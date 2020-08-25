Имена обоих кандидатов в президенты США теперь официально известны - это действующий глава государства Дональд Трамп и бывший вице-президент США Джо Байден. Как миллиардер Трамп, в которого 4 года назад не верили даже однопартийцы-республиканцы, собирается сохранить власть?

24 августа республиканцы на партийном съезде в городе Шарлотт (штат Северная Каролина) официально выдвинули своего кандидата на президентские выборы. Интриги никакой не было — это Дональд Трамп. По итогам голосования делегатов глава Национального комитета Республиканской партии Ронна Макдэниел объявил, что действующего главу государства поддержали все 2 550 делегатов. Неожиданно для всех на съезде появился сам Трамп.

«Я чувствовал себя обязанным приехать в Северную Каролину. Я это сделал из уважения. Ещё несколько минут назад никто не знал, что я приеду», — заявил он.

Обращаясь к собравшимся, лидер республиканского меньшинства Палаты представителей Кевин Маккарти выразил надежду, что они осознали разницу между съездами демократов и республиканцев, имея ввиду, что бывший вице-президент США Джо Байден предпочёл выступать перед своими однопартийцами, которые находились в Милуоки (штат Висконсин), в видеоформате из своего дома в штате Делавэр.

Трамп 2.0

Трамп назвал предстоящие выборы самыми важными в истории, поскольку по их итогам станет ясно, в какую сторону будет двигаться страна. Вариантов два: либо по ещё более хорошему пути, чем сейчас, в случае его переизбрания, либо же по совершенно ужасному, если победит Байден. По признанию президента, он рад, что его соперником стал не сенатор от штата Вермонт социалист Берни Сандерс, электорат которого полон энтузиазма. Выиграл битву, но рискует проиграть войну. С какими трудностями столкнётся кандидат в президенты США Джо Байден © REUTERS, Democratic National Convention/Pool via REUTERS

«В некоторых социалистических странах самые низкие цены на лекарства, так что единственное, что у меня есть с социализмом — я хочу получить их цены. За исключением этого, наша страна никогда не будет социалистическим государством», — пообещал Трамп.

Участники съезда скандировали «ещё 4 года», тем самым поддерживая переизбрание хозяина Белого дома на второй срок, который, согласно Конституции США, в случае его победы станет последним.

«Если вы хотите действительно свести их с ума, скажите «ещё 12 лет», — отреагировал Трамп.

В 2016 году избирательный штаб миллиардера разрабатывал предвыборную программу из расчёта не на 4, а сразу на 8 лет. Трамп уверен, он уже сделал Америку снова великой, как гласил его лозунг, поэтому теперь он идёт на выборы под девизом Keep America Great («Сохраним Америку великой»).

В случае победы президент обещает:

разработать к концу 2020 года вакцину от коронавируса

вернуть страну к нормальной жизни после пандемии в 2021 году

создать 10 миллионов новых рабочих мест за 10 месяцев

снизить налоги

обеспечить производство всех основных медикаментов в США, а не за рубежом

создать сети мобильной связи пятого поколения (5G)

привлечь Китай к полной ответственности за распространение COVID-19 по всему миру

обеспечить постоянное присутствие человека на Луне и отправить первую пилотируемую миссию на Марс

прекратить бесконечные войны и вернуть американских военнослужащих на родину

поддерживать и расширять непревзойдённую военную мощь Америки

бороться с терроризмом

создать мощные системы киберзащиты и ПРО

заключить справедливые торговые соглашения

«Мы будем вводить пошлины против тех, кто ведет себя нечестно с нами в торговле. Если они вводят пошлины против нас, то мы будем вводить пошлины против них», — пообещал Трамп.

Главные достижения нынешней администрации назвал Майк Пенс, которого на съезд официально утвердили в качестве кандидата в вице-президенты: «Подумайте обо всём, что мы сделали. Мы возродили экономику, после многих лет урезания бюджета этот президент восстановил наши Вооружённые Силы. Мы восстановили арсенал демократии и снова даем нашим солдатам, морякам, лётчикам, морпехам и служащим космических сил ресурсы, необходимые для защиты нашей страны. Я здесь лишь с одной целью — не только Республиканской партии, но Америке нужно ещё четыре года президентства Дональда Трампа. Четыре года назад вы все собрались здесь и сделали возможным то, чтобы у Америки был новый старт. Вы знали, что мы можем быть снова сильными, вы знали, что мы можем снова процветать, вы знали, что у нас может быть президент, который ставит Америку на первое место». «У Байдена была Украина». Малькевич объяснил, какую кормушку у элиты США хочет отобрать Трамп © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Если вице-президент говорил о внутренней политике, то бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли сделала акцент на достижения Трампа на внешнеполитическом направлении: «ООН — место не для слабонервных. Это место, где диктаторы-убийцы-воры осуждают Америку, а потом протягивают руки и требуют, чтобы мы оплатили их счета. Президент Трамп положил всему этому конец. Под его руководством мы сделали то, от чего отказались Барак Обама и Джо Байден. Мы вступились за Америку и мы отстояли её, выступая против наших врагов. Обама и Байден позволили Северной Корее угрожать Америке, президент Трамп преодолел эту слабость, и мы ввели самые жёсткие в истории санкции в отношении Северной Кореи».

Дипломат назвала правильным решением 45-го президента выйти из сделки по ядерной программе Ирана и перенести американское посольство в Израиле. При этом она, конечно же, не упомянула о безрезультативности давления на Тегеран и последствиях открытия дипмиссии США в Иерусалиме — о последовавших после этого столкновениях в Секторе Газа, в которых несколько десятков человек погибли, а более 1200 человек получили ранения.

В поддержку Трампа 25 августа планирует выступить госсекретарь страны Майкл Помпео, правда, не лично, а в видеообращении, записанном ни откуда-нибудь, а из Иерусалима, где он находится с визитом. Эта новости вызвала серьёзное возмущение в политических кругах.

Согласно инструкции, подписанной самим Помпео, дипломатам как назначенным правительством чиновникам запрещено участвовать в любой политической деятельности от имени какой-либо партии или политической группы даже в личное время и не будучи на рабочем месте. Председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам демократ Элиот Энгел заявил, что выступление Помпео нарушит как юридические ограничения на политическую деятельность, так и существующий несколько десятилетий свод правил поведения, из-за которого предыдущие госсекретари отказывались от участия в предвыборных съездах двух системообразующих партий США.

Это не останавливает главу Госдепартамента, и он выступит перед однопартийцами, но не как дипломат, а в личном качестве.

«Никакие ресурсы Госдепартамента не будут задействованы. Его сотрудники не участвуют ни в подготовке тезисов, ни в организации выступления госсекретаря Помпео. Госдепартамент не понесёт никаких расходов в связи с этим», — пояснил один из сотрудников внешнеполитического ведомства.

Не вспомнить демократов невозможно

На своём партийном съезде, который прошёл неделей раньше, Демократическая партия больше внимания уделила не своей предвыборной программе, а критике действующей администрации и лично президента-республиканца. Трамп всё это слышал и отвечал на реплики оппонентов в режиме реального времени в Twitter, и вот настал момент, когда можно обо всём этом сказать, а не написать.

«Они занимаются тем, что используют COVID, чтобы украсть выборы. Они используют COVID, чтобы мошенническим образом лишить американский народ — весь наш народ — справедливых и свободных выборов», — заявил Трамп.

Демократы пытаются выставить главу государства человеком, который не ценит жизни своих соотечественников, поскольку, вопреки рекомендациям учёных, не ввёл жёсткие ограничения в самом начале эпидемии, тем самым допустив распространение инфекции по всей территории страны. Себя же они позиционируют как партию, для которой на первом месте человек, а для предотвращения ещё большей смертности готовы на всё — от проведения голосования в дистанционном формате до блокировки экономики.

Трамп уверен, что голосование по почте несправедливо и неправильно, поскольку делает невозможным подсчёт голосов — по его сведениям, по почте на этот раз может быть разослано около 80 млн бюллетеней — и даёт возможность осуществлять махинации, а это на руку демократам. Ранее, как писала газета The New York Times, Почтовая служба США предупредила власти штатов о возможных задержках в ходе удалённого голосования на президентских выборах. Президентская гонка в США: Демократы сделали свой выбор, но не сказали главного © REUTERS, Carlos Barria

К критике демократов присоединилась и Никки Хейли: «Байден — хороший кандидат для Ирана и (запрещённой в РФ террористической организации — ред.) ИГ. Он — замечательный для коммунистического Китая, и он — просто подарок судьбы для всех, кто хочет, чтобы Америка извинялась, ни в чём не участвовала и отреклась от своих ценностей. В прошлый раз боссом Джо был Обама, в этот раз это (председатель Палаты представителей Нэнси — ред.) Пелоси, Сандерс и «четвёрка» (представителей прогрессивного крыла Демократической партии в Палате представителей: Александрия Окасио-Кортес, Ильхан Омар, Рашида Тлаиб и Аянна Прессли — ред.). Их видение будущего Америки — это социализм, а мы знаем, что социализм провалился везде. Джо Байден и социалистические левые станут катастрофой для нашей экономик».

После того, как Сандерс в апреле вышел из президентской гонки, Байден включил некоторые пункты его предвыборной программы в свою, поэтому республиканцы говорят о том, что он в том числе руководит избирательной кампанией бывшего вице-президента.

Как правило, для президента, который идёт на второй срок, выборы превращаются в референдум о доверии. За почти 4 года Трамп сделал много неординарных шагов, за что часто подвергался критике, и сейчас не все однопартийцы готовы его поддержать. Так, по информации телеканала Fox News, около 30 бывших американских законодателей-республиканцев намерены голосовать за Байдена (хотя, скорее, не за него, а против Трампа), среди них бывшие сенаторы Джефф Флейк (от штата Аризона), Гордон Хамфри (от Нью-Гэмпшира) и Джон Уорнер (от Вирджинии), а также не менее 23 бывших конгрессменов, в частности Джим Лич (от штата Айова), Джим Уолш (от Нью-Йорка), Джим Паркер (от Миссисипи). Некоторые республиканцы говорили о поддержке кандидата от демократов на их предвыборном съезде.

Несмотря на это, консолидация Республиканской партии вокруг Трампа остаётся очень высокой. Кроме того, он постепенно сокращает отставание от Байдена — с 13% в начале июня до 7,6% на сегодняшний день.