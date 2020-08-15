Президентские выборы и последовавшие за ними уличные протесты заставляют иностранную прессу тщательно анализировать положение дел в Белоруссии в разных сферах

Белоруссия имела отличные предпосылки для мощного экономического роста. И долгое время казалось, что страна воспользуется своими шансами, пишет германский деловой журнал WirtschaftsWoche.

Но вот уже несколько дней Белоруссия охвачена демонстрациями, участники которых жаждут перемен. Они отказываются молча признать результаты президентских выборов. После 26 лет правления Александра Лукашенко люди, похоже, сыты по горло, пишет журнал. При этом еще совсем недавно казалось, что позиции Лукашенко прочнее, чем у любого другого правителя на пространстве бывшего Советского Союза.

Многие люди не только в Белоруссии, но также и в России, и на Украине восхищались Лукашенко за то, что ему удалось менее безболезненно перевести экономику страны на рыночные рельсы, чем это было сделано в других «осколках» былой советской империи. Крупные предприятия не были приватизированы олигархами, социальные выплаты постоянно росли, отмечает автор.

Доходы на душу населения в Белоруссии составляли не так давно около 6 тысяч евро в год на душу населения — хотя и вдвое меньше, чем в России, но зато примерно вдвое больше, чем на ориентировавшейся на Запад Украине.

Согласно Индексу человеческого развития, учитывающему такие аспекты, как уровень развития образования и здравоохранения, Белоруссия занимала 50-е место в мире, опережая, в частности, такие страны-члены ЕС, как Румыния и Болгария. Белоруссия на распутье. Кто кого переможет: ниспровергатели или власть предержащие наблюдатели? © REUTERS, Stringer

Однако в последние годы экономическая модель «забуксовала», и теперь рост белорусского ВВП составляет всего лишь порядка 1% в год, отмечает WirtschaftsWoche.

Но вот что важно: относительно высокий уровень благосостояния в Белоруссии обеспечивали тесные отношения с Россией. Страна получала российскую нефть по низким ценам, белорусские нефтеперерабатывающие заводы продавали бензин и дизельное топливо в Европу, обеспечивая до четверти всех доходов государственного бюджета (около восьми миллиардов евро в год).

Газ и выгодные кредиты страна также получала от восточного соседа. В результате почти 40% внешнего долга Белоруссии приходятся на Россию, пишет журнал.

К этому следует прибавить кредиты на строительство атомной электростанции, а также вспомогательные кредиты Евразийского фонда развития, который финансируется Россией. На эти деньги Лукашенко удавалось поддерживать на плаву и даже модернизировать огромный госсектор экономики.

Одновременно Россия оставалась главным рынком сбыта белорусских товаров — от молока и кефира до тракторов и до автобусов. Добавьте сюда еще и такие товары с высокой добавленной стоимостью, как холодильники и текстильная продукция. Белоруссия скоро столкнется с политической дестабилизацией и обратится к Москве — политобозреватель © Facebook, Дмитрий Галкин

Но Россия сама столкнулась с экономическими проблемами и утратила возможность активно субсидировать союзника, а белорусская экономика проявила признаки стагнации, указывает издание. Одновременно экономистам Лукашенко не удалось сделать Белоруссию привлекательной для инвесторов. И это несмотря на хорошие изначально предпосылки, европейскую трудовую культуру белорусов и доступ к огромному российскому рынку.

При этом еще в начале 1990-х годов интерес в этой сфере был велик. Одной из первых немецких компаний оказалась Zeiss, в 1995 году создавшая совместное предприятие (СП) с белорусской фирмой «Беломо». СП занимается производством оптической техники. Кроме того, производитель грузовых автомобилей MAN в 1998 году создал СП с заводом МАЗ, на котором собираются грузовики и самосвалы.

Но многие компании не смогли найти в Белоруссии объекты для инвестиций, потому что государство не хотело продавать народную собственность иностранцам или выдвигало неприемлемые условия для приватизации предприятий. Так, Continental не смог приобрести завод «Белшина», фирма Linde не смогла договориться с производителем спецгаза «Крион». Отказалась от идеи сотрудничества с белорусами и фирма Südzucker.

Желание обрести большую независимость от России заставило Лукашенко задуматься и над экономическими реформами, пишет немецкий журнал. Лукашенко занялся устранением бюрократических барьеров и рейтинг легкости ведения бизнеса, измеряющий рамочные условия деятельности предприятий в странах мира, показал, что Белоруссии в 2009-2019 годах удалось подняться с 85-го места на 49-е среди 190 стран. Эксперт назвал страну, которой выгодна бедная Белоруссия © РИА Новости, Александр Гальперин | Перейти в фотобанк

Одним из немногих настоящих успехов Лукашенко стало развитие сферы информационных технологий. В итоге экспорт в этой области в течение всего нескольких лет вырос до двух миллиардов евро в год, что составило почти 7% всего белорусского экспорта.

Но именно ИТ-отрасль получила самый мощный удар от Лукашенко, который изо всех пытается удержать власть. За несколько недель до выборов он приказал задержать своего противника Валерия Цепкало, лишив его возможности участвовать в выборах. При этом именно бывшему дипломату Цепкало более десяти лет назад пришла в голову идея по созданию белорусской «Силиконовой долины», пишет немецкий журнал.

И именно Цепкало (политик покинул страну под угрозой ареста — прим. редакции) настаивал на реформах, которые годы спустя были успешно реализованы, отмечает еженедельник. Цепкало рассказал, при каких условиях вернется в Белоруссию © tsepkalo.by

Влиятельный американский журнал The Wall Street Journal пишет, что по мере того, как в Белоруссии нарастал гнев по поводу обращения властей с волеизъявлением граждан, Россия, быстро все обдумав, приняла решение поздравить Лукашенко с электоральной победой.

Россия и Белоруссия связаны тесными языковыми и культурными связями. Когда-то Белоруссия была советской республикой. Сегодня она стратегически выгодно расположена посреди Восточной Европы, на западном фланге России. В последние годы Лукашенко пытался добиться более тесных связей с Европой и США, раздражая таким образом Кремль, сообщает The Wall Street Journal.

Владимир Путин намерен подставить плечо Лукашенко после беспрецедентной волны протестов, последовавшей за воскресным голосованием. В своем послании к лидеру Белоруссии он сказал, что надеется на расширение дружбы и интеграции между двумя странами. Надо, считает он, расширять уже крепкие экономические связи и сотрудничество в области безопасности.

«Расчет Кремля состоит в том, что Лукашенко столкнулся с усиливающимся недовольством со стороны белорусского населения. И здесь Лукашенко не к кому больше пойти, кроме Москвы», — цитирует WSJ Дмитрия Тренина, директора аналитического Московского центра Карнеги. Слабой оказалась не только Тихановская, но и её предвыборный штаб. Что будет дальше с протестами в Белоруссии © РИА Новости, Дмитрий Виноградов | Перейти в фотобанк

США в процессе определения будущего Белоруссии, похоже, оказались второстепенной по влиянию страной, отмечает журнал.

Десятки тысяч людей вышли на улицы Минска и других городов. Они решились на столкновения с полицией, когда по результатам экзит-полов телевидение начало говорить об убедительной победе Лукашенко, пишет американское издание.

Многие протестующие говорили, что не верят в такие результаты голосования. Об этом сказала и главная оппонентка Лукашенко, 37-летняя Светлана Тихановская. Она вступила в гонку как дебютантка после того, как ее муж, популярный блогер, был арестован за призывы к беспорядкам.

Тихановская (после объявления предварительных итогов выборов она покинула страну — прим. редакции) заявила репортерам в Минске, что является законным победителем на выборах и призывает к мирной передаче власти. Позднее она подала жалобу в Центральную избирательную комиссию, требуя аннулирования результатов и пересчета бюллетеней. Лукашенко захотел «поиграть» в западную демократию и проиграл — Гожый © Facebook, Андрей Гожый | Facebook, Андрей Гожый | Перейти в фотобанк

«Лукашенко будет намного более слабой фигурой, даже если ему удастся остаться президентом, — сказал Дараг Макдауэлл, глава аналитического отдела по Европе и России в фирме Verisk Maplecraft, специализирующейся на расчете глобальных рисков. — Потеряв поддержку в обществе, его режим станет полностью зависимым от наличия военизированной полиции. Такое положение вещей изолирует Белоруссию от остальной Европы и углубит ее зависимость от России».

Если же Лукашенко все же падет, политические аналитики видят следующий вариант: Россия постарается сделать так, чтобы к власти в Минске пришел не враждебный ей партнер.

«Белоруссия слишком важна для России, чтобы просто отдать ее другим, — сказал Дмитрий Тренин. — Таким образом самым вероятным будущим для этой страны, с моей точки зрения, будет роль каната, разные концы которого будут тянуть на себя Россия и Запад».

При подготовке материала использованы переводы сайта inosmi.ru