По данным ведомства, получены два сообщения, которые могут быть косвенно связаны с вакцинацией. При этом в каждом из случаев прививка осуществлялась из одной партии вакцины в одной и той же клинике города Цветль в федеральной земле Нижняя Австрия.
49-летняя женщина скончалась из-за тяжелых нарушений свертываемости крови, а у 35-летней женщины развилась тромбоэмболия легочной артерии. По словам врачей, в настоящее время вторая пациентка постепенно восстанавливается.
В документе федерального ведомства указано, что прямой связи этих проблем со здоровьем и прививкой не обнаружено.
Привитые женщины работали медсестрами в той самой клинике, где проводили вакцинацию.
Ранее сообщалось, что Австрия захотела производить российскую вакцину «Спутник V» и начала переговоры по этому поводу.