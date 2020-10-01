Как правило, инициаторами санкций против других стран были США, а их европейские союзники затем присоединялись к ограничительным мерам. Однако в случае с Белоруссией всё происходит с точностью до наоборот - Вашингтон ждёт, что по этому вопросу решит Европа

Агентство Reuters со ссылкой на четыре источника сообщило, что США воздержались от присоединения к санкциям, введённым 29 сентября Канадой и Великобританией против президента Белоруссии Александра Лукашенко, его сына Виктора и 9 чиновников. Санкции предусматривают замораживание их активов и запрет на поездки за «целый ряд нарушений прав человека в отношении представителей оппозиции, СМИ и населения страны в свете сфальсифицированных выборов».

Хотя ранее тот же Reuters писал, что власти этих трех западных государств планируют скоординированно объявить о введении ограничительных мер в отношении Минска. Более того, по информации одного из собеседников агентства, антибелорусский санкционный пакет Штатов, включающий наказание за нарушение прав человека, был почти готов.

Так почему же ему не дали ход? Как объясняет Reuters, Белый дом рассчитывает, что на этой неделе государства-члены Европейского союза достигнут консенсуса по санкциям против Минска, и уже в координации с Брюсселем их введёт и Вашингтон.

Несогласованная Белоруссия

Не исключено, что этот вопрос европейские политики решат сегодня. В бельгийской столице открывается внеплановый саммит ЕС, первый из двух дней которого будет посвящён внешней политике: ситуация в Белоруссии, обострение армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе, «отравление» российского оппозиционера Алексея Навального, а также проведение Турцией буровых работ в Средиземном море с нарушением границ исключительной экономической зоны Республики Кипр. Привет с Кипра. От санкций Евросоюза Белоруссию спас конфликт 46-летней давности © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

В начале сентября принять санкции ЕС против Белоруссии помешал именно турецкий вопрос — Кипр требовал сначала ввести ограничения против Анкары, а потом уже вернуться к Минску.

Представитель Евросоюза сообщил журналистам, что позиция Кипра не изменилась, он по-прежнему блокирует проект антибелорусских санкций.

«Лидеры попытаются достичь компромисса по этому вопросу (введению санкций против Белоруссии. — Ред.). Но я не могу сказать, будет ли решение на саммите», — заявил он.

По словам чиновника, Евросовет проведёт стратегическую дискуссию по Турции, лидеры стран выразят полную солидарность с Кипром и Грецией, но в то же время выступят за улучшение отношений с Турцией. На вопрос, будет ли ЕС вводить санкции против Анкары, он не ответил.

В преддверии саммита некоторые европейские страны обозначили свою позицию по белорусскому кризису. 28 сентября на совместной пресс-конференции в Вильнюсе президент Литвы Гитанас Науседа и его французский коллега Эммануэль Макрон высказались за скорейшее введение Евросоюзом санкций против Минска.

«Мы твёрдо намерены с Европой, европейскими партнёрами оказать влияние на то, чтобы санкции были действительно введены и вступили в силу, мы сожалеем, что это до сих пор было невозможно. Германия продолжает интенсивное обсуждение с европейскими партнёрами с целью введения ограничительных мер», — заявил 30 сентября на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау предупредил, что если члены союза и на этот раз не согласуют единую позицию, то приграничные с Белоруссией страны введут санкции самостоятельно — на национальном уровне в обход ЕС.

Впрочем, не все так категоричны. На совместной пресс-конференции с госсекретарём США Майклом Помпео глава МИД Италии Луиджи Ди Майо сказал: «Мы непоколебимы в осуждении репрессий со стороны властей Белоруссии, но необходимо сохранять прагматизм и не прерывать каналов диалога с Минском. Россия должна играть конструктивную роль в этом диалоге».

В интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов критически оценил позицию Евросоюза по Белоруссии.

«Громогласно заявляя о том, что ЕС против любого внешнего вмешательства, он на самом деле занимается этим самым вмешательством. Европейские политики ходят вокруг госпожи Тихановской, извините, как коты вокруг сметаны. Если они хотели просто на неё посмотреть — это одно, а если хотят дать ей какие-то политические авансы — это уже иное», — подчеркнул дипломат. Не оставляя надежду. Зачем Макрон и Меркель встречаются с Тихановской © REUTERS, Sviatlana Tsikhanouskaya headquarters/Handout

Власти Польши и стран Балтии сразу после президентских выборов в Белоруссии начали оказывать активную поддержку кандидату от оппозиции Светлане Тихановской, в том числе в установлении контактов с руководством остальных государств ЕС. Теперь её график встреч очень насыщен: 29 сентября к ней в Вильнюс прилетал Макрон, а в скором времени она познакомится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

«С одной стороны, (европейские политики пытаются. — Ред.) подогреть (ситуацию в Белоруссии. — Ред.), а с другой — полная дестабилизация вряд ли соответствует их интересам. Меньше всего в ЕС хотят, чтобы в результате этого кризиса Белоруссия ещё больше сблизилась с Россией. Поэтому они говорят, что считают результаты президентских выборов сфальсифицированными, однако при этом не рвут дипломатические отношения с этой страной. Кроме того, они не заявили о признании госпожи Тихановской законно избранным президентом», — добавил Чижов.

Однако, судя по заявлениям и комментариям на белорусскую тему, прозвучавшим за последнюю неделю, как отметил Чижов уже в интервью телеканалу «Россия-24», Евросоюз не заинтересован в повторении украинского сценария в Белоруссии.

«Я бы предложил, если говорить об опыте других стран и даже в данном случае континентов, учесть опыт Венесуэлы, где признание самозванца немалой группой стран по сути дела создало дополнительные препятствия на пути политического решения кризиса в этой стране. Избегать того и другого — вот мой совет был бы Евросоюзу, если он прислушается, конкретно в контексте белорусской ситуации», — сказал дипломат.

США не дремлют, но и в бой не рвутся

Решение США доверить европейским коллегам судьбу санкций вовсе не означает, что они совсем оставили Белоруссию без своего внимания.

30 сентября члены комитета Палаты представителей по иностранным делам внесли на рассмотрение нижней палаты Конгресса законопроект о демократии и правах человека в Белоруссии. Документ гласит, что Соединённые Штаты не признают Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, а также содержит призыв провести новые выборы и освободить всех политических заключённых, предусматривает расширение списка граждан Белоруссии и РФ, в отношении которых возможно введение санкций из-за препятствования деятельности независимых СМИ.

Тем не менее, американские власти действуют в отношении Минска гораздо сдержаннее, чем европейцы.

«США даже не отказываются от намерения назначить посла в Белоруссии, в связи с чем возникает вопрос: а у кого Вашингтон будет запрашивать агреман и кому посол будет вручать верительные грамоты?» — сказал Чижов. Не оставляя надежду. Зачем Макрон и Меркель встречаются с Тихановской © REUTERS, Sviatlana Tsikhanouskaya headquarters/Handout

22 сентября комитет Сената по иностранным делам рекомендовал утвердить кандидатуру заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер на должность посла США в Белоруссии. Американского посла в Минске не было последние 12 лет. В связи с этим Тихановская выразила опасение, что вручение новой главой дипмиссии верительной грамоты Лукашенко может быть воспринято как его признание Вашингтоном в качестве легитимного президента, с чем категорически не согласны ни белорусская оппозиция, ни европейские страны.

Тот факт, что Фишер работала в американском посольстве в Грузии и на Украине, когда в этих странах происходили госперевороты, многих натолкнул на мысль, что США попытаются совершить в Белоруссии «цветную революцию».

Разъяснил ситуацию посол США в РФ Джон Салливан в интервью информационному агентству «Интерфакс»: «Уверяю вас, что обвинения в наращивании военных сил Соединёнными Штатами или НАТО на границах Белоруссии не соответствуют действительности и являются совершенно безосновательными. Равно как и обвинение в том, что США или какие бы то ни было западные страны или члены НАТО пытаются раздуть в Белоруссии «цветную революцию», являются ложными и безосновательными. То, чему мы являемся свидетелями, — это реакция белорусского народа на нечестные выборы и насилие со стороны государства. Это не результат подстрекательства со стороны США».

Он подчеркнул, что Вашингтон остаётся приверженным невмешательству в суверенитет и территориальную целостность Белоруссии и призывает к этому другие страны, но также призывает поддержать стремление белорусского народа свободно выбирать руководителей без вмешательства извне.

«Я отдельно сказал своим российским коллегам, что мы не относимся к этому как к столкновению США и России в Белоруссии. Мы хотим мирного разрешения ситуации в Белоруссии без вмешательства какого бы то ни было стороннего государства. Я первым готов признать тесные исторические, социальные и политические связи России и Белоруссии», — добавил дипломат.

Штаты так активно не вмешивались в историю с Белоруссией, как, например, на Украине по нескольким причинам.

Во-первых, они не имеют там настолько крепких позиций, чтобы, опираясь на лояльные структуры внутри страны, влиять на ситуацию изнутри. Во-вторых, у Минска очень тесные связи с Москвой, что подтвердила готовность президента РФ Владимира Путина оказать всестороннюю поддержку соседу, в том числе военную, а тягаться с Россией — самым близким партнёром Белоруссии — заведомо проигрышный вариант. В-третьих, в Белом доме не демократическая администрация, стремящаяся убрать нелояльных правителей в других странах, а республиканец Дональд Трамп, который на первый план поставил внутреннюю политику, а не помощь всему миру.

И, наконец, американским властям сейчас вовсе не до Белоруссии — им нужно спасать собственную страну от гражданской войны, и ситуация, судя по всему, только обострится после президентских выборов 3 ноября. В связи со всем этим Вашингтону проще доверить Европе разработку санкций против Минска, а потом присоединиться к ним. Тем более ограничения будут иметь символический характер, никаких серьёзных экономических мер вводить никто не собирается.