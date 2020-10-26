Американцы не просто вмешиваются в президентскую кампанию в Молдавии, но и через многочисленные НПО готовят «революционный» сценарий по примеру Белоруссии и Киргизии

Осталась неделя до выборов президента в Молдавии, а уже вовсю активизировались западные агенты. Об этом напрямую заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Мы отчетливо видим, что революционный сценарий американцы готовят и для Молдавии, которая в ноябре будет избирать президента. Их не устраивает действующий глава государства Игорь Додон, поддерживающий конструктивные отношения со странами СНГ, в том числе с Россией», — отметил Нарышкин.

Иван Скориков: Запад в панике и готов пойти на срыв выборов в Молдавии

«США продолжают бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела дружественных Москве государств по периметру российских границ. Грубые попытки оказать влияние на поствыборную ситуацию предпринимаются в Белоруссии и Киргизии. Аффилированные с американцами НПО и СМИ уже вбрасывают в информационное пространство фейки о планах властей прибегнуть к фальсификациям. Дипломаты из посольства США убеждают молдавских силовиков не препятствовать вероятным уличным протестам и сразу переходить «на сторону народа», — добавил глава СВР.

Также есть сведения о возможном въезде в Молдавию американских специалистов по «цветным революциям».

О признании результатов выборов

Гаспарян объяснил, почему президент Молдавии не сможет спастись от Майдана © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Дереком Хоганом.

— В оценке ОБСЕ отмечено в первую очередь возможное злоупотребление административными ресурсами. Есть риск манипулирования голосами из Приднестровья и из диаспоры. Также в ней говорится о том, что у кандидатов неравный доступ к популярным телеканалам, и что высоко политизированный медийный рынок благоприятствует только определенным кандидатам. Мы хотим, чтобы процесс был прозрачным, открытым, справедливым. Пока процесс будет легитимным, тогда все кандидаты признают результаты выборов, — непрозрачно оценил Хоган избирательную кампанию.

При этом американский посол дипломатично признал, что США готовы сотрудничать с любым победителем.

— Конечно, наши приоритеты не изменились. Мы хотим, чтобы реформировалась система правосудия. Мы хотим, чтобы демократические институты укрепились. Я не хочу, чтобы кто-то думал, что мы стараемся контролировать ситуацию. Это не в наших интересах. Все, что в наших интересах — процветающая, демократическая, независимая страна, — пояснил Хоган.

Западные консультанты — связи и ориентация

Гаспарян рассказал об антироссийских шагах, которые предпринял «пророссийский» президент Молдавии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Майи Санду пользуется поддержкой специалистов, которые были или являются бенефициарами социально-политических проектов, финансируемых иностранными НПО. А те в свою очередь ранее были причастны к «цветным революциям» во всем мире. Это и Фонд Сорос-Молдова, National Endowment for Democracy (NED), International Republican Institute (IRI), Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), Немецкий фонд Маршалла и прочие. По некоторым данным, консультационные услуги оказывают эксперты, участвовавшие в избирательной кампании президента Украины Владимира Зеленского. Также проводятся консультации с Михаилом Саакашвили. «Мишико» и вовсе регулярно появляется на оппозиционных телеканалах и анализирует ситуацию в Молдавии в области электоральной тактики c акцентом на возможности протестных акций в случае сценария победы на выборах «пророссийского кандидата».

Депутат Партии социалистов Богдан Цырдя написал целую книгу, посвященную армии НПО-шников в Молдавии.

— Тайная армия, финансируемая извне, в кризисных ситуациях и стратегических моментах вмешивается в определенные политические войны, — считает Цырдя.

Исследование, в основе которого находится внушительная библиография, отражает деятельность на территории Молдавии сети неправительственных организаций и СМИ, финансируемых из-за рубежа, которые масштабно вмешиваются во внутренние дела страны.

Щупальца НПО-шников во всех ветвях власти

Цырдя утверждает, что эта сеть НПО напоминает осьминога, который проник во все ветви власти, в СМИ и науку. В работе представлены конкретные документы об источниках финансирования этих организаций, периодах, суммах и адресатах переводов в размере миллионов евро и долларов, задачей которых является продвижение определенных политиков.

Нарышкин: США готовят «цветную революцию» в Молдавии © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

Он выделил три основных донора НПО и СМИ: Фонд Сороса в Молдове, Национальный фонд в поддержку демократии и Европейский фонд в поддержку демократии. По словам Цырди, эти организации называют «сеть Сороса», так называемой «армией», участвующей в гибридной войне, а НПО «баронами» и «олигархами».

— Эти НПО декларируют одни цели — демократизация, мониторинг и так далее, а в реальности это инструмент контроля, колонизации, — считает Цырдя.

Все НПО аффилированы к определенному избирательному кандидату и определенной политической партии, в частности — к Майе Санду.

Произведение Цырди состоит из восьми глав, 795 страниц, которые содержат 1400 библиографических ссылок.

— Эта книга является тягчайшим преступлением в глазах посла ЕС. Из-за нее мне устроили травлю все НПО и СМИ западной сети. Каждая мысль и цифра имеет ссылку на финансовые отчеты Сороса, ЕС, а также на отчеты самих НПО. Все цифры достоверны. Все события — документированы. Обращаюсь к завербованным критикам: Остановитесь. Я еще ничего не рассказал, кроме цифр. А ведь есть о чём, поверьте! — призвал автор книги.

Молдавия перед выборами президента: кто Украине не товарищ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Все это уже было

К слову, все вышеуказнные НПО участвовали в «революционных» событиях 7 апреля 2009 года, продвижении закона об обеспечении равенства, кампании по запрету российских новостей и распространении «радикального феминизма». Тогда при помощи уличных погромов им удалось отобрать власть, казалось бы, у всесильного экс-президента Молдавии коммуниста Владимира Воронина.

И сейчас Молдавия стоит на пороге «майдана», которым будут управлять западные специалисты. Не особо это скрывая.