В минувшие выходные, 14-15 ноября, на Украине впервые ввели карантин выходного дня. Власти объявили жесткие карантинные ограничения в связи с резким ростом заболеваемости Covid-19. На выходных ничто не должно было работать, кроме продовольственных магазинов, аптек, АЗС и общественного транспорта

С субботы, 14 ноября с 00:00 до 00:00 понедельника 16 ноября была запрещена работа баров, ресторанов и кафе. Также закрытыми должны быть ТРЦ, кинотеатры и другие развлекательные учреждения.

Однако закрылись далеко не все, проигнорировав распоряжения Киева.

Министр здравоохранения Максим Степанов говорит, что грядущая зима будет тяжёлой для Украины из-за пандемии COVID-19, и надеется, что карантин «выходного дня» разорвёт цепочку передачи заболевания. Своё требование ввести на выходные карантин он даже подкрепил криком и ударами кулаком по столу. Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что провёл переговоры с крупными торговыми сетями, и что возле их объектов будет дежурить Нацполиция.

Однако власти целого ряда городов отказались вводить у себя по выходным карантин, начав новый этап «бунта мэров». В частности «в отказ» пошли Одесса и Луцк, Ровно и Чернигов, Черкассы и Славянск, Мукачево и Краматорск. Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, инициировавший весной «бунт мэров», откровенно назвал карантин выходного дня «дуростью», хотя сам на днях заразился коронавирусом. Мэр Львова Андрей Садовой назвал этот карантин «глупой затеей», не забыв разбавить свой демарш нотками «галицкого сепаратизма». «Власти приходят и уходят, а Львов был, есть и будет», — заявил мэр Львова. Анатолий Бондаренко: кто он © Facebook, Анатолій Бондаренко

В большинстве из этих городов предстоит второй тур выборов мэров, поэтому местные власти, очевидно, пытаются понравиться мелким бизнесменам и предпринимателям, недовольных ограничениями. Министр Кабинета Министров Олег Немчинов уже предупредил, что местные органы власти не имеют таких полномочий, отменять решения правительства, а постановления Кабмина обязательны для исполнения на всей территории Украины. Тем не менее, как показывает опыт первой волны мятежа (в апреле-мае), никаких особых репрессий против местных властей не последует.

Заместитель редактора издания Страна.юа Светлана Крюкова достаточно скептично оценивает возможность приостановить шествие инфекции с помощью карантина выходного дня. «Карантин выходного дня. Это их формула успеха на все случаи пандемии, как в средневековье, когда при насморке или головной боли прописывали универсальное — пустить кровь. Что делать? Срочно стоить быстровозводимые больницы, оснащать их, закупать кареты скорой помощи. Готовить, привлекать и мотивировать медиков. Наладить систему тестов и наконец-то осознать, что для большинства людей один тест это половина пенсии», — пишет Крюкова. Андрей Садовый: кто он © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

Некоторые бизнесмены откровенно издеваются над властями, демонстрируя их бессилие. Так, например, в Тернополе бизнесмен Тарас Ковальчук придумал, как обойти ограничение карантина выходного дня: он создал религиозную организацию "Братство Лысых" и переделал свой ресторан в храм, а свой хостел — в монастырь. Многие непродовольственные заведения продолжали работу на выходные под предлогом «продажи чипсов», которые накануне завезли даже в мебельные салоны. Наплевал на карантин и спортивный клуб «5-й элемент» в Киеве, собственником которого является экс-президент Петр Порошенко. Полиция выписала клубу 17 тысяч гривен штрафа, но он и после этого продолжал работать. Администрация клуба заявила о «политическом заказе». Сам экс-президент, тем временем, критикует Владимира Зеленского и министра здравоохранения за неспособность ввести карантинные меры. В Львове мэрия пошла еще дальше, отменив выходные (суббота и воскресенье признаны решением горисполкома рабочими днями): нет выходных — нет карантина выходного дня.

По итогам первого карантина выходного дня в полиции заявили почти о тысяче нарушений. Больше всего — в Львовской (390 случаев), Днепропетровской (209), Черкасской (128) области и в городе Киеве (121). Полиция отрапортовала о том, что приостановила работу 1355 заведений, которые должны быть закрыты по выходным. Преимущественно это заведения бытового обслуживания, общественного питания и ночные клубы.

Торговые сети «Эпицентр», принадлежащие миллиардерам Герегам, весной во время карантина продолжали работать, что вызвало возмущение других предпринимателей, вынужденных закрыться. Сейчас же, во время карантина выходного дня, в торговый зал «Эпицентра» посетителей не пускали, но можно было подойти к кассе и заказать товар. В итоге перед кассами вырастали очереди, где социальная дистанция никак не соблюдалась. Аналогичным образом поступили ТРЦ «Фокстрот» и «Комфи» — в них можно было зайти и заказать товар на кассе.

В целом, по итогам первого карантина выходного дня, можно сказать, что он действовал весьма избирательно. В Черкассах, например, около половины заведений, которые должны были не работать, всё же, работали. Хотя многим из них за это был выписан штраф. Не работали в городе строительные магазины, секонд-хэнды, магазинчики одежды и кинотеатры, но работали многие кафе, парикмахерские и непродовольственные базары. Некоторые предприниматели демонстрировали полицейским распоряжение черкасской мэрии об отказе от карантина выходного дня, но всё равно получали штраф.

В Харькове на выходные работал крупнейший вещевой рынок «Барабашово», несмотря на рейд полиции. В Львове полиция пыталась закрывать некоторые рынки, но продавцы вскоре возвращались на свои места. Продолжала работать в городе и скандально известная «Крыивка» — ресторан в «бандеровском стиле». В центре города работало большинство ресторанов и магазинов одежды. Мэр Львова, Андрей Садовой, организовал юридическую помощь для предпринимателей, которых пыталась закрыть полиция. В Одессе, где в воскресенье проходил второй тур выборов мэра, работали многие рестораны, а также ТРЦ «Европа» и «City Center».

Полиция показательно закрывала некоторые заведения, но действовала нерешительно, дескать, «служба такая». Карантин выходного дня, по сравнению с весенним локдауном, показал, что к осени стало намного меньше предпринимателей, воспринимающих всерьез угрозу распространения инфекции и указания центральных властей. Отчасти это связано с нелегким выбором между карантином и выживанием бизнеса. Отчасти — легкомысленным отношением к заболеванию и возможностью оспорить штраф в суде, что, как показал опыт весеннего карантина, вполне реально.

Как пишет telegram-канал «Панда»: «Споры о формате карантина напоминают спор лягушек в котле с кипящей водой по поводу того, какие специи нужно добавлять. Проблема не в формате и не в карантине — проблема в том, что в Украине невозможно в принципе обеспечить карантинные мероприятия на уровне, достаточном для того, чтобы они были эффективными. Любого формата».

Как следствие, значительное число мелких и крупных бизнесменов, чувствуя слабость и беспомощность власти, встают в позицию «президент мне не указ» и саботируют любые указания и предписания.