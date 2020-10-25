София Ротару - "суперзвезда" СССР. Певица, которую обожали власть предержащие и боготворила публика. Это были не "звёзды эстрады", как сейчас. Это были небожители - Алла Пугачева, София Ротару, Лев Лещенко, Юрий Антонов

При упоминании фамилии Ротару вспоминается анекдот позднего СССР.

"Кто такой Леонид Брежнев?

— Мелкий политический деятель времён Аллы Пугачевой".

Алла Пугачева и София Ротару — два символа, две знаменитые певицы "среднего и позднего" СССР.

Конечно, Ротару повезло с "легендой". Кроме великолепного голоса и потрясающей внешности, она оказалась "молдаванкой, поющей на украинском". Это был ярчайший пример интернационализма народов СССР. Константин Меладзе-Вера Брежнева: двойной астрологический портрет кумиров шоу-бизнеса

Аспекты "везения" есть в ее гороскопе — например, трин Солнца и Луны, лучший из возможных аспектов между светилами.

Ещё больше аспектов, которые говорят о фантастическом трудолюбии и упорстве. Солнце в соединении с Плутоном и Сатурном.

Но самое важное для достижения славы — не позитивные, а напряжённые аспекты. Которые говорят не просто о желании, а о жажде славы, денег и признания.

Знаменитый "аспект олигархов" — Солнце квадрат Юпитер — имеется в гороскопе Ротару.

После падения "страны победившего социализма" ее "символ" успешно впишется в рынок. И сумеет вписаться даже в реалии сегодняшней Украины.

Но обо всем по порядку.

Девочка из Черновцов или "Железный Дровосек"

Софии, дочери молдавского виноградаря Михаила, было от рождения дано очень много.

И не только фантастической силы голос.

Необычайное, беспредельное трудолюбие.

За это "отвечает" Солнце в гороскопе Ротару в соединении с Сатурном и Плутоном.

Это человек, который сможет выжать максимум из любого шанса.

Кстати, это аспект отличного спортсмена. София в детстве увлекалась спортом и побеждала на соревнованиях.

Марс в соединении с Ураном в Близнецах. Спорт из категории лёгкой атлетики. Что-то воздушное, несущееся вперёд.

Она побеждала в соревнованиях по бегу в школьные годы.

Впоследствии в кино снималась на мотоцикле, занималась виндсёрфингом, без дублёров и каскадёров.

Были дни, когда она давала по 2-3 концерта. Часто в неотапливаемых залах, на стадионах.

Это "стойкий оловянный солдат" эстрады. Солнце в соединении с Сатурном — аспект "железного дровосека". Она не жалеет ни себя, ни других.

Вместе с физической выносливостью Сатурн даёт и некоторые черты характера — негибкость, жесткость оценок.

Но! Плюс к этому дочка виноградаря Михаила получила необычайную харизму.

Венера секстиль Нептун.

Женщина обладает обаянием, которое действует необъяснимым образом.

Так действуют все аспекты Нептуна. Зритель или собеседник будет незаметно для себя попадать практически в гипнотический транс.

София Ротару вызывала и вызывает у зрителей любовь и восторг.

"Железный дровосек" — это глубоко внутри. Внешне — это очень красивая, обаятельная женщина, излучающая тепло своего сердца.

София Михайловна имеет Солнце во Льве, а это добродушные люди, всегда готовые к сочувствию и помощи другим.

"Червона рута" и Владимир Ивасюк

Настоящая слава пришла к Ротару, когда она начала сотрудничать со знаменитым украинским композитором Владимиром Ивасюком.

Песни фольклорного звучания были исполнены в аранжировках модных тогда "эстрадных ритмов".

Это была оглушительная слава. Начиная со знаменитой "Червоной руты", все песни получали огромную популярность.

Кстати, Марс в соединении с Ураном даёт независимость, оригинальность в творчестве. Даже бунтарство.

И в большой степени характеризует мужчин, которые будут встречаться женщине в жизни. И их творчество, естественно.

С такими встречами у Софии Михайловны был полный порядок.

Кроме Владимира Ивасюка, была ещё одна важнейшая для ее творчества встреча. С другим знаменитым композитором, Владимиром Матецким.

Достаточно сказать — "Лаванда", и сразу вспоминается — София Ротару, Яак Йоала, "лаванда, горная лаванда".

"Хуторянка". "Луна, Луна". "Было, но прошло." "Засентябрило." "Только этого мало."

Все песни Матецкого в репертуаре Ротару становились безусловными "хитами".

Когда Владимира Матецкого сейчас спрашивают:

— София Ротару ваша любимица? Он отвечает:

— Я никогда этого не скрывал.

Дружили семьями.

Львы — прекрасные друзья.

— Но бывал у нас с ней и "разбор полетов", причем на повышенных тонах. Соня — добрый человек. Но может быть достаточно жёсткой, — продолжает Матецкий.

Речь шла о песне "Хуторянка", в успехе которой Ротару сомневалась. И считала, что песня Матецкого "Как бы не так", которую он отдал Тане Булановой, будет популярнее. Обе песни прозвучали в одном "Голубом огоньке".

А 1 января Соня устроила "разбор полетов".

Солнце в соединении с Сатурном.

Каким бы ни было теплым Солнце Льва, но Сатурн добавляет и холода, и принципиальности. И расчета.

Именно внутренняя теплота в сочетании с холодноватой сдержанностью составляет суть сценического образа Ротару.

Плюс Солнце в соединении с Плутоном. Под ледяной поверхностью бурлят нешуточные страсти. И это тоже угадывалось в немного "колдовском" образе Софии.

Но внешне — это "обычный" Лев. Теплый, добрый, дружелюбный человек. Не без высокомерия и гордости, конечно. Но гораздо больше дружелюбия и тепла.

Анатолий и София

Конечно, самым главным мужчиной и мотором её жизни был муж Софии Ротару, Анатолий Евдокименко.

Мужчины в ее жизни — трудолюбивые (Солнце соединение Сатурн), способные на неожиданные поступки (Марс соединение Уран).

Анатолий стал музыкантом (хотя по образованию физик), он был директором, режиссером всех выступлений Ротару. Администратором и руководителем коллектива "Червона рута".

Без Анатолия успех Ротару был бы немыслим.

"Вы представляете, что такое 30 лет быть руководителем на эстраде? Всё — на его голову. У Толи всегда было высокое давление, 220 на 120, но он не лечился." — из интервью Софии Ротару.

В женском гороскопе Солнце всегда символизирует мужа. Иногда даже больше, чем саму женщину.

Поэтому жесткость, ответственность, желание работать на пределе возможностей — про Софию, но и про Анатолия Евдокименко тоже. Это Солнце соединение Сатурн.

А соединение Солнца с Плутоном — это страстное желание добиться максимального максимума.

На пределе жизненных сил.

К сожалению, это часто говорит о тяжелых болезнях. Муж Ротару лечился от онкологии (болезни часто связывают с влиянием Плутона). И скончался от инсульта (болезни сосудов, внезапный удар — это и Солнце соединение Сатурн, и Марс соединение Уран).

Заболевания часто видны по "мужским планетам" в гороскопе женщины.

Бизнес в Крыму: "вазы из Италии", "мыло из Флоренции"

Четыре планеты у Софии Ротару находятся во Льве. В том числе Солнце, определяющее личность. В том числе Венера, определяющая вкус.

Необходимость, даже жажда "блеснуть" по-королевски — в крови у Ротару.

Чего стоит празднование 60-летия Софии Ротару в Крыму. Для этой цели ей подошёл ни много, ни мало — Ливадийский дворец. Который всего лишь 100 лет тому назад принадлежал императору Николаю Второму.

Можно только представить, как заткнули бы уши тени императора и императрицы, когда в их любимом дворце грянула "Хуто-хуторяяянкаааа"!

Часто для Львов самое лучшее — это самое дорогое.

Не считаясь с расходами, занималась певица обстановкой своего отеля в Крыму. В гостинице "Вилла "София", на набережной Ленина в Ялте — мебель сделана на заказ в Италии.

Интересные дизайнерские решения. Удивительные детали интерьера. "Везла вазы из Италии, мыло из Флоренции", — рассказывала София Ротару.

Итог был неутешительный. Номера за 20 и 80 тысяч рублей в сутки не пользовались большим спросом. Дорого даже для Ялты. Кроме того, отель не имеет своего пляжа и даже бассейна.

Львы любят роскошь. И не любят, когда им указывают на ошибки. "Я прав, а вы нет", — это частая позиция этого знака.

Нерациональное вложение средств, желание блеснуть, пустить "пыль в глаза". Увы, это частая история у Львов — бизнесменов.

Зимой 2019 года бутик-отель закрылся "на реновацию" и больше не открылся. По слухам, продаётся.

Говорят, что Ротару потратила на его строительство около миллиона долларов.

Кроме того, у нее есть дом в поселке Никита в "большой Ялте" — его оценивают на рынке недвижимости в миллион долларов. И участок в поселке Отрадное — ещё 500 тысяч.

Скорее всего, именно это определяет "гражданскую позицию" Ротару.

"Если Путин подарит мне русский паспорт"

В интервью в 2014 году София Михайловна игриво "закинула", как говорят на Украине —

"Если Путин подарит мне российский паспорт, как Депардье, я не откажусь".

И добавила — "На гастроли в Россию будет легче ездить".

София Михайловна, как обычно, решила посидеть на двух стульях.

Дом под Киевом, где живёт сейчас Ротару, стоит около миллиона долларов. Недвижимость в Ялте — больше трёх — четырёх миллионов. Гастроли и корпоративы в России — это основной доход гражданки Украины Софии Ротару.

Что же выбрать? Надо сохранить всё!

А ведь это тот человек, который пел "я, ты, он, она — вместе целая страна".

Превращение "всесоюзной Сони" в хуторянку произошло стремительно. Примерно такими же темпами, как превращение цветущей индустриальной Украины в "аграрную сверхдержаву".

В 2014 году, 24 августа, в день независимости Украины, Руслан, сын Ротару, опубликовал в Инстаграм снимок, где его мама стоит с украинским флагом в руках. Подпись гласила "Слава Украине!".

— Я хотела поздравить свою страну с праздником, — оправдывалась впоследствии Ротару.

— Хотела даже взять в руки два флага, русский и украинский, чтобы всех помирить — София Михайловна, как обычно, пыталась "проскользнуть между капельками". (Венера квадрат Хирон в ее гороскопе).

Но можно представить, какой резонанс этот снимок вызвал. В августе 2014, в начале войны на Донбассе.

"Скажем "нет" Ротару в России!" — это одно из самых мягких высказываний под этим снимком.

Были и такие, кто писал — ждём нашу любимую певицу в России все равно.

А впоследствии разгорелся ещё один скандал — с тем, что Ротару спонсировала украинскую армию на Донбассе. "Это травля! Откуда взялась такая чушь! Нет ни одного документа, что она помогала финансово!", — негодовал сын певицы.

Сама Ротару хранила молчание. И хранит его до сих пор.

А взялась "эта чушь" из интервью сестры Ротару Лидии, которая сообщила, что сама отправила в АТО 120 банок варенья и автомобиль "Нива". "Я уверена, что София помогает нашей армии финансово", — сообщила Лидия.

"Идиоты подхватили эту историю. Клевета. Откуда эти глупости берутся?"- возмущается Руслан Евдокименко. Который прекрасно, конечно, знает об интервью родной тети.

Венера квадрат Хирон в гороскопе Ротару делает ее поведение уклончивым, двойственным. "Проскользнуть", — основной мотив.

Не может сделать выбор. Вернее, предпочитает его не делать. От ответа уйти. Астрологический портрет Наташи Королёвой. Что говорят звёзды о вероятном разводе с Тарзаном © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

На вопрос — участвовали ли вы в референдуме в Крыму в 2014 году Ротару отвечала "не участвовала, так как была на гастролях".

То же самое, кстати, было во время первого Майдана, 2004 года, когда Ротару сказала, что "готовили котлеты, собирали одежду" протестующим. "Помогали всем" — ответила София Михайловна на вопрос, какой стороне она помогала.

Кроме того, учитывая секстиль Венера — Нептун, можно сказать, что она подаёт ложные надежды. Вернее, люди сами приписывают ей то, чего в ней нет.

Это очень приятный, привлекательный хамелеон.

Но движущая сила — не убеждения, а желание славы и богатства. Солнце квадрат Юпитер в гороскопе Ротару определяет движущую силу ее личности.

Это жажда славы, признания и больших денег.

Бабушка эстрады

Ротару от природы имеет прекрасные внешние данные. Всю жизнь следила за здоровьем и образом жизни. Никаких излишеств!

Но всё-таки. 73 года — это ведь достаточный возраст, чтобы просто выращивать цветы возле своего прекрасного дома под Киевом и любоваться природой.

Нет, бабушка София (вместе с другими бабушками и прабабушками советской эстрады) хочет выступать.

По-человечески это можно понять. Тем более что вся семья живёт за счёт бабушки или её инвестиций. Сын и невестка — оба "продюсеры Ротару". Внуки — то ли фотомодели, то ли дизайнеры, то ли музыканты — ищут себя. Внук живёт в Лондоне, внучка в Нью-Йорке.

Расходы, однако!

Осенью 2020 внучка похвасталась своими новыми шикарными апартаментами в Нью-Йорке. Кстати, блог в Инстаграм внучка "символа СССР" ведёт на английском.

Возможны ли концерты Ротару в России? Ее директор, которого зовут Сергей Лавров, утверждает, что да.

"На следующий день после объявления о концерте будут проданы Дворцы спорта. Будут аншлаги".

Это спорное утверждение. Но конечно, ещё есть преданные поклонники.

Мешают границы. "Ротару в 2020 году уже потеряла 42 миллиона рублей из-за закрытия границ!" — пишут газеты.

К слову, Ротару — одна из самых высокооплачиваемых корпоративных "звёзд". Гонорар называется от 60 до 100.000 долларов.

Выше из "советских" гонорары только у Аллы Пугачевой и у Юрия Антонова — до 250.000 долларов.

Правда, Юрия Антонова, как говорят продюсеры, "практически невозможно пригласить петь в ресторане".

— Кто из ее коллег такого возраста ведёт полноценную гастрольную жизнь?— продолжает директор.

Да в том-то и дело, что никто. И дело не в популярности. При любом самом железном здоровье гастроли в таком возрасте — это жёсткая нагрузка.

Конечно, человек с Солнцем в соединении с Сатурном и Плутоном выжмет из себя всё.

Но вместе с уважением появляется, честно говоря, жалость.

И даже как-то кажется, что артистку выталкивают на сцену. Кто? Да вот эти же, два "продюсера" — сын и невестка, и внуки-фотомодели.

И, конечно, аспект Солнце квадрат Юпитер работает. Слава, признание, баснословные доходы — как теперь без этого?

"Всю жизнь работала на отель"

Ведущий передачи 60 минут Евгений Попов прокомментировал скандальные слухи — "Говорят, София Ротару отправляла в зону АТО варенье. Готов спорить, оно было из лаванды".

Образ "хуторянки", "лаванды", "червоной руты" оказался просто прикрытием для жажды славы и денег.

А как же "Я, ты, он, она — вместе целая страна!" Баллада про чилийского коммуниста Виктора Хару?

Увы, это был просто заработок.

"Я всю жизнь работала на этот отель" (в Ялте) — такое признание сделала певица. А мы-то думали, что лауреат премии Ленинского комсомола работала для чего-то другого.