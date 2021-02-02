В феврале украинцам подготовили еще один неприятный сюрприз. В большинстве городов существенно подорожал общественный транспорт. На фоне январского почти двукратного повышения тарифов на газ и электричество, подорожание проезда станет еще одним ударом по карману простых жителей

Автоперевозчики объясняют повышение цены проезда падением количества пассажиров из-за пандемии и карантинных ограничений.

Многие украинцы действительно лишились работы или разорились за последний год, соответственно, и пассажиропоток существенно сократился. Там, где по утрам еще недавно десятки и сотни рабочих толпились, пытаясь сесть в троллейбусы и маршрутки, теперь остались лишь редкие одиночные пассажиры. Примечательно, что повышение тарифов на газ тоже объясняют падением спроса и потребления. Естественно, повышение цены ведет к дальнейшему падению потребления, что в свою очередь приведет к очередному повышению цены и новому падению потребления. Получается замкнутый круг. На определенном этапе цены на проезд вообще станут неподъемными для населения и, как следствие, автоперевозчики будут отказываться от многих маршрутов, оставляя, не вписавшиеся в рынок провинциальные города и села без общественного транспорта. Пять фактов, которые нужно знать об Украине

В Сумах, Кропивницком и ряде других городов проезд в городской маршрутке подорожает на 2-3 гривны. В Киеве же проезд в маршрутке может взлететь в два раза. По оценкам главы Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игоря Мойсеенко, проезд в столичных маршрутках должен стоить не менее 16 гривен вместо нынешних 8.

Но более всего поднимут цены на пригородных маршрутах. Например, из Боярки в Киев проезд будет стоить 25 гривен. Проезд в киевском метро тоже может вскоре подорожать до 20 гривен. Заместитель мэра Киева Владимир Бондаренко тоже объясняет это падением пассажиропотока и карантином.

«Давайте разберемся в цифрах, которые фигурируют в средствах массовой информации. Для меня странно, почему пишут 16 гривен, 20 гривен — почему сразу не 40? Есть ли экономические предпосылки для повышения цен? Конечно, есть — мы пережили COVID-19, понимаем, что пассажиропоток упал, что транспорт не работал определенное время. Сегодня есть ограничение по количеству пассажиров, которые перевозятся. Есть повышение минимальной заработной платы. То есть экономические предпосылки есть», — отметил Бондаренко.

Автоперевозчики в свою очередь пеняют на власть, которая обещала им компенсации и дотации, но дальше слов и обещаний дело не пошло.

Частные транспортные компании, конечно, и сами не прочь максимально взвинтить цены, жалуясь на карантин и отсутствие компенсаций со стороны властей. Поднять цены на проезд в несколько раз они хотели задолго по пандемии, как утверждает эксперт транспортной отрасли из компании "Евро Патруль" Вячеслав Коновалов. По его словам, перевозчики прибедняются. «Истории об убыточности тарифов мы слышим регулярно. Еще с 2017 года перевозчики начали пробивать ценники в 10-12 гривен. Сейчас уже появилась цифра в 16, а некоторые хотят и 20 гривен. Хотя, по нашим расчетам, себестоимость перевозки одного пассажира не превышает 5 гривен. За что же платить втрое больше?», — спрашивает эксперт.

Примечательно, что цены на большинство видов топлива в период карантина преимущественно падали. В частности, бензин А-95 за 2020 год подешевел на 11,1% — до 25 гривен за литр. Стоимость бензина А-92 за год снизилась на 11,7 процента — до 23,8 гривни. Больше всего подешевело дизельное топливо: на 12,4% до 24,1 гривни. Небольшое подорожание на 10-15% наблюдалось лишь к середине января. «Люди звереют»: в Киеве водитель грубо вытолкал пенсионера из маршрутки — видео © buses7675! / flickr

Одной из вероятных причин повышения может быть и рост неофициальных затрат — откатов чиновникам, полиции и содержание наемников для борьбы с конкурентами. Рынок автоперевозок на Украине и до пандемии был одним из наиболее коррумпированных. Сейчас же падение количества пассажиров и прибылей усиливает конкуренцию между перевозчиками, которая подчас принимает характер гангстерских войн, как это было, на примерах, в Броварах под Киевом, где вооруженная банда «боролась» за прибыльный маршрут.

Руководитель одной из киевских транспортных компаний говорил в интервью изданию «Страна», что на Украине происходит передел рынка. «Просто конфликтная ситуация в Броварах стала последней каплей, которая запустила процесс глобального передела рынка перевозок области между крупнейшими игроками. То есть война идет не за конкретный маршрут, а в целом за контроль над рынком. И я не удивлюсь если будут и новые столкновения. Деньги вращаются большие, и у всех есть крыша — у кого полиция, у кого бандиты, у кого чиновники, а иногда и все сразу», — рассказывал руководитель компании.

Одним из ожидаемых последствий повышения цен на проезд станет отток населения не только из удаленных сел, но и из пригородов, так как ежедневная поездка на работу или учебу на расстояние 15 км может «съесть» около трети зарплаты. В итоге миллионы украинцев потеряют работу на родине и вынуждены будут задуматься об эмиграции вместе с семьей. Учитывая взлет цен на коммунальные услуги, среднестатистическому работнику придется работать на проезд и отопление жилья, питаясь исключительно «святым духом». Разрекламированный президентом Владимиром Зеленским рост минимальной зарплаты до 6000 гривен с 2021 года фактически «съедается» еще большим ростом цен на коммунальные услуги, транспорт и продукты питания. Эпичная драка водителей маршрутки и трамвая в Киеве попала на видео © Simon Peter Tiu / flickr

Вице-спикер украинского парламента Елена Кондратюк на днях заявила, что в стране за чертой бедности оказалась половина населения. В 2020 году уровень бедности вырос до 50% и теперь количество украинцев, живущих за чертой бедности, составляет 19 млн. Примечательно, что в ООН Украина обещала полностью победить бедность до 2030 года, но с тех пор количество бедных только возрастает. По оценкам директора Института демографии и социсследований Эллы Либановой из-за падения доходов, к 2050 году на Украине будет проживать всего 29-30 млн человек. Другие эксперты считают, что уже сейчас на Украине осталось примерно такое количество жителей, поэтому двадцать лет власти и отказываются проводить перепись населения.