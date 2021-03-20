Киев — город древний и загадочный, и с его историей связано, конечно же, множество мифов и легенд. Причём происхождение этих мифов зачастую совсем не историческое, а вполне современное. Что поделать — издержки всеобщего образования

Разумеется, перечислить все мифы, связанные с историей и географией города, в рамках одной статьи невозможно. Но пробежаться хотя бы поверхностно по некоторым легендам стоило бы.

1. Киеву 1500 лет

Действительно, в 1982 году было торжественно отмечено 1500-летие города. Вполне возможно, тем более что в районе исторического центра Киева (Старокиевская гора и Подол) люди селились издревле.

«Никакого мира с поляками»: Максим Кривонос в легендах и в жизни © художник Николай Самокиш

Первый письменный документ, относящийся к истории Киева (письмо киевских иудеев к единоверцам с просьбой помочь в сборе средств для освобождения Яакова бен Ханукки, попавшего в тюрьму за долги), датируется началом X века.

В соответствии с польской хроникой Матея Стрыйковского, Кий основал укреплённый городок в 430 году. Опять же следует отметить, что польский историк жил в XVI веке. Он, правда, опирался на довольно солидный корпус источников, в значительной части до нас не дошедших.

Археологические данные свидетельствуют о появлении укреплённого посёлка не ранее VIII века.

В целом на основании относительно надёжных источников можно сказать, что Киеву (именно как городу с названием) всё же немногим больше 1200 лет.

2. Киев основали Кий, Щек, Хорив и Лыбедь

Это опять-таки легенда, рассказанная нам преподобным Нестором и уже при его жизни бывшая «преданьем старины глубокой».

Понятно, что об этом загадочном семействе неизвестно вообще ничего. Даже имена у них какие-то странные. Ряд исследователей полагают, что имена эти имеют иранское происхождение, и тогда вообще становится непонятно, кто это, откуда они появились и зачем.

За Лыбедь вообще обидно — некоторые считают её не женщиной, а некоторые — даже не человеком.

Не исключается, кстати, что закрепившиеся в городе топонимы (названия холмов и реки) были привязаны к легендарным персонажам задним числом. Причём тут тоже есть моменты загадочные — Хоревица, например, в той части, где она выделена как холм (выступает на Подол), осваиваться начала только в XVIII веке. В княжеские времена это был далёкий загород. Почему бы это ему называться в честь брата князя?

3. К основанию Киева был причастен апостол Андрей Первозванный

Это тоже летописная легенда. Как предполагают, данная запись явилась следствием идеологической борьбы своего времени — Нестор обосновывал первенство Киева среди русских городов по сравнению с Новгородом.

Современные исследователи полагают, что апостол вёл проповедь на берегах Чёрного моря, а вверх по Днепру не поднимался.

Первым же христианским святым, попавшим в Киев (в виде мощей), стал Климент — Папа Римский, останки которого привёз из Херсонеса и поместил в Софии Владимир Креститель.

4. Князь Владимир крестил киевлян в Днепре

Мало кто знает, что Киев вообще-то был основан не на Днепре. Историческая часть города стала прилегать к Днепру в 1830-1840 годах.

Сам же Киев был основан на реке Почайне (она и сейчас существует, хотя полноводностью не отличается). Река эта берёт начало в озёрах вокруг нынешнего жилмассива Оболонь и впадает в гавань около завода «Ленинская кузня». Но ещё в начале XIX века она была отделена от Днепра довольно широкой песчаной косой, сливаясь с ним около устья Крещатицкого ручья. Сейчас напротив этого места находится памятник Магдебургскому праву.

Большинство историков полагает, что массовое крещение киевлян происходило примерно в этом месте или немного выше по течению (тут надо помнить, что в те времена Крещатик был местом княжеской охоты, а нынешнего Владимирского спуска и близко не было — его прорыли при Петре I).

Кстати, в Киеве всего порядка трёх десятков рек и ручьёв. Большей частью они загнаны под землю, но частью их течение проходит на поверхности и даже относительно благоустроено (как фрагмент Почайны в районе Петровки или значительная часть течения Лыбеди).

5. Киев — город на семи холмах

На самом деле в мире существует порядка десятка городов, которые находятся на семи холмах (например Москва), и Киев к ним явно не относится.

Киевских лёссовых холмов (гор, как их называют в Киеве), разделённых глубокими балками, в самой старой части города примерно пять штук — это Детинка, Андреевская гора (почти срытая при строительстве Андреевской церкви), Замковая гора, Уздыхальница и Киянка. Эти возвышенности (по сути — отроги Старокиевской горы) окаймляют урочище Гончары-Кожемяки и проходящий рядом Андреевский спуск, а также выходят на Подол.

Всего же в правобережной части Киева около полутора десятков более или менее определённо выделяемых холмов.

6. Киев был основан на Старокиевском холме

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Некоторые археологи полагают, что исторический Киев был изначально основан именно внизу — на пересечении дорог (они в древности шли вдоль рек) и возле переправы через Почайну и Днепр (вспомним летописное упоминание о том, что Кий был перевозчиком). На горе же был поставлен детинец — княжеский замок. Постепенно он разросся и охватил территорию между Золотыми, Лядскими (современный майдан Незалежности) и Жидовскими (Львовская площадь) воротами.

Но после Батыевого погрома и вплоть до XVIII века там постоянно жили только монахи Святой Софии и Михайловского Златоверхого монастыря. На позднем этапе добавились слободы московского гарнизона крепости, от которых на современной карте остались Стрелецкая и Рейтарская улицы.