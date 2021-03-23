Атака на Офис президента в субботу, 20 марта, могла быть инсценирована. В пользу этой версии говорит её необычайная красочность, а также другие детали

Вечером в понедельник, 22 марта, заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что некоторые из участников акции протеста под Офисом президента будут наказаны. Тонкая синяя линия. Почему атака на Зеленского усилила Авакова © avakov.com

«Здание Офиса президента восстановят. Главное, что не утрачено здоровье ни одного человека. Провокаторы получат достойный, жёсткий, законный ответ», — отметил он в эфире телеканала ICTV.

По его словам, у организаторов и провокаторов этого митинга была задача вызвать противодействие полиции, применение полицейскими силы.

«Организаторы и провокаторы запланировали проведение акции специально поздно вечером, в 19-м часу, чтобы в темноте делать свои грязные дела. Они ожидали увидеть окружение полиции. И дальше было бы следующее — полицейским бы бросали в лицо файеры, брызгали бы в них баллончиками со слезоточивым газом, били. Дале бы следовала реакция — применение законной силы по отношению к митингующим. В СМИ показывали бы, что президент снова окружает себя полицией, отгораживаясь от народа. Мы показали общественности реальное лицо этих митингующих, кем они являются на самом деле», — заявил заместитель министра.

Между тем, история с атакой на Офис президента приобрела неожиданный поворот.

Кто бросил файер?

Вечером 22 марта блогер и медиаэксперт Анатолий Шарий опубликовал фото, на котором видно, кто на последнем этаже Офиса президента находится рядом с зажжённым файером.

«Я так понимаю, петарду для лучшей картинки лично Тимошенко кидал? Или Зеленский на балкон вылез? В любом случае история начинает пахнуть совсем дурно...» — подписал Шарий фото.

Примечательно, что ещё 20 марта ряд анонимных Telegram-каналов заявили, что акция под Офисом президента контролировалась украинской властью.

«Как сообщает наш источник среди митингующих, этот перформанс-провокация был контролируемым и для власти никакой угрозы не представлял, так как большинство радикалов были «свои». Вся акция курировалась силовиками и прошла по сценарию, который использовали при Порошенко, когда радикалам давали возможность устроить дебош и разойтись», — сообщил Telegram-канал «Легитимный».

Уже после того, как Шарий опубликовал фото c подозрительным человеком на последнем этаже здания Офиса президента, на том же канале появилось сообщение, что в Офисе президента готовятся оправдываться.

«Наш источник указывает, что в ОП уже готовят месседж, что это якобы был охранник здания, который проверил уровень опасности от «закинутого салюта-файера». Вопрос о том, как он туда залетел и кто такой силач, который с первого раза так точно закинул его, остаётся открытым. Этот вопрос оппозиция точно задаст чиновникам из ОП и потребует ответа», — указывалось в публикации. МВД раскроет данные об атаковавших Офис президента Зеленского © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Между тем другие комментаторы отметили весьма непривычную для радикалов палитру цветов, которыми расписывали здание Офиса президента. Обычно радикалы используют краску чёрного цвета или белого, подчас красную. Но, как правило, все надписи на тех же зданиях «дочек» российских банков или других учреждений, пострадавших от протестов радикалов, были выдержаны в одном, максимум в двух цветах. А вот здание Офиса президента сейчас почти напоминает радугу, что заставляет предположить инсценировку протеста, а также то, что те, кто этим занимался, перестарались.

В целом же на Украине к событиям у Офиса президента в субботу относятся не только с осуждением, но и с изрядной долей иронии. Их уже прозвали «штурмом Шапитолия» по аналогии со штурмом Капитолия в январе этого года в США.

Как бы то ни было, но субботними событиями всё может не ограничиться.

Второй заход

Утром 23 марта один из организаторов акции протеста под зданием Офиса президента Сергей Филимонов получил подозрение в совершении преступления.

«Сегодня, 23 марта, следователи столичной полиции по согласованию с процессуальными руководителями (прокурорами) объявили о подозрении одному из организаторов акции у Офиса президента Украины, состоявшейся 20 марта», — сообщила пресс-служба МВД.

Сам Филимонов был более лаконичен.

«Мусора вручили подозрение. 296 ч.4. Не захотели ждать адвоката», — написал он в Facebook.

Группировка «Гонор. Киев», членом которой Филимонов является, в Telegram-канале пояснила, почему радикалу вручили подозрение по этой статье.

«Надпись на стене в их системе координат — явное неуважение к обществу. А на то, что люди выходят на улицы города количеством в 10 тыс. человек против произвола судебной и мусорской системы, они внимания обращать не хотят, а именно это и есть, в нашей парадигме, особая дерзость и исключительный цинизм», — указывалось в публикации.

Кроме того, радикалы пообещали новые протесты. Офис Зеленского до сих пор не очистили от краски после дебоша радикалов: названа причина © REUTERS, Valentyn Ogirenko

«Мы говорили, что протест будет двигаться по нарастающей. У нас есть понимание, как показать вам, что такое обостренное чувство справедливости, в разрезе которого прошлая суббота покажется вам легкой прогулкой», — говорилось в публикации.

Иными словами, радикалы продолжают угрожать власти.

При этом долго ждать не придётся.

«Сегодня в 13:20 (14:20 по Москве. — Ред.) в Печерском суде выбившему стёкла на входных дверях в ОП Владу Сорду будут избирать меру пресечения. Полиция инкриминирует ему хулиганство с использованием оружия. Стерненко на своём канале в телеграме уже призвал своих сторонников прийти и поддержать своего побратима», — отметила журналистка Олеся Медведева.

О переносе суда над Сордом писал и аккаунт «Гонор. Киев».

Тем временем сам «виновник торжества» — Сергей Стерненко — обратился к украинским властям.

«Призываю Зеленского немедленно начать диалог, вылезти из теплой ванны и действовать как гарант конституционных прав и свобод, а не прятаться от ответственности. Если же президент и в дальнейшем будет игнорировать этот кризис, который создала его команда, если он и дальше будет противостоять народу, тогда действительно от президента будет толку не больше, чем от его таблички», — написал Стерненко в письме из СИЗО, которое распространили на его канале в YouTube.

По его словам, в росте протестных настроений виноваты не протестующие, которые реагируют на несправедливость, а руководство государства, которое эту несправедливость порождает.

А вот участников субботней акции у Офиса президента Стерненко поблагодарил — за неравнодушие.

Вполне возможно, что и на суде над активистом Сордом, и после него (иногда заседание могут переносить или оно может длиться долго) радикалы снова попытаются напомнить о себе. И здесь уже оправдания Геращенко, что власть не желала идти на поводу у провокаторов, не пройдут.

Если и в этот раз радикалы безнаказанно будут вандализировать здания органов государственной власти, это подорвёт веру в силу государственной власти.