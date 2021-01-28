Гройсман и лесбийская любовь. На Украине разгорелся библиотечный скандал

На Украине вспыхнул скандал с комиксом «Принцесса + принцесса: долго и счастливо». Книгу об однополых отношениях за государственные средства закупили и разослали в детские библиотеки. При этом в стране не хватает учебников

Во вторник, 26 января, украинское общественное движение «Все вместе» сообщило, что за счёт средств государственного бюджета Министерство культуры и Украинский институт книги закупили для детских библиотек 1240 экземпляров комикса «Принцесса + принцесса: долго и счастливо».

«Принцесса+принцесса: долго и счастливо» — это комикс о романтических отношениях между двумя девочками. Книжка, как указано, направлена на преодоление так называемых стереотипных отношениях о человеческих взаимосвязях. А на самом деле — содержит признаки агрессивной пропаганды однополых отношений. Издание, печать и распространение такой литературы среди детских библиотек по всей Украине за счёт государственного бюджета откровенно шокирует», — говорилось на сайте движения. Минкульт Украины закупил комиксы о принцессах-лесбиянках за 666 тыс. гривен © vsirazom.ua

Движение «Все вместе» направило запросы в Украинский институт книги и Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания. И получило ответы из министерств культуры и информационной политики.

Ответ от последнего подписал государственный секретарь Ярема Дуль. Он сообщил, что комикс действительно купили за государственный счёт и распространили по детским и школьным библиотекам.

А ответ из Украинского института книги, который получили общественники, может нанести удар по двум украинским политсилам: «Европейской солидарности» и «Украинской стратегии Гройсмана».

Ровесницы революции

Комикс «Принцесса+принцесса: Долго и счастливо» новозеландской художницы Кейти О`Нил появился в 2014 году в интернете. Спустя два года комикс опубликовало издание Oni Press. А уже спустя три года на Книжном арсенале украинское издание «Рідна мова» («Родная речь» — рус.) представило украинский перевод комикса.

«Когда отважная принцесса Амира спасла добросердечную принцессу Сейди из башни, ни одна из них не ожидала, что добудет при этом настоящую любовь. В ходе путешествий по королевству и неисчислимых приключений они понимают, что помогают друг другу стать лучше. Если они объединят усилия и знание, то благодаря своей доброты и отваге преодолеть заклятого врага: завистливую волшебницу, которая точит зуб на Сейди», — гласила аннотация.

В ней также утверждалось, что во время путешествий принцессы будут пытаться понять, «что на самом деле означает «долго и счастливо» и смогут ли они найти это «долго и счастливо» вместе».

Книжный арсенал — один из важнейших книжных фестивалей Украины — проходил 26-26 мая 2019 года. А спустя месяц с небольшим — 5 июля, как следует из ответа Украинского института книги, — Кабинет министров Украины издал распоряжение, согласно которому комикс отобрали для того, чтобы пополнить библиотечные фонды.

Президентом Украины тогда уже был Владимир Зеленский. А вот премьер-министром — всё ещё Владимир Гройсман.

Примечательно, что это распоряжение предусматривало закупку у издательства «Рідна Мова» шести разных изданий. Помимо комикса «Принцесса+принцесса» у издательства купили «Мэри Поппинс от А до Я», «Питер Пен», «Полианна», «Полианна вырастает», «Ронья, дочь разбойника». Сумма закупки составила 666 тыс. грн, в чём некоторые углядели особый символизм. Крах «Слуги народа» Зеленского: сенсация, которой ждали © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Вряд ли подписывая это распоряжение Кабинета министров, премьер-министр Владимир Гройсман предполагал, что тем самым подкладывает свинью себе и своему союзнику — пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Удар по рейтингу

Во вторник, 26 января, Киевский международный институт социологии обнародовал данные свежего исследования. Его результаты свидетельствовали: партия власти «Слуга народа» стремительно теряет популярность, опустившись на четвёртое место по уровняю поддержки. За неё готовы проголосовать лишь 11,2% украинцев.

А вот за партию Петра Порошенко «Европейская солидарность» готовы были отдать свои голоса 15,3% опрошенных. Это меньше, чем за ОПЗЖ с их 20,7%, но больше, чем за «Батькивщину» с её 12,6%.

Кроме того, оказалось, что избирательный барьер преодолевает и «Украинская стратегия Гройсмана». За неё были готовы проголосовать 5,3% украинцев.

Библиотечный скандал ставит рейтинги этих политсил под угрозу. Гомофобия и неприятие однополых пар и браков на Украине по-прежнему сильны. Да и сами Порошенко и Гройсман неоднократно давали понять: они — за традиционные ценности.

«Мы выступаем за семейные ценности. Я слышу какие-то фейки о том, что на Украине могут быть хоть какие-то однополые браки. Не дай Бог, чтобы это случилось, и мы никогда это не будем поддерживать», — заявлял Гройсман в 2015 году, когда возглавлял Верховную Раду.

Прошло время, и его отношение не изменилось. Будучи премьер-министром, в мае 2019 года на Форуме для активной молодёжи в Киеве, комментируя своё отношение к легализации марихуаны, проституции и однополых браков, Гройсман был категоричен.

«Из трёх два — нет», — отметил он, правда, не уточнив, за легализацию чего он выступает. «Не за то легла Небесная cотня»: на Украине объявлено «сафари» на ЛГБТ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Но учитывая, что он раньше говорил об однополых браках, вряд ли его «да» касалось этой проблемы.

Что же касается Петра Порошенко — человека, который привёл Гройсмана во власть и благодаря которому тот и стал премьер-министром, то и он давал понять, что против легализации однополых браков.

«Европейская солидарность» — член семейства Европейской народной партии, которая объединяет народные и христианско-демократические партии Европы. Следовательно, мы исповедуем традиционные христианские ценности», — заявил он в июле 2019 года, отвечая на вопрос журналиста издания «Новое время».

И хотя в последнее время политики увиливали от прямого ответа на провокационные вопросы по гей-бракам, вряд ли «Европейская солидарность» или «Украинская стратегия Гройсмана» будут в восторге от того, чтобы их ассоциировали с закупкой комикса об однополой любви.

Тем более что эта закупка не пришлась по духу и рядовым украинцам. Правда, здесь речь идет не столько о гомофобии, сколько о финансах: многие из них тратят солидные средства, чтобы купить своим детям учебники. И почему вместо учебных материалов закупают комиксы, понимают не все.

«Проблема с учебниками ещё и в том, что их меняют каждый год. И нет методических материалов, которыми можно бы было пользоваться каждое время. У меня, например, двое детей, у них разница в три года. И они учатся по принципиально разным учебникам. И очень часто есть нехватка учебников потому, что эти (библиотечные. — Ред.) фонды не успевают их пополнять», — прокомментировала скандал политолог Александра Решетникова в эфире телеканала ZIK.

При этом она указала, что в вопросе борьбы со стереотипами главная роль отводится не книгам, а фигуре учителя.

«С точки зрения выделения средств для покупки книжки-комикса для библиотек это даже не в границах учебной программы, мне кажется, что это, мягко говоря, перебор. У меня ребёнок учится в пятом классе. Мы на книжки, учебники тратим определённую сумму своих средств. Лучше бы было эти деньги направить на покупку тех учебников, которых не хватает в первую очередь в сельской местности. У нас есть такие проблемы», — вторил ей Игорь Рейтерович, руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития. «Не только мама может раму мыть»: Украина перепишет учебники для гендерного равенства © РИА Новости, Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

При этом он подчеркнул, что не видит ничего плохого в самом факте публикации такого комикса. Сын Рейтеровича любит комиксы, а в тех подчас помимо приключений затрагиваются темы любви, правда, однополой.

«Это моё право как отца, с какого возраста ребёнку давать это читать», — отметил Рейтерович.

В общем, скандал может приобрести не гомофобный, а самый что ни на есть финансовый оттенок. Ведь о проблемах с учебниками говорили и во времена президентства Порошенко и премьерства Гройсмана.

Что же касается самого комикса «Принцесса + принцесса», то он уже приобрёл популярность. Правда, пока скандальную.