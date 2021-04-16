Президент США Джо Байден ведёт себя всё более противоречиво: то нелицеприятно высказывается о своём российском коллеге Владимире Путине, то сам звонит с предложением провести личную встречу и дружить странами там, где это выгодно, и тут же вводит санкции против РФ. Где логика?

Вечером 15 апреля американский лидер выступил с телеобращением к нации, посвящённым отношениям с Россией. Случилось то, чего так хотела Украина: Байден позвонил Путину © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

«Ранее на текущей неделе я провёл разговор с президентом Путиным о природе наших взаимоотношений. Я был честным и уважительным, разговор был честным и уважительным. Наши две великие страны несут значительную ответственность за глобальную стабильность. Президент Путин и я несём серьёзную ответственность за выстраивание наших отношений, я отношусь к этой ответственности очень серьёзно. Уверен, что он относится к этому так же», — заявил президент США Джо Байден.

Хозяин Белого дома отметил, что Вашингтон должен и будет работать вместе с Москвой в тех сферах, где это отвечает американским интересам, и в качестве примера привёл борьбу с пандемией коронавируса, усмирение ядерных угроз, исходящих от Ирана и Северной Кореи, ответ на экзистенциальный кризис изменений климата. Кроме того, по словам главы государства, если их личная с Путиным встреча — возможность проведения которой сейчас обсуждают команды обеих стран — состоится, то США и Россия могли бы запустить диалог по стратегической стабильности, чтобы сотрудничать по контролю над вооружениями и безопасности.

Байден сообщил, что в телефонном разговоре выразил президенту РФ Владимиру Путину своё убеждение, что общение между ними лично и напрямую будет необходимым для более эффективных отношений, и российский лидер согласился с этим. Для этого президент США предложил коллеге встретиться летом этого года в Европе, чтобы решать вопросы, с которыми сталкиваются две страны.

«Сейчас время деэскалации. Путь вперёд заключается в обдуманном диалоге и дипломатическом процессе, и США готовы конструктивно продвигаться к этому процессу», — подчеркнул Байден. Владимир Корнилов: Байден развязал России руки в отношении Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов

Звучит очень обнадёживающе и вселяет оптимизм, если бы не одно но: за несколько часов до выступления американский президент подписал указ о расширении антироссийских санкций. Новый пакет ограничительных мер включает запрет американским компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Министерством финансов РФ после 14 июня 2021 года; высылку из США 10 сотрудников посольства РФ в Вашингтоне; санкции против 16 юридических и 16 физических лиц, якобы связанных с приписываемым России вмешательством в прошлогодние выборы в США, а также против 8 физических и юридических лиц, связанных с Крымом, включая членов правительства республики.

Логику такого поведения Байден пояснил в телеобращении: «Я дал понять президенту Путину, что мы могли бы зайти дальше с санкциями, но я решил этого не делать, я решил действовать пропорционально. США не намерены запускать цикл эскалации и конфликта с Россией. Мы хотим стабильных предсказуемых отношений. Если Россия продолжит вмешиваться в нашу демократию, я готов ответить… Но за нашу долгую историю соперничества наши страны находили способы удерживать напряжённость от того, чтобы она вышла из-под контроля. Есть также области, где США и Россия могут работать вместе».

Директор Института Рона Пола Дэниел Макадамс, комментируя это заявление Байдена, назвал всё происходящее фарсом, отметив, что очень сложно дать какое-то объяснение такому «уровню некомпетентности» новой администрации.

«Обоснование этих санкций поразительно поверхностно. События вокруг Крыма произошли 7 лет назад. Само разведывательное сообщество США говорит, что не может найти доказательств заявлений, что Россия объявляла награды за головы американских солдат в Афганистане. Нет доказательств, подтверждающих взлом SolarWinds или вмешательство России в выборы 2020 года», — подчеркнул эксперт. Новая реальность. Как санкции США повлияют на встречу Путин — Байден и что будет с Украиной © AP, Jon Elswick

В свою очередь, программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев говорит, что противоречий между введением санкций и предложением провести двустороннюю встречу нет — расширяя ограничительные меры, Байден показывает, что хочет выйти на саммит с позиции силы, что предложение о саммите — это не подарок российскому лидеру и не смягчение позиции. А какой будет реакция Москвы на действия Вашингтона — вопрос.

«Высока вероятность того, что американская сторона получит отказ в проведении саммита. Если бы речь шла о "рутинных санкциях", то есть о дежурном расширении списков на основе старых механизмов, Москва могла бы закрыть на это глаза. Но речь о новом масштабном указе. Это сигнал о том, что саммит может стать попросту формой озвучивания России требований и претензий США, без всякого конструктива. Эдакая попытка публичной порки», — заявил политолог.

По мнению же доцента факультета международной службы Американского университета в Вашингтоне Кита Дардена, встреча лидеров всё-таки состоится, поскольку Москва ищет те сферы, где диалог и сотрудничество с Вашингтоном принесли бы выгоду, преследуя свои интересы. Взаимодействие с США может выстраиваться по той же схеме, что и с Турцией: есть и конфликт, и сотрудничество. Что касается американской администрации, то она явно заинтересована в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией, и ей следует стремиться к улучшению отношений и успеху переговоров о мировом порядке.

Президент международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group, американский внешнеполитический аналитик Иэн Бреммер объясняет логику поведения властей США так: они показали, что могут и дальше вводить санкции против России, но приняли гораздо более мягкие меры, чем могли бы, то есть сделали «очень осторожный и сдержанный шаг». По его словам, санкции против суверенного долга России не будут иметь никакого эффекта, поскольку люди из других стран по-прежнему смогут покупать российские долговые обязательства, а потом перепродавать их американцам, что значительно снижает эффективность выбранной меры.

В телеобращении Байден также сообщил, что призвал Путина «воздержаться от любых военных действий в отношении Украины», и отметил необходимость снижения напряжённости. За «агрессию» России в отношении Украины Запад вместе с Киевом пытаются выдать проверку боевой готовности российской армии, проходящую в соответствии с планом подготовки Вооружённых сил, хотя перемещение войск внутри страны не представляет угрозы для других государств, кроме того, как подчёркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это нормальная практика — усиливать свою обороноспособность, когда какой-то оборонный альянс проводит серию учений у границ государства либо в приграничной стране назревает внутренний конфликт, а на Украине сейчас вот-вот может возобновиться гражданская война. Дмитрий Дробницкий: Байдену пришлось звонить Путину, чтобы избежать показательного унижения США и НАТО © РИА Новости, Нина Зотина

«В 2009-м, будучи вице-президентом США, Байден объяснил смысл "перезагрузки" с Москвой тем, чтобы подчинить Россию интересам США и даже "поставить её на колени". Не вышло. И тогда пошло: Ливия, Сирия, кампания против Сочи-2014, Украина, холодная война… Байден не изменился. После выборов Байден назвал Россию врагом. Затем принял жёсткие санкции, которые применяют к врагам. А затем вдруг обрисовал прекрасные перспективы сотрудничества во имя лучшего будущего. Что-то здесь не клеится. США хотят в очередной раз заговорить Россию мутными обещаниями», — написал в Twitter сенатор Алексей Пушков.

Очевидно, что администрация Байдена собственными руками загнала себя во внешнеполитический тупик и теперь пытается найти выход из него. Конечно, никто не застрахован от ошибок, но когда руководство ядерной и такой крупной экономической державой, как США, находится в руках человека, не способного не то что определиться со стратегией на мировой арене, а просто-напросто выговорить не самую сложную фамилию российского президента (Байден в телеобращении сказал «Клутину», но затем справил ошибку), отличить слово «деэскалация» от «вакцинации», это вызывает серьёзные опасения за будущее всего мира.