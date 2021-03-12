Евросоюз в поставках вакцин от коронавируса полностью зависит от компаний, руководящие органы которых находятся вне зоны досягаемости Брюсселя, хотя часть производств и размещены в странах — членах ЕС

В Европе приостанавливают применение вакцины AstraZeneca

По состоянию на 11 марта десять стран Европы приостановили вакцинацию от коронавируса препаратом производства британско-шведского концерна AstraZeneca. Первыми это сделали 7 марта власти Австрии после смерти одной из привитых и тромбоэмболии у другой, сообщило Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения. При этом в каждом случае прививка осуществлялась из одной партии вакцины в одной и той же клинике города Цветль в федеральной земле Нижняя Австрия. В документе федерального ведомства Австрии указано, что прямой связи этих случаев и прививки не обнаружено, однако применение партии вакцины AstraZeneca было приостановлено.

А в последующие дни оказалось, что тяжёлые последствия в форме тромбоэмболии (острой закупорки кровеносного сосуда тромбом, оторвавшимся от места своего образования и попавшим в циркулирующую кровь, что может привести к инфаркту) выявлены после прививки препаратом AstraZeneca и в других странах Европы. Многие из них — как входящие, так и не входящие в Евросоюз — решили приостановить использование вакцины AstraZeneca. Кроме Австрии, это сделали страны — члены ЕС Дания, Италия, Кипр, Люксембург, Латвия, Литва и Эстония, а также Исландия и Норвегия. «Отличная вакцина»: президент Венесуэлы сделал прививку «Спутником V» © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Самой большой страной Европы, которая приостановила вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca, 11 марта стала Италия. В заявлении итальянского агентства по лекарствам (Aifa) говорится, что меры предосторожности решили ввести после сообщений о некоторых серьезных побочных эффектах, которые наблюдались во время введения доз из партии ABV2856 вакцины AstraZeneca.

Сама компания AstraZeneca заявила, что безопасность её препарата подтверждена последней стадией клинических испытаний. А британский регулятор — Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании (MHRA) — заявил, что не располагает никакими данными о том, что вакцина AstraZeneca как-то способствует образованию тромбов. «Тромбы могут появляться естественным путём и распространены широко. Более 11 миллионов доз этой вакцины уже использовано по всей Британии», — заявили в MHRA и призвали население прививаться в соответствии с графиком. Как известно, вакцина от COVID-19 компании AstraZeneca разработана совместно с Оксфордским университетом (Великобритания).

Кроме этого, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) заявило 11 марта, что вакцинация препаратом от COVID-19 компании AstraZeneca не повышает риск возникновения тромбов, и применение вакцины можно продолжать. «Позиция Комитета EMA по вопросам безопасности состоит в том, что польза вакцины продолжает перевешивать её риски, и вакцину можно продолжать использовать, пока идёт расследование по фактам тромбоэмболии», — сказано в заявлении регулятора.

В документе отмечается, что Комитет EMA по оценке фармакологических рисков (PRAC) изучает все случаи тромбоэмболии, а также других осложнений, связанных с тромбозами, о которых сообщалось после прохождения вакцинации препаратом AstraZeneca. Так, по состоянию на 10 марта выявлено 30 фактов тромбоэмболии «среди почти 5 миллионов людей, прошедших вакцинацию вакциной от COVID-19 компании AstraZeneca в Европейской экономической зоне». Полправительства за «Спутник V»: как Земан борется за жизни чехов © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Евросоюз не имеет «вакцинного суверенитета»

Европейский союз в поставках вакцин от коронавируса полностью зависит от компаний, руководящие органы которых находятся вне зоны досягаемости Брюсселя, хотя часть производственных мощностей и размещены в странах — членах ЕС. Первые две вакцины, одобренные EMA, были разработаны американскими компаниями Pfizer и Moderna. Хотя в ЕС всегда акцентировали, что партнёром Pfizer является немецкая компания BioNTech, а в СМИ Германии название немецкой компании всегда писали первым, решение о поставках препарата всё равно принимают за океаном.

Третьей стала вакцина от AstraZeneca, которую очень часто называют «оксфордской». Несмотря на наличие шведских партнёров, этот концерн в первую очередь реагирует на пожелания Британии, которая ЕС покинула как раз накануне пандемии коронавируса. Несмотря на заранее подписанные и полностью оплаченные из бюджета ЕС контракты, в начале 2021 года Pfizer, AstraZeneca и Moderna синхронно уведомили Брюссель, что не смогут выполнить свои контрактные обязательства по поставкам вакцин в страны ЕС в первом квартале.

И вот 11 марта сначала ЕМА, а потом и Европейская комиссия объявила, что в Евросоюзе одобрено применение четвёртой вакцины от COVID-19 — Janssen, разработанной компанией Johnson & Johnson — опять американской. При этом Johnson & Johnson, не дожидаясь регистрации свой вакцины в Евросоюзе, ещё 9 марта предупредила Брюссель, что может не справиться с задачей поставок в ЕС во втором квартале 55 миллионов доз препарата. А на них в Евросоюзе очень рассчитывают, надеясь компенсировать медленные темпы вакцинации в первые три месяца текущего года. Ранее подобное предупреждение получили власти Канады, одобрившие вакцину Johnson & Johnson 5 марта. Вакцинация на Украине: Минздрав сообщил о первых «неблагоприятных событиях» © РИА Новости, Павел Львов | Перейти в фотобанк

Зато 10 марта на встрече с главами компаний Johnson & Johnson и фармацевтической компании Merck, принимающей участие в производстве вакцины, Джо Байден объявил, что Министерству здравоохранения США поручено приобрести ещё 100 миллионов доз вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson. Байден подчеркнул, что такой шаг связан с тем, что в ситуации с пандемией «многое может измениться», и Соединённые Штаты должны быть готовыми к этим изменениям. Ранее Johnson & Johnson заключила соглашение с правительством США на поставку 100 миллионов доз своей вакцины к концу июня, и ни о каких задержках не сообщалось.

Европейские претензии к вакцине «Спутник V» — ревность или зависть?

11 марта Намибия стала 50-й по счёту страной, где была зарегистрирована российская вакцина от COVID-19 «Спутник V», сообщили разработчики препарата. Днём ранее «Спутник V» был зарегистрирован в Иордании, Кении и Марокко. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами российский препарат занимает второе место в мире.

«Вакцина „Спутник V" одобрена в странах с общим населением свыше 1,3 миллиарда человек», — отметили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Символично, что именно в этот день первые дозы вакцины «Спутник V» были выпущены на самом масштабном в Европе технологическом производственном комплексе компании «Р-Фарм», построенном в рекордно короткие сроки в особой экономической зоне «Технополис „Москва"» при поддержке правительства Москвы. Об этом на совещании у президента РФ Владимира Путина сообщил председатель совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик. Россия предлагает жизнь — Скачко о вакцине «Спутник V» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

При этом ещё 8 марта Итало-российская торговая палата объявила, что РФПИ подписал соглашение с компанией ADIENNE Pharma & Biotech о производстве вакцины «Спутник V» в Италии. «Вакцина будет производиться с июля 2021 года на заводах итальянско-швейцарской фармацевтической компании Adienne в Ломбардии в Капонаго, недалеко от Монцы (на севере Италии)», — рассказал в интервью агентству AFP Стефано Магги, советник по связям с прессой президента Торговой палаты Винченцо Трани. «С 1 июля по 1 января 2022 года будет произведено десять миллионов доз», — уточнил он, подчеркнув, что это первое соглашение на европейском уровне о производстве на территории ЕС вакцины «Спутник V». «Если вакцина не будет разрешена в Европе до 1 июля 2021 года, произведённые дозы будут выкуплены РФПИ и распределены в странах, где вакцина „Спутник V" уже разрешена», — сказал AFP Стефано Магги.

Кроме этого, Томас Мертенс, председатель постоянной комиссии по вакцинации (STIKO) при Институте Роберта Коха в Германии, которая выносит рекомендации о вакцинации в ФРГ, заявил в интервью изданию Rheinischen Post, что считает «Спутник V» хорошим препаратом и подчеркнул, что российские исследователи имеют большой опыт в работе с вакцинами. Он также отметил, что в Германии наблюдается нехватка вакцин. «Причина для разочарования ясна: нехватка вакцин. Это прикрывается всеми возможными аргументами. Но проблема не в порядке приоритета и не в центрах вакцинации, просто есть дефицит. Все нынешние проблемы связаны с этим», — сказал Мертенс.

Неудивительно, что в сложившейся ситуации европейские чиновники, которые не могут обеспечить своих граждан отечественными вакцинами, пытаются дискредитировать российский препарат. Так, 7 марта председатель управляющего совета EMA Криста Виртумер-Хохе в интервью австрийскому телеканалу ORF заявила: «Венгрия выдала национальное разрешение на экстренное применение (вакцины «Спутник V». — Прим.). В нашем случае это не так просто. Это было бы возможно, если бы правительство (Австрии. — Прим.) издало распоряжение. Но это сравнимо с русской рулеткой». В ответ разработчики российской вакцины потребовали от чиновницы публично извиниться за «негативные комментарии о государствах ЕС, непосредственно одобряющих „Спутник V"». Они отметили, что такие слова «вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в текущий процесс экспертизы ЕМА». Западная рулетка: почему еврочиновники пытаются дискредитировать российскую вакцину «Спутник V» © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

В европейском регуляторе сообщили 9 марта, что «госпожа Виртумер-Хохе сожалеет о том, что её высказывание было понято противоречиво». «Высказывание Кристы Виртумер-Хохе в связи с фразой «русская рулетка» в телепрограмме «В центре» касалось того, что широкое применение вакцины без достаточных данных о безопасности, качестве и эффективности было бы халатным», — разъяснили в ЕМА. В агентстве подчеркнули, что упомянутое заявление «не относилось к безопасности, качеству и эффективности» российского препарата, и добавили, что сейчас EMA изучает «Спутник V» в рамках процедуры его допуска на европейский рынок.

При этом наиболее жёстко на слова госпожи Виртумер-Хохе ответил премьер соседней Словакии Игорь Матович. «Дорогая Криста, мы все были бы очень счастливы, если бы на следующие несколько месяцев вы изменили свой рабочий график в ЕМА на 24 часа в сутки / семь дней в неделю — и не за три месяца, а за три недели регистрировали новые вакцины. Это о жизни, и не об одной. Спасибо за ваше понимание», — написал Матович на своей странице в Facebook. Как известно, Словакия 1 марта получила первую партию вакцины «Спутник V», инициатором поставки был лично Матович, из-за чего у премьера продолжается конфликт с партнёрами по правящей коалиции.