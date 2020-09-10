Совместная инспекция ДНР и ОБСЕ позиций украинских военных в Донбассе сорвана, стороны перекладывают вину друг на друга. Украина.ру разбиралась, кто прав, кто виноват

10 сентября в украинских СМИ появилась информация, что назначенная Трехсторонней контактной группой совместная инспекция села Шумы Донецкой области представителями ВСУ и ДНР вместе с представителями координатора от ОБСЕ сорвана.

Позднее это подтвердили в Офисе президента (ОП) Украины, а также в МИД ДНР. Стороны конфликта обвинили друг друга в срыве инспекции.

Версия Киева

По версии ОП, по состоянию на утро Киев получил ряд требований, противоречащих друг другу, которые искажают характер договоренностей о режиме прекращения огня и «еще больше унижают ОБСЕ как авторитетного и объективного посредника».

Что же это за «оскорбительные требования»? Как сказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук, это «посещение новых точек, осуществление фото- и видеофиксации, подписание совместного протокола».

Донбасс, совместная инспекция: случится ли шаг к сближению сторон? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Как утверждается, это и стало причиной отказа украинской стороны от заранее согласованной инспекции.

Версия Донецка

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК) сообщили, что невыполнимые требования были выдвинуты украинской стороной.

В частности, Киев потребовал, чтобы глава делегации Республики прошел ПЦР-тест на коронавирус, имел паспорт РФ или Украины, а его одежда не должна была содержать шевронов или какой-либо символики с упоминанием ДНР.

Кроме того, украинская сторона не подтвердила согласие на инспекцию основной и обязательной для совместного мониторинга локации, где наблюдалось возведение сооружений, рытье траншей и другие работы вооруженных формирований Украины (ВФУ).

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что совместная инспекция в окрестностях Горловки сорвана по вине украинской стороны из-за ее желания скрыть свои нарушения и не дать возможности это проверить.

«Истинная причина такого деструктивного поведения нам прекрасно известна — украинские вооруженные формирования действительно нарушили дополнительные меры в части расположения укреплений и сооружений в районе населенного пункта Шумы, поэтому руководство Украины пытается всеми силами сокрыть данное положение дел и не допустить объективного мониторинга своих позиций», — сказала Никонорова.

МИД ДНР сообщил, что заранее направил ОБСЕ письмо с просьбой добиться от Киева уточнения координат проведения совместной инспекции позиций украинских силовиков в районе населенного пункта Шумы и в случае недопуска представителей ДНР зафиксировать это.

Внешнеполитическое ведомство приняло решение опубликовать это письмо, так как украинская сторона не ограничилась срывом проведения совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы.

Киев стал осуществлять информационные вбросы в СМИ, которые должны были оправдать отказ от инспекции, обвиняя в произошедшем представителей ДНР, отметили в МИД.

Обстрелы

Позднее появились взаимные обвинения сторон в обстрелах. Сначала об этом заявили в пресс-центре Операции объединенных сил (ООС) киевского режима, после аналогичные претензии предъявили в Народной милиции ДНР.

«Боевики 35-й бригады (украинских силовиков. — Ред.) открыли огонь в лесном массиве вблизи места нахождения наблюдателей, а также подняли в воздух несколько беспилотных летательных аппаратов типа "квадрокоптер". Наблюдатели ОБСЕ, как и предписано мандатом миссии на случай опасности для их жизни и здоровья, были вынуждены покинуть указанный район. Как и следовало ожидать, в содеянном Украина обвинила Народную милицию ДНР», — сказал представитель ведомства.

Полномочный представитель РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов полагает, что вина Киева в срыве инспекции несомненна.

«Киев сорвал договоренность об инспекции в Донбассе, не допустив представителей ДНР и ОБСЕ в район создания новых украинских позиций», — сказал Грызлов.

Представители других стран, которые выступили гарантами Минских соглашений — Франции и Германии, — свое мнение по поводу данной ситуации на момент публикации статьи не озвучили.

Причины срыва

Следует отметить, что решению об отмене инспекции предшествовали сообщения о многочисленных акциях протеста, которые планировали украинские радикалы.

Так, «Движение ветеранов Украины» еще 9 сентября опубликовало заявление, где утверждалось, что попытка президента Украины Владимира Зеленского провести совместную инспекцию в районе поселка Шумы под Горловкой — это государственная измена.

Донбасс. В штабе ООС говорят об обстрелах, в ДНР — об «информационной провокации» © REUTERS, Alexander Ermochenko

«Это после сознательного срыва операции по "вагнеровцам", после "перемирия" со смертями бойцов и перед встречей советников стран "нормандской четверки" с участием Ермака. Все это шаги по уничтожению нашей Независимости», — заявили в ДСК.

Скандальный экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян поехал во Львов поднимать майдан против Зеленского, обвинив последнего в работе на Кремль.

«Как и в 2013-м, Кремль полностью управляет Банковой. Как и в 2013-м, мы выходим против Кремля. Мы — украинцы! Мы знаем, чего мы хотим, и для нас свобода превыше всего! Это шапито кремлевских коррупционеров и прогнивших офицеров КГБ надо останавливать всем нам, если мы хотим жить в успешной европейской стране», — заявил Омелян 9 сентября.

Немноголюдная акция против инспекции уже прошла днем 10 сентября в Виннице.

Рука Берлина

Утром того же дня появилась информация, что Зеленский срочно намерен поговорить с канцлером Германии Ангелой Меркель о ситуации с инспекцией.

«Лидеры Украины и Германии обсудят ситуацию на Донбассе и принятые решения в рамках Трехсторонней контактной группы, на которой участники консультаций договорились о совместной инспекции в районе н.п. Шумы с участием представителя координатора от ОБСЕ», — говорится в сообщении.

Судя по всему, публичный отказ Киева от достигнутых договоренностей произошел после разговора с Меркель.

Как известно, Киев давно уже шагу не может ступить без одобрения своих западных покровителей.