Смертность от COVID-19 на миллион жителей в избегающей ограничений Швеции находится примерно на уровне Франции, хотя в последней карантин был одним из самых жёстких и продолжительных в Европе

Австрия с четверга, 4 июня, открыла границы со всеми соседними странами, за исключением Италии. Свободное пересечение границ, без тестирования и двухнедельного карантина, теперь возможно с Германией, Лихтенштейном, Швейцарией, Словакией, Словенией, Чехией и Венгрией. А соседняя Чехия открывает свои границы для въезда граждан Германии, Австрии и Венгрии с пятницы, 5 июня, об этом в четверг заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

При этом граница Чехии со Словакией открыта уже с 4 июня. Это анонсировал днём ранее новый глава правительства Словакии Игор Матович во время визита в Прагу. Визит в Чехию стал для Матовича первой официальной зарубежной поездкой после его неожиданной победы на парламентских выборах в конце февраля. При этом он смог пообщаться с чешским коллегой на родном языке: премьер-министр Чехии Андрей Бабиш родился в Братиславе и имеет словацкие корни. В условиях пандемии COVID-19 оба политика надели маски и белые перчатки.

Открытие границы Словакии с Чехией Игорь Матович назвал «подарком». «Мы восстановим Чехословакию, обеспечив полную свободу передвижения между Словакией и Чехией», — заявил Матович. До 1993 года сегодняшние члены Евросоюза Чехия и Словакия были единым государством, Чехословакией. Однако нынешние Чехия, Словакия, а также Австрия, Венгрия и Словения до 1918 года были частями Австро-Венгерской монархии. Правда, о её восстановлении никто 4 июня не говорил, а премьер Венгрии Виктор Орбан в этот день вспоминал о «Великой Венгрии», которая окончательно исчезла с карты Европы ровно сто лет назад вследствие подписания Трианонского мирного договора.

Внутренние границы Чехии, Словакии и Венгрии, закрытые в начале марта, были открыты для граждан этих трех стран с 27 мая, если они возвращались на родину в течение 48 часов — в таком случае им не приходилось сдавать тест на коронавирус и соблюдать карантин. Однако иностранцы без видов на жительство в одной из стран до 4 июня границы пересекать не могли.

Северные регионы Италии также когда-то были частью Австро-Венгрии, но Австрия планирует открыть свою итальянскую границу лишь после того, когда это позволят данные по распространению коронавируса, заявил 3 июня министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг. По его словам, решение об этом может быть принято в течение следующей недели, возможно, разрешен будет свободный въезд в Австрию из некоторых провинций Италии.

Границы Австрии с соседними странами, закрытые в течение трех месяцев, первоначально планировалось открыть 15 июня, однако позитивная динамика сокращения распространения коронавируса дала возможность властям Австрии сделать это раньше, рассказал министр. В Австрии с населением в 9 миллионов человек, число случаев заражения коронавирусом, по официальным данным, составляет 16 805, скончались от COVID-19 в этой стране 670 человек.

Швеция планирует частично открыть границы с 8 июня — в эту страну смогут въехать люди с видом на жительство, которые имеют родственников в королевстве, но самое главное — сезонные работники. «Согласно сегодняшнему решению правительства, сезонные работники сельскохозяйственной, лесной и садоводческой отраслей добавляются в перечень групп, на которые не распространяется запрет на въезд», — отмечается в сообщении пресс-службы правительства Швеции, обнародованном 4 июня.

А вот другие скандинавские страны границы с соседней Швецией открывать не спешат, причина тому — высокий уровень смертности от COVID-19, что многие связывают с более либеральным противоэпидемическим режимом в этой стране. За отказ от жёсткого локдауна Швецию критикуют во всей остальной Европе, и в ход идут откровенные манипуляции. Так, 3 июня главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл, которого называют архитектором «мягкого карантина», дал интервью общественному радио Швеции, в котором, в частности заявил: «Если бы мы снова столкнулись с той же болезнью, точно зная, что мы знаем о ней сегодня, я думаю, мы бы остановились на чем-то среднем между тем, что сделала Швеция, и тем, что сделал остальной мир». Вскоре интервью перепечатало агентство Bloomberg, снабдив заголовком о том, что Швеция впервые признала отказ от локдауна и жесткого карантина ошибкой, — и в такой интерпретации новость появилась в западных и российских медиа. Однако уже на следующий день сам Андерс Тегнелл на пресс-конференции подчеркнул, что Агентство общественного здравоохранения Швеции, которое он возглавляет и которое ответственно за противодействие пандемии, уверено в своей стратегии, но постоянно получает новую информацию о вирусе и оценивает используемые методы.

«Из новостей стало известно, что я и мы (в Агентстве общественного здравоохранения) считаем, что использованная нами стратегия была неправильной и должна быть радикально изменена. Это совсем не так. Мы по-прежнему считаем, что стратегия хорошая, но всегда есть возможность улучшения, вы всегда можете сделать это лучше», — пояснил он. «Лично я думаю, что было бы довольно странно, если бы кто-нибудь ответил иначе на такой вопрос. Всегда можно сделать что-то лучше», — добавил Тегнелл. «Если кто-то видит в этом самокритику, это уже интерпретации. Нужно, конечно, критически подходить к своей деятельности и пересматривать подходы, но из этого не следует, что кто-то допустил ошибки» — подчеркнул главный эпидемиолог Швеции.

Отвечая на вопрос о том, что можно было бы сделать по-другому, Тегнелл сказал о необходимости лучшей готовности в домах престарелых, повышения потенциала для проведения тестирования значительно раньше и, возможно, не следовало закрывать школы для учащихся старше 16 лет (в последнем случае речь идёт об ослаблении, а не ужесточении ограничений).

Несмотря на утверждения агентства Bloomberg, главный эпидемиолог Швеции не впервые отмечает недочеты выбранных методов. В начале мая он заявил, что обеспокоен высоким уровнем смертности, ставшим для него сюрпризом. Кроме того, Тегнелл признал тот факт, что государству не удалось защитить пожилых граждан даже в закрытых заведениях, и пообещал обратить на это внимание. Однако даже на момент, когда в Швеции вирус унес более 3 тысяч жизней, главный эпидемиолог продолжал придерживаться тактики открытого общества и настаивал на достижении коллективного иммунитета, добавляя, что преодолеть пандемию поможет только вакцина. Он последовательно отвергал принятые в Европе нормы ношения медицинских масок и перчаток и отмечал позитивные стороны шведского пути — свободные койки в больницах, ответственность граждан и добровольную изоляцию, а также снижение интенсивности перемещений по стране. По состоянию на 4 июня в Швеции зарегистрировано почти 42 тысячи случаев заражения коронавирусом, умерло от его последствий более 4,5 тысяч человек. Однако смертность от COVID-19 на миллион жителей в Швеции (452) находится примерно на уровне Франции (445), хотя в последней стране карантин был одним из самых жёстких и продолжительных в Европе.

Единственное жёсткое карантинное ограничение, которое сейчас действует в Швеции, — запрет собираться группами более 50 человек. Но нельзя сказать, что и эти эпидемиологические меры соблюдаются беспрекословно. Вечером в среду, 3 июня, тысячи жителей Стокгольма вышли в центр города, чтобы принять участие в акции солидарности с протестами движения Black Lives Matter, проходящими сейчас в США. Несмотря на то, что организаторами было указано максимально допустимое количество в 50 участников, в день акции можно было наблюдать толпу из нескольких тысяч плотно стоящих друг к другу людей. Акцию не разгоняли, хотя после неё, когда манифестанты пытались спуститься на станцию метро, полиция распылила перцовый газ в закрытом помещении, создав ещё большее столпотворение.

4 июня Министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг заявил, что поддерживает демократическое право на протест, но также напомнил о необходимости соблюдать правила Агентства здравоохранения. Дамберг считает, что люди, которые хотят выразить свою поддержку борьбе с расизмом, должны делать это, но сейчас им следует держаться подальше от улиц. «Я призываю каждого, кто хочет выступить против расизма, использовать вместо этого цифровые медиа. В противном случае многие рискуют заболеть и умереть. Мы должны продолжать следовать рекомендациям органов здравоохранения», — заявил министр. Андерс Тегнелл такое откровенное нарушение предписаний своего ведомства не прокомментировал.

Границы Германии, в отличие от Швеции, формально не закрыты, однако в связи с угрозой распростанения коронавируса 17 марта правительство ФРГ приняло решение о предостережении граждан страны от поездок за границу, причём оно действовало для всех стран мира. Но в среду, 3 июня, министр иностранных дел Германии Хайко Маас распорядился отменить с 15 июня глобальное предостережение относительно путешествий для стран ЕС, Шенгенской зоны и Великобритании — в общей сложности речь идет о 29 европейских странах.

Маас также указал, что границы Испании и Норвегии остаются закрытыми для туристов. Одновременно министр призвал граждан не считать, что связанная с коронавирусом опасность миновала, поскольку пандемия «ещё далека от завершения». «Мы должны совместными усилиями не допустить, чтобы восстановление туризма привело ко второй волне — у нас или где-то еще. Все зависит от личной ответственности каждого», — подчеркнул глава МИД ФРГ.

Предостережение от поездок граждан Германии в третьи страны по-прежнему остается в силе. По словам министра, отмена рекомендаций отказаться от таких поездок будет также зависеть от развития эпидемиологической ситуации. «Ясно одно — этим летом не будет второй операции по эвакуации, в особенности для отпускников, попавших на карантин», — предупредил Хайко Маас.

Ныне Германия занимает четвёртое место среди европейских стран по числу инфицированных коронавирусом — почти 185 тысяч человек. Это произошло после того, как Франция, которая до последнего времени находилась на четвёртой позиции в Европе по этому показателю, изменила методику ведения статистики заболеваемости. При этом в пятерке европейских лидеров у Германии самая низкая смертность: всего от последствий коронавируса в этой стране скончались 8 724 человека, а показатель смертности от COVID-19 в расчёте на миллион населения в ФРГ составляет 104.

Во Франции же теперь, по официальным данным, с начала эпидемии насчитали 152 444 случая заражения коронавирусом (пятое место в Европе), от COVID-19 тут умерли чуть более 29 тысяч человек. Хотя действие чрезвычайного положения в области здравоохранения в этой стране заканчивается 10 июля, традиционный военный парад, посвященный национальному празднику — Дню взятия Бастилии, во Франции решили заменить торжественной церемонией, об этом в четверг сообщили в Елисейском дворце. В церемонии на площади Согласия примут участие французские военные самолёты. Количество участников будет ограничено 2 тысячами человек и примерно 2,5 тысячами гостей. Во время церемонии почтят военных и медицинских работников, которые борются с эпидемией коронавируса.

3 июня спустя почти три месяца после введения жёсткого карантина были снова открыты границы Италии. Со среды в страну разрешен въезд граждан 26 других стран-членов ЕС, а также из Великобритании, Норвегии и Швейцарии. Сами итальянцы также могут свободно передвигаться по всем 20 регионам. Ряд политиков и экспертов выражают обеспокоенность тем, что отмена ограничений может привести к росту числа инфекций. Италия считается одной из наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции стран. С начала эпидемии в этой стране подтверждено более 234 тысяч случаев заражения коронавирусом (это третий показатель в Европе), от COVID-19 тут скончались более 33,6 тысячи человек, а число активных случаев болезни составляет более 38 тысяч.

В тот же день Германия, Франция, Италия, а также Нидерланды объявили о создании альянса, нацеленного на обеспечение доступности возможной будущей вакцины против коронавируса для всех европейцев. Четыре крупнейшие экономики еврозоны «совместно рассматривают различные многообещающие инициативы и ведут переговоры с различными фармацевтическими компаниями», сказано в заявлении, размещённом на сайте Министерства здравоохранения, благополучия и спорта Нидерландов. «Четыре страны совместно изучают различные перспективные инициативы и ведут переговоры с различными фармацевтическими компаниями. Цель состоит в том, чтобы производство вакцины происходило на европейской земле, насколько это возможно», — говорится в документе. Страны договорились сформировать «Альянс за инклюзивную вакцину», отметив, что в настоящее время ускорение процесса разработки и обеспечение доступа к эффективной вакцине является одной из самых актуальных проблем во всем мире.

«Альянс изучает перспективные инициативы по разработке вакцин для обеспечения достаточного количества вакцин для ЕС и других стран. Сотрудничество позволит им достичь самых быстрых и наилучших результатов в дискуссиях с ключевыми игроками фармацевтической отрасли о перспективных инициативах в области вакцин. Альянс также хочет договориться с фармацевтическими компаниями, что вакцина должна стать широко доступной для ЕС», — отмечается в заявлении. Организаторы Альянса хотят привлечь к переговорам Европейскую комиссию, и предложить другим государствам-членам ЕС возможность участвовать в их инициативах.

Великобритания, которая вышла из Евросоюза незадолго до начала пандемии коронавируса, в эти дни стала организатором третьего Глобального саммита по вакцинам, который Соединенное Королевство проводит в режиме видеоконференции. Выступая на его открытии 4 июня, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал страны мира начать новую эру сотрудничества в области здравоохранения. Основная цель мероприятия, в котором по видеосвязи должны принять участие главы 35 государств и правительств, — сбор средств на финансирование Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) на период с 2021 по 2025 год. Однако к саммиту приковано особенно пристальное внимание в свете пандемии коронавируса.

«Я призываю вас присоединиться к нам, усилить этот альянс, который спасает жизни людей и начать эру нового сотрудничества в области здравоохранения, что, по моему мнению, является сегодня первоочередной совместной целью на нашем веку», — сказал Джонсон. Он напомнил, что Великобритания в течение пяти лет перечислит на нужды альянса более 2 млрд. долларов. Британская фармацевтическая компания AstraZeneca рассчитывает начать массовое производство вакцины от COVID-19, которую сейчас разрабатывает совместно с Оксфордским университетом, в сентябре, если тесты окажутся успешными.

Ныне Британия занимает первое место в Европе по числу смертей от COVID-19 — почти 40 тысяч человек по данным службы здравоохранения, и более 50 — по информации статистической службы. С начала эпидемии в Соединённом Королевстве выявлено более 281,6 тысяч инфицированных коронавирусом — это второй показатель среди европейский стран.

А первое место в Европе по числу зараженных коронавирусом занимает Испания — почти 288 тысяч случаев, от COVID-19 в этой стране умерли более 27 тысяч человек (четвёртый показатель). В январе-мае 2020 года в Испании зарегистрировали почти на 44 тысячи смертей больше, чем за аналогичный период 2019 года, причём наибольший рост приходится на месяцы эпидемии коронавируса — такие данные 3 июня обнародовал Национальный институт статистики.

По подсчётам Института, в период с 1 января по 24 мая 2020 года количество зарегистрированных смертей в Испании было на 24% выше, чем за аналогичный период в 2019 году. Это в целом 225 930 умерших — на 43 945 больше, чем в прошлом году. Первые месяцы года не особенно отличаются от показателей предыдущего, но в последующие, после начала эпидемии, смертность была выше в среднем на 50%. А наибольшее количество смертей зафиксировали в неделю с 30 марта по 5 апреля — 20 575, что более чем 154,5% больше, чем в аналогичный период 2019 года. Именно 2 апреля в стране в течение суток умерли 950 человек — максимум с начала эпидемии.

В Испании установлен и один из самых больших в мире размеров так называемой «социальной дистанции» — два метра, такой же нормы придерживаются в Эстонии. При этом Всемирная организация здравоохранения считает безопасным расстояние минимум в один метр — именно его используют Франция, Дания и Литва. Полутораметровую дистанцию требуют выдерживать в Бельгии, Германии, Греции, Италии, Нидерландах и Португалии. Соблюдение «социальной дистанции» в Европе даже превращают в перформанс: в Германии, в одном из первых открывших свои двери для посетителей Музее современного искусства в городе Коттбус в 100 км от Берлина, гостям вручают пластиковые шесты длиной 1,5 метра — чтобы они сами измеряли расстояние до других посетителей.