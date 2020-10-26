МВФ представил доклад «Перспективы развития мировой экономики на 2020 год». Если в двух словах, то смысл его сводится к тому, что эпидемия коронавируса угробила экономику всего мира, а единственная надежда на ее спасение — это вакцина

Пока же она не готова, нужно повышать социальные расходы (чтобы не все умели от голода) и зачем-то вкладываться в зеленую энергетику — наверное, чтобы перед смертью подышать чистым воздухом.

Что делать, если нет денег для таких вложений? Понятно что — брать кредит у МВФ. Казалось бы, зачем тогда разбирать подробно этот доклад? А затем, что, во-первых, коронавирус — лишь ускоритель экономического кризиса, но совсем не его причина, и во-вторых, эксперты МВФ отнюдь не утверждают, что катастрофа случилась у всех.

Мир падает, Китай растет

К докладу прилагается замечательная таблица с данными по росту/падению ВВП крупнейших экономик мира в 2020 году. Прогноз на 2021 год не слишком интересен, поскольку он основан на надежде победить Ковид, т.е. больше похож на молитву, чем на научные построения.

Что же мы видим в текущем году? Самое большое падение у «стран с развитой экономикой» (звучит так же абсурдно, как «развитой социализм», но уж такие у МВФ формулировки). У «развитых» в целом —5,8%, а у «недоразвитых», в смысле «развивающихся» —3,3%. Испания (-12,8%) и Италия (-10,6%) — просто катастрофа.

Учитывая, что в Испании последние годы уровень безработицы среди молодежи достигал 50%, перспективы населения этой страны с таким падением ВВП туманны. Сиеста затянулась дольше обычного. Недалеко отстали Великобритания и Франция (-9,8% у обеих), а это уже не романсеро с кастаньетами, а локомотивы европейской экономики. Главный евролокомотив, Германия, по сравнению с ними еще как-то держится, если конечно этим словом можно назвать падение на 6%. Жуть в еще недавно стремительно развивавшейся Индии (-10,3%). Беда в Мексике (-9%) и ЮАР (-8%), впрочем, там беда уже давно.

На 5,8% просела Бразилия, ультраправый президент которой Жаир Болсонару убеждал всех, что в бразильской бедности виноваты исключительно социалисты Лула да Силва и Дилма Русеф. Непонятно, что может упасть у главных демократов Ближнего Востока из Саудовской Аравии, но нефтяные шейхи потеряли в этом году 5,4% ВВП. Несмотря на политические разногласия, США и России в своем экономическом пике держатся рядом (-4,3% и —4,1% соответственно). Но кого-то в списке «минусов» не хватает. Действительно, а где Китай? А он умудрился вырасти на 1,9% даже несмотря на страшное падение его экономики во время жесткого коронавирусного локдауна первой половины года. Из всех стран, на изменение ВВП которых указал МВФ, это единственная страна с ростом.

Оказывается, сбылись самые страшные прогнозы — экономика Китая по объемам наконец перегнала американскую (24,2 триллиона долларов против 20,8 триллиона долларов США). Это и не мудрено, ведь КНР стала первым торговым партнером почти всех крупных стран мира. Его ВВП вырос в III квартале 2020 года на 4,9%. Вроде бы не так много по сравнению с предыдущими годами, но, во-первых, коронавирус, во-вторых, у Китая уже нет эффекта низкой базы, а в-третьих, все остальные падают. Кроме того, прирост промышленности КНР в сентябре составил 6,9%, что вполне сопоставимо с докризисными темпами 2019 года. На 10% вырос и объем экспорта, т.е. Китай захватывает новые рынки, а значит, кто-то их теряет. И этому «кому-то» такое положение дел не нравится. Но что сделаешь, если по прогнозам в этом году Китай обгонит Штаты и по расходам на науку — НИОКР. А это уже не просто звоночек, а набат в плане того, что близится время, когда армии этих стран станут технически сопоставимыми.

Быстрый выход из кризиса китайской экономики МВФ объясняет эффективными методами борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Если за весь период пандемии в США зафиксировано 8,3 млн случаев заражения (2,5% населения), Бразилии — 5,3 млн (2,4% населения), России — 1,5 млн (1% населения), Испании — 1 млн (2,1%), то в КНР заразилась всего 91 тыс человек или 0,006% населения.

Правда эксперты МВФ не объясняют, в связи с чем Китай смог реализовать эти эффективные меры, а ведущие «развитые» и «развивающиеся» страны не смогли. Мало того, МВФ почему-то не предлагает воспользоваться китайским опытом для спасения мировой экономики. А что он предлагает?

МВФ пугает

В краткосрочных перспективах (если пандемия вдруг закончится) эксперты предрекают в 2021 году восстановление мирового ВВП на уровне 2019 года с почти незаметным ростом в 0,6%. При этом они ожидают повышения уровня безработицы во всех странах независимо от типа их экономик. В среднесрочной перспективе темпы роста замедлятся до 3,5%, что для людей будет означать снижение среднего уровня жизни по всей планете.

«Пандемия повернет вспять прогресс, достигнутый с 1990-х годов в сокращении бедности в мире, и повысит уровень неравенства. В этом году доходы почти 90 миллионов человек могут упасть ниже уровня крайней нищеты в 1,90 доллара в день», — указано в докладе.

Эксперты МВФ предсказывают увеличение накопленного государственного долга. Этот долг будет только усугубляться снижением налоговой базы вследствие падения объемов производства. Страны испытают долговременный ущерб, обусловленный «глубиной рецессии и необходимостью в структурных изменениях, что повлечет за собой устойчивое воздействие на потенциальный объем производства». Если по-русски, это значит, что компании будут банкротиться, монополии — поглощать мелкий и средний бизнес, а толпы людей вообще потеряют какую-либо надежду найти работу.

К лету безработица в самой мощной экономике мира, американской, прыгнула почти до 15%, а в некоторых штатах (Неваде, Мичигане, Гавайях) превысила 20%. Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл совсем недавно прогнозировал, что безработица в США может дойти до 30%. Для сравнения, максимальный уровень безработицы во время Великой депрессии в 1932 году достигал 25,5% и это была катастрофа. Так что истинные причины движения BLM вряд ли нужно искать в убийстве конкретного чернокожего гражданина.

А еще МВФ предрекает существенное замедление научно-технического прогресса.

Но опять же, все эти ужасы могут быть еще ужаснее. «Сохраняются значительные риски того, что результаты с точки зрения роста окажутся хуже, чем прогнозируется. Если заболеваемость резко возрастет, разработка методов лечения и вакцин будет идти более медленными темпами, чем ожидается, или страны не получат к ним равный доступ, уровень экономической активности может оказаться ниже, чем ожидается, из-за возобновления социального дистанцирования и более жестких мер самоизоляции. Принимая во внимание серьезность рецессии и возможное свертывание чрезвычайных мер поддержки в некоторых странах, рост числа банкротств может увеличить потери рабочих мест и доходов. Ухудшение настроений на финансовых рынках может спровоцировать внезапное прекращение предоставления новых кредитов уязвимым странам (или отказ в пролонгации существующего долга)».

Возможно в относительно ближайшее время эффективную вакцину и удастся внедрить. Однако «равного доступа» к ней ожидать точно не стоит. Поэтому да, текущий экономический кризис, скорее всего, станет страшнее предыдущего. Особенно, как мы поняли, для бедных.

«Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны, за исключением Китая, в 2020-2021 годах испытают, согласно прогнозам, большее падение объема производства, чем страны с развитой экономикой. Такое неравномерное восстановление экономики значительно ухудшает перспективы сближения уровня доходов в мире». «Впервые за более чем двадцать лет не только возрастут масштабы крайней бедности, но и повысится уровень неравенства, поскольку от кризиса несоизмеримо сильнее пострадали женщины, неформальные работники и лица с относительно низким уровнем образования».

МВФ предлагает

Можно ли с этим всем что-то сделать? МВФ считает, что теоретически можно и даже перечисляет предлагаемые им меры в разделе «Приоритеты экономической политики». Насколько они реалистичны в существующей экономической системе, судите сами.

1. Увеличить налоги и взять кредиты в целях финансирования повышения потенциального объема производства. Эти долги якобы окупятся будущим увеличением размера экономики и ростом налоговой базы. Теоретически да, а практически кто купит произведенные товары во время кризиса, если суть кризиса и состоит в том, что люди не могут купить уже произведенное?

2. Инвестиции в здравоохранение, образование и высокопродуктивные инфраструктурные проекты чтобы снизить зависимость экономики от углеродных источников энергии. Это конечно прекрасно, но совершенно непонятно, как школы, больницы и дороги могут снизить зависимость от источников энергии. Логично предположить, что именно наличие таких источников позволяет содержать школы, больницы и дороги.

3. Социальные выплаты наиболее уязвимым группам населения, которые более склонны тратить свои располагаемые доходы, чем более состоятельные граждане. То есть предлагают дать деньги бедным, которые истратят их на продукцию, произведенную при реализации п.1. Это до определенных пределов разумно, но противоречит базовой неолиберальной экономической теории МВФ. МВФ меняет курс на кейнсианство?

4. Бедным странам нужно давать более дешевые кредиты и реструктуризировать долги. Здесь МВФ обращается сам к себе, поэтому посмотрим, как он в реальности поступит. Впрочем, выхода у него нет — без реструктуризации выплаты просто прекратятся за неимением денег. И тут можно будет хоть 10 раз объявлять дефолт, деньги от этого не появятся.

5. Накопить средства для антикризисных расходов путем «сокращения расточительных и недостаточно адресных субсидий». Этот пункт, особенно на Украине, обязательно прочитают как необходимость лишения части населения соцвыплат. С п.3 это конечно не коррелируется.

6. Рассмотреть возможность повышения прогрессивности налогообложения относительно более обеспеченных и менее пострадавших от кризиса граждан, а также изменения налогообложения корпораций таким образом, чтобы компании платили налоги, соразмерные их прибыльности. Это было бы очень хорошо, но главный вопрос в том, кто будет рассматривать такую возможность. Ведь правительства стран как раз и состоят из таких «относительно более обеспеченных граждан».

7. Обеспечить профессиональную переподготовку, чтобы работники могли искать работу в других секторах. Уволенным работникам понадобится расширенная поддержка доходов на период переобучения и поиска работы. Прекрасно, а в какие сектора они могут перейти, особенно в бедных странах, которые живут за счет одного-двух секторов? В случае Украины это добыча руды, металлургия первого передела и зерновое сельское хозяйство. Там нет достаточного объема свободных рабочих мест.

8. Содействовать перераспределению работников из секторов, которые, скорее всего, ждет долговременное сокращение (поездки), в растущие секторы (электронная торговля). А с кем торговать-то? Видимо с теми, кто получит соцвыплаты, взятые из кредитов и прогрессивного налогообложения.

9. В целях сохранения рабочих мест оказывать поддержку жизнеспособным, но все еще уязвимым компаниям с помощью моратория на обслуживание долга и поддержки в формах, подобных участию в капитале. Вот это очень интересно. Этот пункт нужно читать как спасение разоряющихся олигархов путем госинвестиций в их предприятия. Именно так американцы спасали свои банки после 2008 года. Снова кейнсианство в противовес неолиберальной теории свободного рынка, но дело даже не в этом, а в том, что для таких инвестиций бедным странам придется впасть в еще большую долговую кабалу к МВФ.

Недопотребление или перепроизводство?

Если отбросить чисто пропагандистские пункты, которые звучать как: «Берите у нас побольше кредитов», суть антикризисных мер сводится к необходимости повысить потребление, которое в свою очередь запустит производство. В этом суть антикризисной теории Джона Мейнарда Кейнса, который говорил, что спрос можно разогнать путем повышения госрасходов и поднятия различных выплат населению.

Звучит разумно, но проблема в том, что эти меры точно также основаны на рыночных законах, как и неолиберальные. И именно на законе Сэя, который гласит, что на каждого продавца существует покупатель, а значит экономика всегда стремится к состоянию равновесия и перепроизводства быть не может. Были бы деньги, и люди купят все. Однако в «Капитале» Карл Маркс отчетливо показал, что размеры товарных масс в капиталистическом производстве определяются масштабом производства и потребностью в постоянном его расширении, а совсем не балансом спроса и предложения и уж точно не потребностями населения.

Короче говоря, капиталист производит для получения прибыли, а не для удовлетворения потребителя. Производство расширяется пока это возможно, а затем рынок переполняется и наступает паралич — ничего больше не продается и не покупается. Если бы проблема была только в «недопотреблении», все действительно можно было бы решить т.н. «вертолетными деньгами» (разбросать населению деньги с вертолета). Однако факт в том, что кризисы начинаются как раз после периода, когда у работников относительно много денег и благодаря повышенному уровню реализации своей продукции капиталист «делится» с ними значительной частью прибыли.

«Такой период — с точки зрения этих рыцарей здравого и „простого" (!) человеческого смысла — должен был бы, напротив, отдалить кризис», — пишет Маркс.

Итак, деньги у населения есть, спрос высокий, а кризис все-равно начинается. А дело в том, что рабочий всегда получает в виде зарплаты меньше стоимости, чем производит. Остальное уходит в прибыль капиталисту. Но тот, в отличие от рабочего, не тратит все полученное на личное потребление (нельзя одновременно есть 10 обедов, кататься на 15 яхтах и жить на 20 виллах) и расширение производства. Часть он откладывает на банковский счет в виде сокровища или засовывает в биржевой пузырь. Эти средства фактически выводятся из реальной экономики. Т.е. часть произведенных товаров, хоть больше у людей денег в определенный момент, хоть меньше, всегда некому купить.

Временно эта ситуация сглаживается оптовыми торговцами-дистрибьюторами, которые скупают у производителей товары и складывают их на складах, откуда затем постепенно продают в розницу со своей наценкой. Некоторое время все идет хорошо, пока склады не переполняются, а производитель продолжает производить, привыкнув к том, что оптовик все у него купит. Раз склады переполнены, цены товаров падают, дистрибьютор разоряется, поскольку должен денег производителю, а взять их негде. Производитель не может производить дальше, предприятия останавливаются, уволенные работники в состоянии купить еще меньше, чем раньше. Начавшийся кризис проявляется не в уменьшении потребительского спроса как такового, а в сокращении обмена капитала на капитал, в остановке его воспроизводства.

Спрос из воздуха не создается. Можно напечатать сколько угодно денег, чтобы раздать населению. Можно даже надеяться, что это не вызовет гиперинфляцию, если люди купят на них производимые товары. Но где гарантия, что купят, а не положат в кубышку? Во время кризиса бедняки не начнут скупать все подряд, а скорее отложат копейку (которую, правда, съест инфляция) на будущее. Потребление ограничивают и культурные факторы. Сколько не напечатай денег, иудея не заставишь есть свинину, а мусульманина — пить водку. Ситуация с безработицей в США и самых проблемных странах Западной Европы показывает, что нет таких сфер, куда можно сколько-нибудь быстро перебросить несколько миллионов потерявших работу. Выкапывать и закапывать ямы, как при Рузвельте?

Это миф, США вышли из кризиса благодаря Второй мировой войне, а не трудовым армиям на инфраструктурных проектах. Повышать налоги на богатых? Так ведь именно они владеют производствами и приведет это не столько к перераспределению доходов (хотя и к этому в какой-то мере), сколько к продолжению кризиса в промышленности. При понижении нормы прибыли им остается или увеличивать эксплуатацию работников (МВФ просит уменьшать, да и куда еще издеваться над людьми), или закрываться (что только усугубляет кризис), или бороться с такими же, как они, за уже поделенные рынки. Когда к такой борьбе подключаются государства, а они обязательно к ней подключаются, возникает ненулевая вероятность войны.

Почему у Китая не так? МВФ только констатирует этот факт, но не объясняет. Объяснить на самом деле не сложно, но за такие объяснения на Украине уже несколько лет как дают тюремные сроки.