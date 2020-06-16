McDonald's не для русских. На Украине разгорелся русофобский скандал

Украинский McDonald's решил дискриминировать своих клиентов по языковому признаку. В меню сети оставили версии на украинском и английском языках, но убрали на русском

На Украине бушует языковой скандал. Часть украинцев готова бойкотировать сеть ресторанов быстрого питания McDonald's. Причина — отсутствие меню на русском языке. Первым это заметил журналист Евгений Хурсин.

«Так понимаю, руководители или айтишники компании «Макдоналдс» решили дискриминировать или потроллить таким образом русскоязычных граждан Украины? Ну ок. Давайте тогда мы, русскоговорящие украинцы, объявим им бойкот. Ну раз они считают, что нас нет. Будем считать, что их тоже нет», — написал он 14 июня в Facebook.

Фото он взял из Telegram-канала блогера и медиаэксперта, а также политика Анатолия Шария.

«Это решение в очередной раз подчеркивает отношение к половине населения Украины, разговаривающей по-русски. Все русскоязычные украинцы по-украински поймут, конечно. Но сам факт отношения — налицо», — написал Шарий.

Позже Хурсин разместил ответ корпорации.

«В компании «МакДоналдс» на Украине основным языком коммуникации является украинский язык. В частности, на украинском языке приведена информация в уголке потребителя, на сайте, происходит рекламная коммуникация, общение в социальных сетях», — отмечалось в ответе компании на украинском языке.

Сам Хурсин в ответ на это заявил: он ведь не просит убрать украинский язык, а лишь считает, что к нему и к английскому языку в меню фастфуда должен быть добавлен русский язык.

«Прошу заметить, не предлагал убирать украинский или английский. Наоборот, они должны быть. Обязательно. Как и русский — второй, если не первый по популярности язык в стране. Вопрос уважения к клиентам. Но, похоже, компания выбирает политику вместо бизнеса», — указал Хурсин в понедельник 15 июня.

Многие единомышленники Хурсина согласились с идеей бойкотировать McDonald's. Тем временем украинские национал-патриоты начали выражать свое одобрение тому, что компания дискриминирует говорящих на русском языке.

Любовь и ненависть

Украинский политолог Юрий Романенко разочаровался в ΜcDonald's. «Эти проклятые русские». В украинском книгоиздании разгорелся ксенофобский скандал © Facebook, Наш Формат

«Согласитесь, странно, почему английский, на котором не говорит 80-90% украинского населения, является официальным языком «Макдоналдса» в Украине, а русский, на котором говорит 99% украинцев и использует регулярно половина населения, игнорируется», — написал он 15 июня в колонке на своем сайте «Хвиля».

Романенко уверен: первым «ящик Пандоры» с украинизацией открыл третий президент Украины Виктор Ющенко, а законодательно оформил пятый президент Петр Порошенко. И такая политика, по мнению политолога, может привести к гибели Украину. Тем более политика новых властей напоминает политику их предшественников.

«Самое смешное, что лично я и миллионы таких, как я, не против, чтобы кто-то там говорил на мове, спал на мові, ел мову утром, днем и вечером. Это дело таких украинцев. Я сам разговариваю на мове, когда захочу. Ключевое в этой всей истории — постоянное сужение прав одних за счет других. Этот срач на самом деле о правах. Если бы государство навязывало русский язык в ущерб украинскому, то я точно также выступал бы против такого курса. Более того, я выступал против языкового закона Кивалова-Колесниченко при Януковиче, считая, что ничего, кроме расшатывания нашей хлипкой лодки, это не даст. Как показали последующие события, я был полностью прав», — указал Романенко.

Он утверждал: это может привести к дальнейшему дроблению украинского общества и в перспективе к весьма плохим последствиям.

Но часть украинцев поддержала фастфуд.

«А вы знали, что в McDonald's с недавних пор один из самых вкусных кофе в стране? С тех пор, как это произошло, у меня появился ритуал. Когда еду в командировку с центрального вокзала, обязательно беру себе капучино в Маке. Теперь и вы знаете, что все мои интересные исследования страны начинаются со вкуса этого кофе», — написала 15 июня в Facebook редактор и журналистка сайта «Новое время» Екатерина Шаповал.

На недоуменные реплики друзей в комментариях, которым не нравился кофе в фастфуде, она написала, что там якобы «поменяли зерна».

Такая же формулировка встречается и в других комментариях под записью. Эзоповым языком украинская интеллигенция трусливо прикрывает поддержку ксенофобии: очевидно, «поменяли зерна» — это смена меню и отсутствие русского языка. Тем более официально компания не заявляла о смене зерен для приготовления кофе.

Примечательно, что, отвечая на другой комментарий, автор которого утверждала, что кофе в фастфуде и раньше был вкусным, редактор «Нового времени» почти проговорилась.

«Недавно он стал еще вкуснее», — лукаво отметила Шаповал.

В целом национал-патриоты выражают поддержку сети и вовсю рекламируют её. А вот русские и русскоязычные украинцы задумались: стоит ли им поддерживать гривной враждебную к ним сеть ресторанов?

Что же делать русским?

Когда-то McDonald's были на Украине ресторанами, с которыми у жителей страны связаны самые теплые воспоминания. Этот фастфуд любили многие люди с разным уровнем достатка: от скромных тружеников и до президентов. К примеру, именно в эту сеть заезжал за кофе президент Владимир Зеленский, когда записывал моноинтервью. «Макдональдс»: Детская радость, пристрастие Зеленского и надежда украинского Нацбанка © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

Судя по всему, теперь менеджмент украинского представительства транснациональной корпорации захотел лишиться части покупателей. Пожалуй, ему в этом не стоит мешать, тем более время он выбрал самое «подходящее»: масштабный кризис в отрасли.

«Бизнес не живет, а выживает. 20% заведений уже закрылось. А если мы будем и дальше сидеть на карантине до 10 июня, закроются еще 30% ресторанов. На днях я встретилась с одним владельцем кафе. На моих глазах он собрал команду, чтобы официально объявить всем, что они уволены, и пломбируют заведение в центре Киева. Это касается не только маленьких ресторанов, а и больших сетевых. Даже самые сильные игроки на рынке говорят, что если пробудут закрытыми до 10 июня, то умрут», — рассказывала 23 мая в комментарии изданию «Страна» топ-менеджер ресторана «Вьетнамский привет» Алена Иваненко.

Пока нет данных, подтвердился ли ее прогноз. Но то, что отрасль находится шоковом состоянии, — точно. Тем более многие люди на Украине потеряли работу. По данным Государственной службы занятости Украины, к началу мая численность безработных выросла на 48% по сравнению с предыдущим годом. В таких условиях многие откажут себе в посещении даже недорого фастфуда. Нужно ли помогать русофобам? Железнодорожные колёса Пинчука и российский рынок © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Русским и русскоязычным украинцам можно посоветовать исключить McDonald's на Украине из списка своих любимых заведений. Даже кофе — и тот можно выпить где-нибудь в другом месте, а не в этой сети ресторанов и не в сети львовских кофеен, где тоже не любят русских.

Кроме того, кофе в жару не лучший выбор. А погода сейчас на Украине именно жаркая. Да и еду из McDonald's не раз критиковали во всем мире, в том числе и на родине фастфуда — в США. Лучше выбрать здоровое питание. Тем более сейчас на Украине начинается сезон свежих ягод, фруктов и овощей. Гораздо лучше жареного пирожка с вишней непонятного происхождения домашние вареники с вишней из украинского села.

Стоит обратить внимание и на тех, кто приветствует дискриминацию русского языка. Тем русскоязычным украинцам и русским, кто обладает солидным состоянием, можно порекомендовать пересмотреть свои отношения с Dragon Capital — инвестиционной компанией, которая и владеет «Новым временем». Остальным — перестать покупать этот журнал или заходить на его сайт, а также присмотреться к тем компаниям, которые сотрудничают с Dragon Capital, а заодно и к их продукции.

Пусть сотрудники «Нового времени» пьют «вкусный кофе из McDonald's» не за русские деньги.

В общем, взять на вооружение методы самих украинских националистов, травивших ранее бизнес за мнимое неуважение к украинскому языку. Такого не было. А вот неуважение к русскому языку — языку, который, согласно июньскому опросу Киевского международного института социологии, 48,8% украинцев признали историческим достоянием их страны, которое нужно развивать, — есть.

Еще один подход, который стоило бы перенять у украинских националистов, — свій до свого по своє — cвой к своему за своим: стараться покупать товары и услуги у единомышленников. И желательно, чтобы эти товары и услуги не были связаны с русофобскими регионами. Иными словами, если есть чашка для пресловутого кофе, сделанная во Львове сетью, которая пропагандирует национализм, и чашка, сделанная в Харькове теми, кто нейтрально или положительно относится к русскому языку, следует предпочесть вторую. Пусть она и стоит дороже.

Только так люди, говорящие на Украине по-русски, заставят изменить отношение к себе.