины «в качестве сдерживающего фактора возможной агрессии со стороны России»;

• обратиться к странам — членам НАТО с предложением о временном («на период обострения, вызванного продлением войск РФ у границ Украины») развёртывании подразделений противокорабельной и противоракетной обороны, а также развёртывании в Чёрном море совместной операции по патрулированию морских путей с Босфора в направлении черноморских портов Болгарии, Румынии, Украины;

• представить на рассмотрение парламента срочные законопроекты об отказе от концепции совместного с Россией использования Азовского моря и Керченского пролива, регистрации государственной морской границы.

Правительству Украины Яременко предлагает совместно со странами Североатлантического альянса разработать план «сдерживания России путём введения дополнительных санкций и ограничений», а также принять комплексный план замещения продукции и услуг, импортируемых из РФ (по итогам 2020 года Россия заняла третью строчку в списке стран по объёму импорта товаров, уступив Китаю и Польше, — Украина закупила продукции на сумму $2,7 млрд). Киев-Москва. Чем Украина торгует с «агрессором»

«Призываем соотечественников, украинский бизнес, живущих и работающих на территории РФ и её спутниковых государств, по возможности завершить свой бизнес и вернуться на Украину», — добавил депутат.

Как сообщил источник издания «Страна.ua» во фракции «Слуга народа», проект заявления — это личная инициатива Яременко, которую поддержали всего несколько парламентариев, в частности член Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Елизавета Богуцкая, представитель Киева в рабочей подгруппе Контактной группы по гуманитарным вопросам Галина Третьякова и член Комитета по вопросам свободы слова Татьяна Цыба.

Заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук подтвердила, что это позиция отдельных депутатов, а не фракции или партии.

«Сейчас разбираемся, с какой целью он вообще это сделал, не согласовав ни с фракцией, ни с МИД», — заявил источник.

Призывы к разрыву дипломатических отношений с Россией звучали из уст украинских политиков ещё во времена президентства Петра Порошенко. В январе 2018 года в Верховную Раду даже проходило голосование по этому вопросу (его предлагали внести в законопроект об обеспечении государственного суверенитета над неподконтрольной частью Донбасса), но парламент отклонил его — при необходимом минимуме в 226 голосов инициативу поддержали всего 72 человека.

Оправдал провал тогда Иван Винник, бывший докладчиком по законопроекту, секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, — решением не включать в текст законы, которые имеют долгосрочное действие.

На самом деле в Киеве понимают, какими последствиями грозит разрыв дипломатических отношений с РФ, и лучше всех это осознают руководители внешнеполитического ведомства, именно они выступают самыми ярыми противниками этой меры. Ещё в 2016 году Павел Климкин, возглавлявший МИД страны, подчёркивал, что основной смысл этих дипломатических отношений заключается в том, что Киев сможет помогать украинцам, находящимся на территории России. Всем украинским нелегалам дали срок покинуть Россию до 15 июня © РИА Новости, Александр Гальперин | Перейти в фотобанк

Кроме того, как объяснял в марте 2021-го заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя призыв бывшего посла Украины в США Валерия Чалого готовиться к разрыву дипломатических отношений с РФ, в таком случае это также создаст проблемы по поставкам газа на Украину и с обслуживанием атомных электростанций.

Отвечать на вопрос, почему у Украины до сих пор существуют дипломатические отношения с Россией, приходилось и нынешнему министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе. Так, в сентябре 2020 года в интервью изданию Gazeta.ua он, как и его предшественник, заявил, что разрыв дипломатических отношений создал бы огромную проблему с защитой интересов украинских граждан в РФ. Глава МИД объяснил, что в случае разрыва дипломатических отношений с другим государством функции посольства передаются дипведомству третьей страны, которая должна представлять интересы граждан.

«Совсем на грубом уровне: небольшая группа дипломатов будет аккредитована от имени другой страны в России. Их возможности крайне ограниченны. В России — политзаключённые, трудовые мигранты. Какая страна возьмёт на себя это бремя — защиту интересов украинцев в Ростове-на-Дону, Новосибирске, Петербурге?» — добавил Кулеба.

Ярким примером такой практики служат российско-грузинские отношения после событий августа 2008 года в Южной Осетии. Михаил Саакашвили, который тогда был президентом Грузии, принял решение о разрыве дипломатических отношений с Россией. С того времени работают не посольства обоих государств, а секции интересов при посольстве Швейцарии, которая выступила с предложением оказать такую услугу для обеих стран.

Как отмечал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, все понимают, что физически никто никуда не уехал, просто табличка была изменена с посольства на секцию интересов на тех же зданиях в Москве и в Тбилиси. Таким образом, даже при отсутствии дипломатических отношений между странами сохраняется возможность для взаимодействия. Казаков сказал, правда ли Россия навсегда потеряет всю Украину, если присоединит ДНР/ЛНР © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Вероятность разрыва дипломатических отношений между Россией и Украиной в интервью изданию «Украина.ру» оценил член Центрального совета партии «Справедливая Россия — За Правду» Николай Стариков: «Тем самым мы дадим лишний мячик украинской пропаганде: "Во-о-от, они готовятся напасть, уже разорвали отношения, давайте сплотимся вокруг Зеленского и отразим большевистские орды", как они говорили году в 43-м. Нет, я думаю, что такого подарка им делать не нужно. По сути, отношений-то и нет. Если Украина хочет разрывать отношения, пусть она их разрывает. Если она говорит, что воюет с нами, как-то странно продолжать дипломатическое общение с нами».

Действительно, дипломатические отношения хоть и сохраняются де-юре, но де-факто их нет. В 2014 году после перехода Крыма в состав РФ Украина отозвала для проведения консультаций своего посла Владимира Ельченко, который после этого так и не вернулся в Россию, Москва сделала аналогичный шаг, но спустя 3 месяца Михаил Зурабов приехал в Киев.

В 2016-м российская сторона предложила нового главу дипломатической миссии — Михаила Бабича, но Киев отказался выдавать ему агреман, сославшись на то, что РФ заранее не проинформировала о его кандидатуре. Однако Елена Зеркаль, будучи заместителем министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции, заявила, что вопрос о назначении посла РФ и вовсе снят с повестки дня. Получается, кого бы ни предложила Москва, Киев ответил бы отказом, потому что речь идёт не о протесте против Бабича в частности, а против российского посла в целом.

С тех пор взаимодействие двух государств осуществляется на уровне временных поверенных в делах.

В прошлом году Кулеба говорил, что разорвать дипломатические отношения с Россией Украина могла в 2014-м, а сейчас это делать «нелогично».