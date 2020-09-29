Сельское хозяйство остаётся локомотивом украинской экономики, однако его развитие сильно зависит от погодных условий. В этом году аграриям не позавидуешь – засуха уничтожила часть урожая, и украинские сельхозпроизводители не могут выполнить своих обязательств по форвардным контрактам

Проблема дефолта на зерновом рынке может обернуться тем, что Украина в долгосрочной перспективе сократит выручку от экспорта зерна и будет считаться неблагонадежным поставщиком.

В нынешнем году засуха поставила крест на надеждах аграриев страны побить рекорды прошлых лет по сбору зерна. Погодный фактор ударил по всем без исключения культурам — начиная с пшеницы и заканчивая кукурузой и подсолнечником. Засуха против Украины: неурожай убивает «аграрную сверхдержаву» © РИА Новости, Андрей Архипов | Перейти в фотобанк

Черный список

Засуха обострила и проблему невыполнения обязательств по поставкам зерна. Участники украинского зернового рынка в текущем маркетинговом сезоне столкнулись со значительным ростом случаев невыполнения контрактов на продажу зерновых и масличных культур.

Ситуация становится угрожающей и может привести к срыву международных контрактов, а следовательно, негативно повлияет на репутацию Украины как надежного поставщика зерна и станет угрозой для курсовой и финансовой стабильности на Украине.

В стране появились компании, которые хотели заработать на том, что цена на зерно упадет, а теперь говорят, что не в состоянии выполнить форвардный контракт, хотя их урожай не погиб.

«Многие хотят воспользоваться ситуацией и не выполнять ранее заключенные контракты, но это неприемлемо. Мы собираемся создать единый реестр, в котором будем показывать, какие компании не являются благонадежными. Рынок сам решит, сотрудничать ли с такими компаниями или ограничивать их финансирование и не заключать форвардные контракты», — рассказал 28 сентября на пресс-конференции в Киеве глава Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачёв.

По его словам, в публичный реестр, прежде всего, будут занесены недобросовестные компании (перекупщики, трейдеры и так далее), а не пострадавшие от природных катаклизмов фермеры.

Кроме того анонсировано подписание меморандума между УЗА, «Украинским клубом аграрного бизнеса» и «Всеукраинской Аграрной Радой».

«В этом меморандуме мы договоримся протягивать руку помощи и находить компромиссное решение для всех хозяйств, которые пострадали от засухи и столкнулись с проблемой физического невыполнения обязательств — например, продали 5 тыс. тонн пшеницы, а физически выросло только 3 тыс. тонн», — рассказал эксперт. Экономист предрек Украине подорожание продуктов из-за засухи и коронавируса © Christian Witte / flickr

Виды на урожай

В прошлом году Украина установила несколько рекордов по выращиванию зерновых и масличных. С 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года аграрии собрали 98 млн т зерновых и масличных, из которых экспортировали 62 млн т.

Украина — в пятерке крупнейших в мире стран-экспортеров зерновых, а в денежном измерении в 2019 страна заняла второе место по экспорту зерновых после США с показателем $ 9,6 млрд, обогнав Аргентину ($ 9,3 млрд) и Россию ($ 7,9 млрд). Аграрный экспорт обеспечивает около 40% валютных поступлений страны.

В этом году природа внесла свои коррективы в виды на урожай. Из-за аномальной засухи аграрии обмолотили значительно меньше зерна, чем ожидалось Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства недавно снизило прогноз урожая зерновых с 70 млн тонн до 68 млн тонн.

В июне звучали более оптимистичные оценки. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) опубликовала отчет, согласно которому урожай зерновых составит 72 млн т. А в начале августа Украинская зерновая ассоциация (УЗА) сообщила, что совокупно зерновых и масличных культур соберут 100 млн т, что на 1,6 млн т больше, чем в 2019-м.

По данным Минэкономики, из-за неблагоприятных погодных условий озимые зерновые погибли почти на 386 тыс. га, это 2,6% всех посевных площадей. Во-вторых, сократилась посевная площадь. В прошлом году зерновыми и зернобобовыми засеяли 15,3 млн га, в 2020-м — на 129 тыс. га меньше. В-третьих, упала урожайность пшеницы, гороха, рапса.

Кроме того, темпы уборки урожая в текущем сезоне отстают от прошлогодних. По данным «УкрАгроКонсалт», к началу августа аграрии намолотили зерновых на 9% меньше, чем годом ранее. А к 13 августа собрали только 25,5 млн т пшеницы (на 10% меньше, чем в 2019-м) и 8,6 млн т ячменя (меньше на 4,2%).

Сократится урожай и масличных культур. Это плохая новость, поскольку Украина — один из крупнейших экспортеров растительных масел в мире, которые приносят аграриям десятки миллионов долларов выручки. УЗА ожидает, что урожай подсолнечника сократится на 12%, а рапса (сырье для биотоплива) — на 5%. Ищенко-VLOG: Почему Украина никогда не станет аграрной сверхдержавой? © Скриншот из видео Украина.ру

Государство только обещает

Из-за нынешней ситуации определенная часть агрохозяйств рискуют стать банкротами. По экспертным оценкам, уровень убытков настолько масштабен, что госпрограммы не в состоянии покрыть даже 10% потребностей аграриев.

МЭРТ сообщал, что у аграриев Одесской области, где сгорело до 80% посевов, нет возможности выплатить арендную плату за паи. Кроме того сгорели урожаи в Черниговской, Полтавской, Винницкой, Кировоградской,. По предварительным оценкам, убытки от засухи составят 15 млрд грн.

Точка безубыточности для пшеницы — это урожайность не менее 5 тонн с одного гектара: в пострадавших от засухи регионах она не превышает 2 тонны. Подсолнечника — 0,7-0,8 т соответственно при экономически целесообразном минимуме 1,5 т с одного гектара.

В конце августа 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с представителями бизнеса Черкасской области пообещал способствовать улучшению системы кредитования для агробизнеса, таким образом поддержать сектор АПК, в частности тех, чьи поля подвержены засухе.

«Если речь идет об оросительной системе, можем обговорить, по меньшей мере, с государственными банками отдельный формат кредитования. Например, под 3-5%», — сказал он.

Позже, на встрече с предпринимателями из Кировоградской области Зеленский заявил, что руководство Украины должно оперативно реагировать на влияние неблагоприятных погодных условий на урожай во многих регионах. По причине, что многие поля страдают от засухи, Зеленский сообщил, что Кабмин готовит соответствующий законопроект по страхованию урожая и созданию систем орошения.

«Нужно создавать новые системы полива, программы страхования урожаев. Не волнуйтесь: правительство уже этим занимается — по страхованию готовится соответствующий законопроект», — отметил президент. Украинская власть резко повысила цену воды для орошения, и это убивает сельское хозяйство - фермер © РИА Новости, Иосиф Будневич | Перейти в фотобанк

Также министр экономики Игорь Петрашко в интервью изданию «Фокус» пообещал поддержку аграриям, что на этот год в госбюджете для этого заложены 4 млрд грн. По его словам, этого недостаточно, поэтому на следующий год планируется значительно повысить сумму.

Но у государства в приоритете — направить деньги на восстановление животноводства, так как на протяжении многих лет стремительно сокращается поголовье. Также планируется предлагать парламенту новые программы, например, агрострахование от засухи, орошение, так как климат меняется и аграрии на юге страны все более подвержены рискам.

На практике фермеры теряют надежду получить поддержку на преодоление засухи еще и по той причине, что не могут получить средства по госпрограмме, заложенной в госбюджете в начале года на развитие. По всем направлениям с 4 млрд гривен освоено на конец лета 1 млрд гривен.

Также нет надежды получить кредитование для своего бизнеса по программе 5- 7- 9 из-за многочисленных отказов со стороны банка в выдаче ссуды.

В середине сентября председатель «Одесской областной Ассоциации работодателей Юга Украины» Юрий Борщенко на пресс-конференции «Проблемы аграриев Одесской области, связанные с засухой: кто и как может им помочь» сообщил, что одесские аграрии так и не дождались обещанной помощи от государства за испорченный урожай из-за засухи, поэтому подают коллективный иск.

По словам Борщенко, несмотря, на то, что засуха, уничтожившая в Одесской области урожай, была признана чрезвычайной ситуацией, сельхозпроизводителям так и не предоставили помощь.

Без страховки

Пустыни Черниговщины. Как жадность уничтожает «аграрную супердержаву» © Facebook, Андрей Дудко

На сегодняшний день в стране агрострахование как распространенное явление отсутствует. Украинские власти лишь сейчас озаботились подготовкой законопроекта, который бы позволял аграриям сохранить часть вложенных средств в случае потери урожая из-за погодных факторов.

Среди шагов, которые помогли бы смягчить финансовый удар по аграриям и последствия для сектора в целом в сезоне, эксперты выделяют и важность решения вопроса с обещанной аграриям господдержкой.

Снижение урожайности, следовательно, и экспортных возможностей агропродукции, неминуемо повлияет на экономику «аграрной сверхдержавы».

Экономист Алексей Кущ прогнозирует определенное падение выручки от экспорта зерновых в этом году, но считает, что сам по себе этот фактор не будет критичным для экономики страны, хотя в совокупности с другими кризисными факторами может привести к экономическому кризису этой осенью.

«Весь агроэкспорт дает нам порядка 20 млрд экспортной выручки, то есть минус 1,5 млрд, на первый взгляд, выглядит не критично. Такие потери сами по себе вряд ли спровоцируют девальвацию гривны. Но могут оказаться элементом "пазла", из которого складывается картинка кризиса, который, как ожидается, усилится к осени», — говорит экономист.

Сами же игроки аграрного рынка утверждают, что экспорт в физическом измерении будет несколько ниже прошлогоднего, но с учетом того, что в нынешнем году цены на зерновые на мировом рынке укрепились, валовая выручка от экспорта будет не меньше прошлогодней.

Кроме того, угрозы для продовольственной безопасности в нынешнем году нет, поскольку на Украине внутреннее потребление продовольственной пшеницы не превышает 4 млн т.