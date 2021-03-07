Власти Австрии решили частично приостановить использование вакцины AstraZeneca от COVID-19 после смерти одной из привитых. Об этом 7 марта сообщает Reuters со ссылкой на Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения

Вакцинация на Украине: Минздрав сообщил о первых «неблагоприятных событиях» © РИА Новости, Павел Львов | Перейти в фотобанк

49-летняя женщина скончалась из-за тяжелых нарушений свертываемости крови, а у 35-летней женщины развилась тромбоэмболия легочной артерии. По словам врачей, в настоящее время вторая пациентка постепенно восстанавливается.

В документе федерального ведомства указано, что прямой связи этих проблем со здоровьем и прививкой не обнаружено.

Привитые женщины работали медсестрами в той самой клинике, где проводили вакцинацию.

Ранее сообщалось, что Австрия захотела производить российскую вакцину «Спутник V» и начала переговоры по этому поводу.