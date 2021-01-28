Гройсман и лесбийская любовь. На Украине разгорелся библиотечный скандал

Во вторник, 26 января, украинское общественное движение «Все вместе» сообщило, что за счёт средств государственного бюджета Министерство культуры и Украинский институт книги закупили для детских библиотек 1240 экземпляров комикса «Принцесса + принцесса: долго и счастливо».
«Принцесса+принцесса: долго и счастливо» — это комикс о романтических отношениях между двумя девочками. Книжка, как указано, направлена на преодоление так называемых стереотипных отношениях о человеческих взаимосвязях. А на самом деле — содержит признаки агрессивной пропаганды однополых отношений. Издание, печать и распространение такой литературы среди детских библиотек по всей Украине за счёт государственного бюджета откровенно шокирует», — говорилось на сайте движения.
Движение «Все вместе» направило запросы в Украинский институт книги и Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания. И получило ответы из министерств культуры и информационной политики.
Ответ от последнего подписал государственный секретарь Ярема Дуль. Он сообщил, что комикс действительно купили за государственный счёт и распространили по детским и школьным библиотекам.
А ответ из Украинского института книги, который получили общественники, может нанести удар по двум украинским политсилам: «Европейской солидарности» и «Украинской стратегии Гройсмана».
Ровесницы революции
Комикс «Принцесса+принцесса: Долго и счастливо» новозеландской художницы Кейти О`Нил появился в 2014 году в интернете. Спустя два года комикс опубликовало издание Oni Press. А уже спустя три года на Книжном арсенале украинское издание «Рідна мова» («Родная речь» — рус.) представило украинский перевод комикса.
«Когда отважная принцесса Амира спасла добросердечную принцессу Сейди из башни, ни одна из них не ожидала, что добудет при этом настоящую любовь. В ходе путешествий по королевству и неисчислимых приключений они понимают, что помогают друг другу стать лучше. Если они объединят усилия и знание, то благодаря своей доброты и отваге преодолеть заклятого врага: завистливую волшебницу, которая точит зуб на Сейди», — гласила аннотация.
В ней также утверждалось, что во время путешествий принцессы будут пытаться понять, «что на самом деле означает «долго и счастливо» и смогут ли они найти это «долго и счастливо» вместе».
Книжный арсенал — один из важнейших книжных фестивалей Украины — проходил 26-26 мая 2019 года. А спустя месяц с небольшим — 5 июля, как следует из ответа Украинского института книги, — Кабинет министров Украины издал распоряжение, согласно которому комикс отобрали для того, чтобы пополнить библиотечные фонды.
Президентом Украины тогда уже был Владимир Зеленский. А вот премьер-министром — всё ещё Владимир Гройсман.
Примечательно, что это распоряжение предусматривало закупку у издательства «Рідна Мова» шести разных изданий. Помимо комикса «Принцесса+принцесса» у издательства купили «Мэри Поппинс от А до Я», «Питер Пен», «Полианна», «Полианна вырастает», «Ронья, дочь разбойника». Сумма закупки составила 666 тыс. грн, в чём некоторые углядели особый символизм.
Вряд ли подписывая это распоряжение Кабинета министров, премьер-министр Владимир Гройсман предполагал, что тем самым подкладывает свинью себе и своему союзнику — пятому президенту Украины Петру Порошенко.
Удар по рейтингу
Во вторник, 26 января, Киевский международный институт социологии обнародовал данные свежего исследования. Его результаты свидетельствовали: партия власти «Слуга народа» стремительно теряет популярность, опустившись на четвёртое место по уровняю поддержки. За неё готовы проголосовать лишь 11,2% украинцев.
А вот за партию Петра Порошенко «Европейская солидарность» готовы были отдать свои голоса 15,3% опрошенных. Это меньше, чем за ОПЗЖ с их 20,7%, но больше, чем за «Батькивщину» с её 12,6%.
Кроме того, оказалось, что избирательный барьер преодолевает и «Украинская стратегия Гройсмана». За неё были готовы проголосовать 5,3% украинцев.
Библиотечный скандал ставит рейтинги этих политсил под угрозу. Гомофобия и неприятие однополых пар и браков на Украине по-прежнему сильны. Да и сами Порошенко и Гройсман неоднократно давали понять: они — за традиционные ценности.
«Мы выступаем за семейные ценности. Я слышу какие-то фейки о том, что на Украине могут быть хоть какие-то однополые браки. Не дай Бог, чтобы это случилось, и мы никогда это не будем поддерживать», — заявлял Гройсман в 2015 году, когда возглавлял Верховную Раду.
Прошло время, и его отношение не изменилось. Будучи премьер-министром, в мае 2019 года на Форуме для активной молодёжи в Киеве, комментируя своё отношение к легализации марихуаны, проституции и однополых браков, Гройсман был категоричен.
«Из трёх два — нет», — отметил он, правда, не уточнив, за легализацию чего он выступает.
Но учитывая, что он раньше говорил об однополых браках, вряд ли его «да» касалось этой проблемы.
Что же касается Петра Порошенко — человека, который привёл Гройсмана во власть и благодаря которому тот и стал премьер-министром, то и он давал понять, что против легализации однополых браков.
«Европейская солидарность» — член семейства Европейской народной партии, которая объединяет народные и христианско-демократические партии Европы. Следовательно, мы исповедуем традиционные христианские ценности», — заявил он в июле 2019 года, отвечая на вопрос журналиста издания «Новое время».
И хотя в последнее время политики увиливали от прямого ответа на провокационные вопросы по гей-бракам, вряд ли «Европейская солидарность» или «Украинская стратегия Гройсмана» будут в восторге от того, чтобы их ассоциировали с закупкой комикса об однополой любви.
Тем более что эта закупка не пришлась по духу и рядовым украинцам. Правда, здесь речь идет не столько о гомофобии, сколько о финансах: многие из них тратят солидные средства, чтобы купить своим детям учебники. И почему вместо учебных материалов закупают комиксы, понимают не все.
«Проблема с учебниками ещё и в том, что их меняют каждый год. И нет методических материалов, которыми можно бы было пользоваться каждое время. У меня, например, двое детей, у них разница в три года. И они учатся по принципиально разным учебникам. И очень часто есть нехватка учебников потому, что эти (библиотечные. — Ред.) фонды не успевают их пополнять», — прокомментировала скандал политолог Александра Решетникова в эфире телеканала ZIK.
При этом она указала, что в вопросе борьбы со стереотипами главная роль отводится не книгам, а фигуре учителя.
«С точки зрения выделения средств для покупки книжки-комикса для библиотек это даже не в границах учебной программы, мне кажется, что это, мягко говоря, перебор. У меня ребёнок учится в пятом классе. Мы на книжки, учебники тратим определённую сумму своих средств. Лучше бы было эти деньги направить на покупку тех учебников, которых не хватает в первую очередь в сельской местности. У нас есть такие проблемы», — вторил ей Игорь Рейтерович, руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития.
При этом он подчеркнул, что не видит ничего плохого в самом факте публикации такого комикса. Сын Рейтеровича любит комиксы, а в тех подчас помимо приключений затрагиваются темы любви, правда, однополой.
«Это моё право как отца, с какого возраста ребёнку давать это читать», — отметил Рейтерович.
В общем, скандал может приобрести не гомофобный, а самый что ни на есть финансовый оттенок. Ведь о проблемах с учебниками говорили и во времена президентства Порошенко и премьерства Гройсмана.
Что же касается самого комикса «Принцесса + принцесса», то он уже приобрёл популярность. Правда, пока скандальную.