Отказываясь от русскоязычной классики, фильмов советского периода, разрушая монументальное искусство и культурное наследие прошлых империй, Украина по маковку погрязла в площадной брани, возведенной в норму. А некоторым «деятелям искусства» удается сбывать этот дурно пахнущий товар даже в карантин

Поводом для таких мыслей послужил анонс августовского выступления Леся Подеревянского. Оно состоится не в каком-нибудь литературном подвале — в, так называемом, андеграунде. А в фешенебельном по всем статьям здании, которое знают как Д12. Находясь на улице Десятинной почти у самой Андреевской церкви, это место прославилось в последние годы проведением серии торговых мероприятий под общим названием «Все. Свои» — это и выставки-продажи крафтовых продуктов питания, и предметы обихода из керамики, дерева и прочего феншуя. И одежда украинских ателье, зачастую превосходящая по цене какую-нибудь заезжую Max Mara. Не чурается заведение и концертов-дискотек с наливайкой-выпивайкой. Теперь вот автор скабрезных стихов и прозы будет преподавать уроки «высокого штиля» с видом на церковные купола.

Какое-то представление о его манере эпатировать аудиторию можно составить по доступным в сети текстам. Переводить их на русский нет никакой возможности, как и давать на чистом украинском — это смесь слов и букв, причем иногда переставленных местами там, где читается откровенный мат, чтобы не обвиняли в нецензурщине. Однако мат все равно читается явно и неприкрыто (даже так завуалированный), поэтому, в качестве примера, будет дан фрагмент максимально без оного: «Мурзік жив у больниці. Йому жилось добре, санітарка тьотя Вєра його годувала тим, шо залишалось од больних і не обіжала, тіки іногда притворно издилап шваброю. А хірург Ганібал Опанасович Барсов інколи кидав йому з операційного стола щось смачненьке, шо він одрізав од больного, а коли Мурзік наглів і починав надоїдать під час операції, то проганяв ногою. Ганібал Опанасович бавї медсестру Анджелу Анатолієвну, а Мурзік закохав в себе смугасту кицьку з анатомки і робив з нею те саме, шо і Ганібал Опанасович з Анджелой Анатолієвной. А санітарка тьотя Вєра вопщє не бласьї ні з ким, бо була схожа на троля з фільму "Володар перснів".

Что заставляет или влечет не бесталанного в прошлом художника (с 1980 года еще состоял в Союзе художников Украины!) почти семидесяти лет от роду сквернословить на публике? Ладно бы просто ругался человек, но названия его текстов тоже навевают кое-какие мысли о девиациях — например, такой: «Гамлєт, або Феномен дацького кацапізму». Герои Подервянского — мизантропы, женоненависники, гомофобы, атеисты, расисты, антисемиты которые предаются пьянству, сексуальным излишествам и рукоприкладству. Возникающие вопросы, наверное, надо переадресовывать психиатрам. Они мастерски разбираются в детских и подростковых комплексах, над которыми не властно время. А вот что заставляет публику слушать этот весь этот коитусный бред — вопрос к культурологам. Которые должны и могут дать ответ на вопрос: каким образом распрекрасный украинский народ, работящий и спивучий, не покорился царским и советским педагогическим школам и сохранил традицию вырывать с корнем ростки «разумного, доброго, вечного»? В каком месте так непоправимо поломался национальный культурный код, что на широкую сцену выходят Лесь Подеревянский, Орест Лютый (он же Антин Мухарский), группа «Хаммерман уничтожает вирусы» и прочие охальники?

Конечно, вышеперечисленные товарищи не исключение из соринок, и у соседей бревно в виде группы «Ленинград», как говорится, в глазу торчит. Но автор и исполнитель Шнуров, скорее, исключение, а вышеперечисленные — почти правило.

Легитимизация ненормативной лексики произошла стремительно, перейдя из маргинальных страт без доступа к интернету в сообщества всякого рода креативных молодых людей. В постах и комментариях сети фейсбук «по матушке» изъясняются такие нежные девы и с такой забористостью, что некоторым лесорубам лучше не выходить из тайги — ничего нового лексического они в этот мир уже не привнесут.

Говорят, что особо невоздержанны и, так называемые, «порохоботы» — апологеты Петра Порошенко. За деньги или по другим причинам кроют они «в три наката» всех противников своего кумира. В последнее время грешат сквернословием «слуги народа» — депутаты парламентского большинства Александр Дубинский, например. Или Гео Лерос, скабрезности которого по адресу Ирины Верещук привели его к разборкам с Максом Бужанским. Вряд ли матерщинников к этому сподвигает законодательная деятельность, хотя она у любого может вызвать желание выругаться, но узком кругу. Скорее всего, набраны были в эту камарилью именно такого пошиба ораторы, что выдает в них тоже определенного рода закомплексованность. Которую они подсознательно пытаются компенсировать агрессивной бранью. Можно по-разному относиться к суровым донецким парням, но в «Партии регионов» как-то не было принято ни при исполнении, ни при женщинах, ни даже на футбольных трибунах.

В целом, наверное, можно поставить украинскому обществу диагноз инфантильной агрессии на почве несоответствия историческому моменту: в то время, как другие нации уже давно повзрослели и не считают нужным показывать свою состоятельность ни в политике, ни в культуре через нецензурщину, украинские авторитеты эфира и эфирных паров пропагандируют пубертатный стиль общения. Который никаким языковым законам неподвластен — даже при повсеместном переходе школ на украинский язык преподавания исконный славянский мат останется в обращении. И знать его украинцы, благодаря таким вот Подеревянским, будут «на отлично».