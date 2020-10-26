Осталась неделя до выборов президента в Молдавии, а уже вовсю активизировались западные агенты. Об этом напрямую заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
«Мы отчетливо видим, что революционный сценарий американцы готовят и для Молдавии, которая в ноябре будет избирать президента. Их не устраивает действующий глава государства Игорь Додон, поддерживающий конструктивные отношения со странами СНГ, в том числе с Россией», — отметил Нарышкин.
По его словам, Госдеп дал поручение посольству США в Кишиневе настраивать оппозицию на организацию протестов, если Додона переизберут на второй срок.
«США продолжают бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела дружественных Москве государств по периметру российских границ. Грубые попытки оказать влияние на поствыборную ситуацию предпринимаются в Белоруссии и Киргизии. Аффилированные с американцами НПО и СМИ уже вбрасывают в информационное пространство фейки о планах властей прибегнуть к фальсификациям. Дипломаты из посольства США убеждают молдавских силовиков не препятствовать вероятным уличным протестам и сразу переходить «на сторону народа», — добавил глава СВР.
Также есть сведения о возможном въезде в Молдавию американских специалистов по «цветным революциям».
О признании результатов выборов
О том, что ситуацию с выборами в Молдавии пытаются контролировать американцы, известно давно. Некоторое время назад в молдавских прозападных СМИ появилось программное интервью с послом США Дереком Хоганом.
— В оценке ОБСЕ отмечено в первую очередь возможное злоупотребление административными ресурсами. Есть риск манипулирования голосами из Приднестровья и из диаспоры. Также в ней говорится о том, что у кандидатов неравный доступ к популярным телеканалам, и что высоко политизированный медийный рынок благоприятствует только определенным кандидатам. Мы хотим, чтобы процесс был прозрачным, открытым, справедливым. Пока процесс будет легитимным, тогда все кандидаты признают результаты выборов, — непрозрачно оценил Хоган избирательную кампанию.
При этом американский посол дипломатично признал, что США готовы сотрудничать с любым победителем.
— Конечно, наши приоритеты не изменились. Мы хотим, чтобы реформировалась система правосудия. Мы хотим, чтобы демократические институты укрепились. Я не хочу, чтобы кто-то думал, что мы стараемся контролировать ситуацию. Это не в наших интересах. Все, что в наших интересах — процветающая, демократическая, независимая страна, — пояснил Хоган.
Западные консультанты — связи и ориентация
Штаб главного оппонента действующего президента — Майи Санду пользуется поддержкой специалистов, которые были или являются бенефициарами социально-политических проектов, финансируемых иностранными НПО. А те в свою очередь ранее были причастны к «цветным революциям» во всем мире. Это и Фонд Сорос-Молдова, National Endowment for Democracy (NED), International Republican Institute (IRI), Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), Немецкий фонд Маршалла и прочие. По некоторым данным, консультационные услуги оказывают эксперты, участвовавшие в избирательной кампании президента Украины Владимира Зеленского. Также проводятся консультации с Михаилом Саакашвили. «Мишико» и вовсе регулярно появляется на оппозиционных телеканалах и анализирует ситуацию в Молдавии в области электоральной тактики c акцентом на возможности протестных акций в случае сценария победы на выборах «пророссийского кандидата».
Депутат Партии социалистов Богдан Цырдя написал целую книгу, посвященную армии НПО-шников в Молдавии.
— Тайная армия, финансируемая извне, в кризисных ситуациях и стратегических моментах вмешивается в определенные политические войны, — считает Цырдя.
Исследование, в основе которого находится внушительная библиография, отражает деятельность на территории Молдавии сети неправительственных организаций и СМИ, финансируемых из-за рубежа, которые масштабно вмешиваются во внутренние дела страны.
Щупальца НПО-шников во всех ветвях власти
Цырдя утверждает, что эта сеть НПО напоминает осьминога, который проник во все ветви власти, в СМИ и науку. В работе представлены конкретные документы об источниках финансирования этих организаций, периодах, суммах и адресатах переводов в размере миллионов евро и долларов, задачей которых является продвижение определенных политиков.
С 1992 года и до сих пор число НПО в Молдавии увеличилось с 38 до 14 тысяч. Цырдя объясняет этот факт подписанием соглашения об ассоциации РМ-ЕС и Плана действий РМ-НАТО. По его сведениям, в 14 тысячах НПО работают тысячи сотрудников.
Он выделил три основных донора НПО и СМИ: Фонд Сороса в Молдове, Национальный фонд в поддержку демократии и Европейский фонд в поддержку демократии. По словам Цырди, эти организации называют «сеть Сороса», так называемой «армией», участвующей в гибридной войне, а НПО «баронами» и «олигархами».
— Эти НПО декларируют одни цели — демократизация, мониторинг и так далее, а в реальности это инструмент контроля, колонизации, — считает Цырдя.
Все НПО аффилированы к определенному избирательному кандидату и определенной политической партии, в частности — к Майе Санду.
Произведение Цырди состоит из восьми глав, 795 страниц, которые содержат 1400 библиографических ссылок.
— Эта книга является тягчайшим преступлением в глазах посла ЕС. Из-за нее мне устроили травлю все НПО и СМИ западной сети. Каждая мысль и цифра имеет ссылку на финансовые отчеты Сороса, ЕС, а также на отчеты самих НПО. Все цифры достоверны. Все события — документированы. Обращаюсь к завербованным критикам: Остановитесь. Я еще ничего не рассказал, кроме цифр. А ведь есть о чём, поверьте! — призвал автор книги.
В книге неоднократно упоминается Ассоциация независимой прессы, Центр юридических ресурсов, Ассоциация Promo Lex, Центр политики и анализа в здравоохранении, ADEPT, Центр журналистских расследований, телеканалы TV8, Jurnal TV, Pro TV, интернет-СМИ: Rise.md, Ziarul de Garda, Newsmaker.md, anticoruptie.md.
Все это уже было
К слову, все вышеуказнные НПО участвовали в «революционных» событиях 7 апреля 2009 года, продвижении закона об обеспечении равенства, кампании по запрету российских новостей и распространении «радикального феминизма». Тогда при помощи уличных погромов им удалось отобрать власть, казалось бы, у всесильного экс-президента Молдавии коммуниста Владимира Воронина.
И сейчас Молдавия стоит на пороге «майдана», которым будут управлять западные специалисты. Не особо это скрывая.