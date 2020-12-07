В 1990 году Украина была одним из основных производителей энергетического и металлургического оборудования, приборостроения, сельскохозяйственных машин и железнодорожных вагонов СССР, а в некоторых подсекторах отрасли (как производство всевозможных видов комбайнов, роторных экскаваторов) была практически монопольным производителем

Сырьевой придаток вместо мастерской. Евросоюз запрещает Украине поддерживать промышленность © spetm.com.ua

Украина практически утратила производства в наиболее наукоемких и высокотехнологичных секторах машиностроения, находившихся в зародышевом состоянии на момент развала СССР, таких как производство вычислительной техники, средств автоматизации, роботов и т.п. Также, к сожалению, утратили свои позиции приборостроение, производство оборудования для легкой и пищевой промышленности, сельского хозяйства, уступив рынок зарубежным производителям.

Одной из главных проблем отрасли остается изношенность основных фондов — по некоторым данным, она составляет более 80%. Но новые промышленные предприятия на территории страны не возводились.

Элеваторы и хлебопекарни

В январе 2019 года, на излете своего президентства, Петр Порошенко хвастался в Давосе, что только за 2018 год на Украине было открыто 83 новых завода, а за 4 года построено 238 предприятий.

Впрочем, большая часть новых предприятий открывается именно в агросекторе. В этой отрасли экономики введены в эксплуатацию самые разные объекты — от огромных элеваторов до небольших хлебобулочных цехов. Как отмечают эксперты, это закономерно, ведь сельское хозяйство сохраняет статус самого прибыльного сегмента украинской экономики.

Например, агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» ввел в эксплуатацию вторую линию перерабатывающего комплекса (в рамках второй очереди строительства фабрики). Сейчас Винницкая птицефабрика имеет статус самой мощной на Украине и второй по величине в Европе. Перспектива — крупнейшая птицефабрика в мире.

Харьковская «Агролига» открыла маслоэкстракционный завод с полным циклом переработки, от приемки до фасовки. Оборудование, установленное на заводе, позволяет помимо семян подсолнечника перерабатывать соевые бобы и рапс. Среди новостроек немало элеваторов.

В списке агропредприятий есть также весьма необычные — например, частный НИИ «Институт здоровья растений» с комплексом современных лабораторий в Черкасской области. В разных регионах введены в строй современные предприятия по переработке зерновых и овощей, производству жидких удобрений, фасовке средств защиты растений.

Американская компания «Burisma Group» начала в Харьковской области эксплуатацию новой установки на базе безотходной технологии добычи попутного и природного газа путем полной герметизации системы сбора и ликвидации выбросов в атмосферу.

В 2018 году терминал в николаевском порту «Ольвия», построенный литовской компанией «BT Invest» и компанией «Евровнешторг», обработал первое судно. Сумма инвестиций составила $30 млн.

Группа компаний Allseeds инвестировала $200 млн долларов в новый маслоэкстракционный завод и терминал по перевалке растительного масла в порту «Южный».

Промышленники Украины бьют тревогу: уменьшение срока службы вагонов приведет к экономическому кризису © РИА Новости, Александр Кондратюк | Перейти в фотобанк

Американская корпорация Bunge — один из крупнейших в мире зернотрейдеров и производитель растительного масла — зашла на Украину в 2002 году. Самый известный бренд Bunge на украинском рынке — ТМ "Олейна". В 2018 году Bunge-Украина инвестировала $180 млн в новый масляно-перегрузочный завод в Николаевской области. Новый комплекс включил в себя завод по производству растительного масла и терминал по перевалке масла. В 2019 году совместно с группой компаний Dacsa Bunge инвестировала $14 млн в строительство в Винницкой области крупнейшего в стране завода по переработке кукурузы, мощностью в 300 т кукурузной крупы в сутки.

Но есть и совсем мелкие производства, которые украинские власти выдают за величайшие достижения. Так, в 2015 году в Черниговской области был запущен первый завод полуфабрикатов для изготовления картофеля фри компании «Интерагросистема». Предприятие может перерабатывать до 100 тыс. тонн картофеля в год. Количество новых рабочих мест — 50 постоянных и более ста сезонных (посадка, уборка и сортировка картофеля). А в 2016 году в Ровенской области открыли завод «Украинские Лесопилки». Предприятие, мощностью 300 тыс. кубометров пиломатериалов в год создало аж… 150 рабочих мест. Вложено в него было 20 млн евро инвестиций, и оказалось, что это один из самых масштабных инвестиционных проектов в Ровенской области за последнее десятилетие.

Энергетика

Независимая Украина получила в наследие от Советского Союза централизованный электроэнергетический комплекс с господствующей ролью ядерных и угольных электростанций. Основное количество ТЭС было построено в 1950-1960-е годы, АЭС — в 1970-е и 1980-е. Ныне большинство энергоблоков угольных ТЭС давно превысили проектный срок эксплуатации и имеют одни из самых низких технико-экономических и экологических показателей в мире. Большая часть энергоблоков АЭС тоже исчерпала свой первоначальный проектный срок эксплуатации в 30 лет. Их работу сейчас продевают, но планов постройки новых энергоблоков АЭС у Украины нет.

Зато настоящий бум переживает «зеленая энергетика». С 2010 года, когда на Украине начала развиваться возобновляемая энергетика, тысячи инвесторов вложили более 10 миллиардов евро в украинскую индустрию ВИЭ. По результатам 2019 года был зафиксирован очередной рекорд: в стране было построено 4505 МВт новых альтернативных источников энергии, что позволило увеличить их общую мощность до 6779 МВт.

Рекорд, впрочем, никакой радости у игроков энергорынка не вызвал. В украинской энергосистеме растет критическая доля возобновляемой генерации, которую нечем балансировать и оплачивать. Дефицит регулирующих мощностей украинской Объединенной энергосистемы составляет более 2000 МВт, а доля «зеленой» генерации уже превысила 13%. А значит, дефицит будет нарастать.

Для регулирования работы общей энергосистемы используются гидроаккумулирующие электростанции. Сейчас Украина строит на реке Днестр в Черновицкой области самую большую гидроаккумулирующую станцию в Европе — Днестровскую ГАЭС. Строительство первой очереди Днестровской ГАЭС началось еще при СССР, в 1989 году, пуск первого агрегата состоялся в 2009 году, второго — в 2013 году, третьего — в 2015.

В 2017 году начато строительство четвертого агрегата, и "Укргидроэнерго" сохраняет планы по завершению его строительства в 2020 году, несмотря на задержки с поставкой оборудования из-за Covid-19. А к 2026 году планируют построить еще три. Всего будет семь гидроагрегатов общей мощностью 2100 МВт. Сегодня мощность в генераторном режиме составляет чуть более 950 МВт.

Автопром

«Русские пришли»: украинские националисты травят Renault за производство автомобилей на ЗАЗе © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

На Украине думали открыть свои заводы Mercedes-Benz, Hyundai, KIA, Ford, Renault, Opel, Fiat, Chrysler, Citroen, Samand, ГАЗ, IVECO, MAN и большинство китайских автопроизводителей. Но все они ушли в другие страны, где есть благоприятный инвестиционный климат, защита инвестиций, а также четкая и прогнозируемая позиция государства по автомобильной отрасли. На Украине по-прежнему, нет инвестиционных условий. И при существующем уровне защиты рынка нет никакого смысла открывать здесь производство автомобилей.

Так что Украине приходится довольствоваться скручиванием кабелей для иностранных авто. В 2016 году во Львове заработал завод Fujikura. Предприятие производит автопроводку для автомобилей марки Volkswagen. Объем производства составляет до миллиона штук кабелей в неделю.

ГП ПО «Карпаты» открыли три производственные линии по изготовлению запчастей к автомобилям «Skoda». Всего лишь запчастей! А во Львовской области в районном центре Буск начало работу предприятие, которое специализируется на изготовлении навесного оборудования для землеройной техники. Сумма привлеченных инвестиций составила всего 10 млн грн.

Фармация

Зубец рассказал, как децентрализация разрушит крупную промышленность Украины © скриншот с видео ОТР

В 2016 году в Белой Церкви был построен современный биофармацевтический НПК «Биофарма». Это первое фармацевтическое производство, построенное в стране «с нуля» за последние годы. Предприятие было создано на средства — более $40 млн — украинских и иностранных инвесторов за рекордно короткий срок — 1,3 года. Завод соответствует современным нормативным требованиям и требованиям GMP (Good Manufacturing Practice).

Вторая очередь НПК, завод-фракционатор, был запущен в 2019 году. Завод производит альбумин (препарат для восстановления и поддержки циркуляции крови при ранениях и травмах), иммуноглобулин (белки крови) и фактор VIII (препарат для больных гемофилией). Мощность переработки составляет от 250 тыс. до 1 млн л плазмы в год.

Металлургия — от большого к малому

Настали чёрные дни. Что происходит с металлургией Украины © РИА Новости, Александр Лыскин | Перейти в фотобанк

При этом отличительной чертой и большим конкурентным преимуществом «Электростали» стали использование нового современного оборудования и расположение в непосредственной близости от тепловой электростанции.

В 2009 году список украинских мини-миллов пополнил обновленный завод «АзовЭлектроСталь». Реконструкция предприятия проводилась с целью обеспечения стальным литьем машиностроительных цехов концерна «Азовмаш», а также для работы со сторонними потребителями.

В конце того же 2009 года завершились работы на еще одном заводе: ООО «ТСА-Стил Групп» на базе бывшего Павлоградского завода технологического оборудования построило сталеплавильный комплекс годовой мощностью около 250 тыс. т.

В 2012 году в Днепропетровске на Нижнеднепровском трубном заводе открыли новый электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь", на строительство которого ушло 5 лет и $700 млн. Президент Украины Виктор Янукович, присутствовавший на открытии комплекса, заметил, что "за последние 40 лет это первый завод, который построен "с нуля" по самым современным технологиям".

Это ключевой проект для "Интерпайп". Он был задуман в свое время для замены устаревших мартеновских печей и обеспечения трубного и колесного производства собственной стальной заготовкой. Мощность завода — 1 млн 320 тыс. тонн в год, что делает его крупнейшим предприятием такого типа в Восточной Европе.

В 2016 году торжественно объявили о запуске нового литейного завода. Холдинг "Эльворти Груп" ввел в эксплуатацию литейный завод "Металит" в Кировограде, инвестировав в предприятие около 120 млн грн. Завод "Металит" находится на территории завода "Красная звезда", входящего в структуру "Эльворти Груп", и построен на базе бывшего литейного цеха предприятия.

Благодаря открытию предприятия, в Кировограде трудоустроено около 190 человек. Завод имеет аналогов на территории Украины — новое производство позволит специалистам осуществлять переработку металла в чугун.

По пути дальнейшей деиндустриализации

«В России все тоже торговали майками и носками» — эксперт о деиндустриализации на Украине © пресс-служба президента Украины Джефри Пайетта).

Украина фактически потеряла высокотехнологичные индустрии. Так, «Южмаш», гигантское ракетно-космическое предприятие, после 2014 года оказался на грани исчезновения. До 2014 года концерн «Антонов» был по всем показателям лучшим в украинском авиапроме. В 2016-м завод не выпустил ни одной новой машины. Вместо крейсеров и фрегатов на Николаевском судостроительном заводе в последнее время было освоено производство печек-буржуек для обогрева военнослужащих передовой линии фронта на Донбассе. Вскоре завод и вовсе остановил работу из-за прекращения финансирования, а сейчас объявил себя банкротом.

В ноябре прошлого года швейцарская компания Calyx Capital Advisers объявила, что до конца 2020 года переместит завод по производству панелей управления бытовой техникой из Польши на Украину. Предприятие планировалось разместить в Ивано-Франковске, где будет работать до 1000 рабочих. Также Calyx планировала начать работу в новом промышленном парке Белой Церкви над постройкой завода по производству автозапчастей. Таким образом, 450 рабочих мест из Германии должны были переместиться на Украину. Год на исходе, но новостей о переезде предприятия не слышно.