В Одессе попытались убрать затонувший у берега танкер Delfi, который до 20 июля потребовал убрать президент Украины Владимир Зеленский. Случай с танкером является одной из лучших иллюстраций происходящего на Украине

Вечером в воскресенье, 19 июля, в Одессе состоялось совещание по поводу судьбы танкера Delfi, который сел на мель в ноябре 2019 года.

«Операция «убрать Delfi» продолжается. Вчера стало понятно, что судно слишком тяжелое — лопнул понтон, порвался кормовой трос. Сегодня водолазы будут облегчать Delfi: откатывать кормовой отсек и новосой трюм, доставать лопнувший понтон и менять его. Буксиры сегодня работать не будут. Вечером — совещание рабочей группы, после него определим даты следующего подъема», — рассказал в Facebook совладелец компании P&O Maritime Ukraine Андрей Ставницер 19 июля.

Он отметил, что это, как и ожидалось, «сложный и трудоемкий процесс, в котором много малоизвестных вводных». Компания Ставницера пытается, по его словам, опытным путем пытается узнать вес судна и то, насколько сильно оно держится за волнолом. Известный комик. СМИ утверждают, что Зеленский определился с кандидатом в мэры Одессы © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

«Много получил вопросов, почему нужно заниматься Delfi в разгар пляжного сезона. Все просто, осенью может штормить, придется пережидать зиму и возвращаться к проекту только весной. Сейчас самое время», — подытожил Ставницер.

Однако по состоянию на утро 20 июля он так и не сообщил, когда же будут поднимать танкер. Между тем, 4 июля этого требовал президент Украины Владимир Зеленский. Он же и назначил своеобразный дедлайн — 20 июля.

«У нас есть сейчас последняя дата, поэтому я вас очень прошу, до 20-го числа уберите это судно. Если не способны убирать, мы отправим всех: МЧС государственного уровня, всё. Разрежете, увезете, уже никого не будет интересовать, законно или незаконно. Сейчас то, что это вот здесь, у людей пляжный период, отпуск. Мы с ноября показываем, что вообще, честно говоря, импотентная власть, вот что мы вот этим решением показываем. Угроза жизни, экологии и так далее. C ноября я понимаю — непогода и так далее. С марта уже прошло четыре месяца <…> 20 июля должны убрать эту махину, и всё, и уже не важны способы. Ну, главное, чтоб там экология не пострадала, это естественно», — заявил тогда Зеленский.

С украинским президентом сложно не согласиться. Действительно, то, что происходит с танкером, как нельзя лучше показывает суть происходящего на Украине.

Крушение с неизвестными

Танкер Delfi потерпел крушение на 15-ю годовщину первого Майдана — 22 ноября 2019 года. В тот день штормовые волны сорвали танкер Delfi, который находился в акватории порта Южный. В итоге судно село на мель у пляжа «Дельфин». Команда танкера, состоящая из трех украинцев, отказалась от эвакуации.

Судно перевернулось, и в итоге команду пришлось спасать при помощи водолазов. Двух моряков пришлось госпитализировать из-за сильного переохлаждения. На курорте под Одессой произошло крупное ЧП © -gregg- / flickr

Причина, по которой моряки до последнего отказывались покидать танкер, может быть не только в желании спасти судно, но и в том, что, как сообщает одесское издание «Таймер», танкер мог заниматься перевозкой контрабандных нефтепродуктов.

Контрабандные или неконтрабандные нефтепродукты вытекли из Delfi, так и не выяснилось. При этом поначалу бороться с этим было невозможно: на море бушевал шторм. Заграждения растянули лишь вдоль берега.

Установили судовладельца — харьковскую фирму «Фактор групп лимитед», оформленную на Джавада Шамсаддина Али Оглы, на которого записаны семь организаций, работающих в весьма различных сферах, что заставило украинские СМИ усомниться в том, что он реальный владелец судна.

Тем не менее, в апреле компания-судовладелец заверила генпрокурора Ирину Венедиктову в том, что поднимет судно за свой счет. Правда, это произошло лишь после того, как Венедиктова взяла дело под свой контроль.

Судно тем временем продолжало подтекать, что не радовало одесситов. Последняя утечка произошла 21 июня. Уже на следующий день глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный сообщил о запрете купаться в месте аварии.

«Вчера произошла чрезвычайная ситуация. С танкера Delfi, который затонул около Одессы в районе пляжа «Дельфин» еще 22 ноября 2019 года, разлилось топливо. Государственные инспекторы совместно с представителями Одесского филиала ГП «АМПУ» (Ассоциации морских портов Украины. — Ред.) отобрали пробы морской воды. Установлено превышение нормативов предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в 16,4 раза. Разлив оперативно локализовали при помощи сорбента. Купаться в море запрещено», — написал Малеваный в Facebook.

В итоге танкер дождался визита Зеленского в Одессу, который и потребовал убрать раздражающее его, да и всех одесситов, судно.

Но что-то пошло не так.

Анекдотическая операция

Среди популярных в советское время анекдотов из серии «как-то немец, француз и русский…» был один, который рассказывал о том, как представителей трех народов захватили в плен инопланетяне и поставили над ними простой опыт: дали им в пустой комнате два стальных шара. Русский один сломал, другой потерял, чем немало удивил носителей инопланетного разума. Должно быть, старшее поколение вспоминало этот анекдот вечером 18 июля, когда Delfi попытались снять с мели. Танкер «Делфи» оградили бонами, чтобы защитить Черное море от разлива нефти © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Сегодня Одесса с интересом наблюдала за попыткой поднять затонувший в ноябре прошлого года танкер Delfi. Сделать это решили с помощью двух буксиров и, соответственно, двух тросов. Один трос порвали. Второй утопили. На этой оптимистической ноте сделали перерыв до завтра», — описал происходящее в тот день главред одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев.

Уже после заявления компании, занимающейся подъемом судна, общественный деятель Александр Скубченко отметил, что творящееся в Одессе — позор.

«Сегодня мы услышали заявление от тех, кто вчера порвал два троса, так и не подняв танкер в Одессе, что танкер оказался слишком тяжёлым для этого, и теперь они будут совещаться, что делать дальше. Технической документации нет, это инопланетное судно, а не серийная посудина, да?» — отметил Скубченко.

Он признался, что его изрядно повеселило то, как в Одессе Зеленскому показывали «кучу листов формата А3 с какими-то чертежами и выкладками».

«Лучшее, что мог тогда сделать Зеленский, — это взять все те бесполезные листы формата А3, свернуть их толстой трубочкой и попросить крепких ребят из своей охраны всунуть эти трубочки тем людям в белых рубашках в одно место. Потому что это далеко не самая сложная технически задача, и уж тем более — не задача уровня президента», — отметил Скубченко.

По его словам, нужно было лишь нанять технически способного на эту работу подрядчика и заставить собственника судна оплатить его работу.

«Но вместо этого мы видели унизительные переговоры, требования, обещания и дедлайны. А теперь — смотрим дешёвый сериал «Спасти танкер «Делфи». Интересно, на сколько сезонов растянется это дичайшее позорище», — подытожил эксперт.

Тем временем народный депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский даже в такой ситуации нашел повод для шуток.

«Говорят, что у соросят есть реальный план, как поднять злополучный танкер. Но для его осуществления почему то нужно вначале приватизировать «Турбоатом», УЗД и ГТС, и легализовать марихуану», — отметил он.

Но простым одесситам не до шуток. Уже восемь месяцев близко к их берегу сидит на мели танкер. И если на словах власть обеспокоена случившимся, то на деле — все наоборот. С таким подходом пляж «Дельфин» скоро придется переименовывать в пляж Delfi. Сделать это несложно — просто убрать последнюю букву.