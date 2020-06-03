По состоянию на 12:00 3 июня в мире официально зарегистрировали почти 6,4 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19. Заболевание забрало жизни более 380 тыс. человек, свыше 2,7 млн заболевших выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Соединённые Штаты: здесь коронавирус диагностировали у 1,8 млн человек. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 106,1 тыс. американцев, 463,8 тыс. выздоровели.

Вторую позицию с почти 555,4 тыс. заболевших занимает Бразилия. Более 31 тыс. человек скончались от инфекции, 223,6 тыс. выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Россия: 423,7 тыс. случаев заражения, свыше 5 тыс. погибших, 186,9 тыс. выздоровевших.

Ситуация остается сложной в Великобритании (почти 279,4 тыс. заболевших), Испании (239,9 тыс.) и Италии (233,5 тыс.).

Коронавирус и Россия

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 423,7 тыс. (8 863 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 5 тысяч и 37 человек (182 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии 186,9 тыс. человек.

В Москве умер еще 61 человек с коронавирусом за сутки. Общее число жертв в городе превышает 2,6 тыс.

Столица в борьбе с коронавирусом использовала 50% созданных медицинских мощностей, заявил градоначальник Сергей Собянин. А главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко отметил, что за три месяца выписали 85% пациентов.

Мосгордума внесла в Госдуму проект поправок в Трудовой кодекс, которые закрепят нормы удаленной работы. Авторы законопроекта считают, что выработанные за время пандемии нормы "удалёнки" не потеряют актуальности и после стабилизации ситуации.

Санатории Ставрополья и Краснодарского края начали принимать первых отдыхающих. Правда, пока их немного: на шесть открытых санаториев Ставрополья сейчас приходятся 48 человек, а на 71 санаторий Краснодарского края — немногим более тысячи.

Премьер Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору провести анализ практики применения московских нормативных актов, принятых для борьбы с эпидемией, в том числе и указов Сергея Собянина. Глава правительства потребовал от них обратить «особое внимание на положения, в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан».

Мишустин также поручил Минздраву РФ сохранить резерв коечного фонда, созданного для людей с коронавирусом, на случай второй волны заболеваемости. За три дня министерство совместно с главами регионов должно принять документы, обеспечивающие резерв койко-мест в клиниках и госпиталях.

Вакцина, которую Минобороны будет испытывать на добровольцах из числа военных, уже прошла испытания на хомяках и обезьянах, и ее безопасность доказана, утверждают в ведомстве.

Руководители российских театров выступили против шахматной рассадки зрителей после возобновления их работы. На такой мере безопасности настаивает Минкультуры. Опрошенные директора назвали ее «сложной», «нелепой» и «малоприятной».

«Есть экономика театра, нам нужно продолжать жить», — объяснил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

Пока россияне больше обеспокоены кризисом, вызванным COVID-19. По прогнозам экспертов, на предприятиях пройдут массовые сокращения. Ожидается, что в период кризиса работу потеряют до 6 млн человек. Только за апрель работы уже лишились 800 тысяч россиян. Падение доходов влечет за собой и снижение потребительского спроса. Более половины (65%) торговых сетей закроют в среднем по 15 магазинов в 2020 году. При этом 30% бутиков и торговых точек — представители fashion-сегмента.

Коронавирус в Европе: континент «открывается» туристам, в Испании - ни одной смерти от COVID-19, Норвегия жалеет о жёстком локдауне © AFP, BENOIT DOPPAGNE / BELGA

В Свердловской области высокопоставленный сотрудник управления по работе с личным составом ГУ МВД РФ заразился коронавирусом. Он общался с большим количеством людей.

Власти Ханты-Мансийского автономного округа указали нефтяникам на недостатки в борьбе с COVID-19 в закрытых на карантин вахтовых поселках. Заместитель губернатора ХМАО Алексей Забозлаев отметил, что в автобусах нефтяников перевозится слишком много пассажиров.

Заместитель директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семёнов считает, что на фоне пандемии коронавируса люди уже не откажутся от масок полностью. Теперь их будут носить во время сезонных всплесков респираторных заболеваний. В свою очередь глава отделения больницы Хадасса Эйн Керем профессор Давид Лурье считает, что ношение медицинских масок не причиняет вреда здоровью, однако не имеет смысла, если человек находится на открытом воздухе или если рядом нет других людей.

Туристическая отрасль уже готовится к пробуждению после пандемической спячки, однако бывший санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко дал ценный совет тем, кто рискнут путешествовать. Он предложил перед выездом за границу сдавать тест на наличие антител к коронавирусу.

Ситуация на Украине

На Украине выявили уже 24 тысячи 823 случая коронавируса, из них 735 летальных, 10 440 пациентов выздоровели.

За сутки зафиксировано 483 новых случая заражения во всех регионах Украины. Наибольшее количество новых пациентов с COVID-19 обнаружено за сутки во Львовской (96), Ровенской (50) областях и Киеве (62).

Коронавирус выявлен у одного из сотрудников Минздрава. Об этом сообщил во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, это первый случай заражения в аппарате ведомства.

После ослабления карантина в стране значительных вспышек заражения не зафиксировано. Украина удерживается на плато заболеваемости, когда количество новых зараженных примерно равно выздоровевшим от коронавируса. Об этом говорилось на совещании в Офисе президента.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности открыть пункты пропуска в Донбассе с 10 июня. До настоящего момента КПП работали в ограниченном режиме. Пересечение линии разграничения возможно только по спецразрешению командующего ООС.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко допустил продление карантинных ограничений после 22 июня. По его словам, все зависит от динамики заболеваемости в стране.

На встрече с представителями Всеукраинского совета церквей премьер-министр Денис Шмыгаль согласился на заседании правительства пересмотреть и смягчить требования к количеству прихожан на религиозных мероприятиях.

«Укрпочта» возобновила свою работу по докарантинному графику и предупредила, что бесплатными услуги по переадресации и хранению почтовых отправлений оставались только до 3 июня. В отделениях предприятия действуют усиленные санитарные нормы: масочный режим и социальное дистанцирование. «Укрпочта» возобновила оплату услуги денежных переводов «С карты домой». При этом сохранено обслуживание на дому с помощью почтальонов.

После запуска пригородного автотранспорта количество пассажиров в киевском метро выросло в 2 раза до 675 тыс. Опасаясь переполненности станций метрополитен начал ограничивать на вход станции «Академгородок», «Житомирская» и «Черниговская».

После первых матчей Украинской премьер-лиги львовский футбольный клуб «Карпаты» сообщил о почти половине команды, заразившейся коронавирусом. Тренировки и запланированные матчи отменены. Все игроки и тренеры клуба отправлены на двухнедельный карантин. Матчи чемпионата страны с «Ворсклой» и «Мариуполем» перенесены.

Ситуация в мире

У Всемирной организации здравоохранения в январе были проблемы с получением данных о COVID-19 от КНР. Сообщается, что китайские власти более недели не предоставляли информацию о геноме коронавируса после того, как несколько правительственных лабораторий его расшифровали.

Кость Бондаренко рассказал, какой удар нанес коронавирус отношениям между государствами © Екатерина Чеснокова Черногории объявили об окончании эпидемии COVID-19. Власти страны заявили, что это результат «многомесячных усилий всей системы и наших граждан». Однако Кабмин Черногории отмечает, что высок риск «импорта коронавируса» из других стран. Тем не менее с 1 июня были открыты границы для туристов из тех стран, где заражение инфекцией идет на убыль.

Верховный суд ЮАР признал неконституционными ограничения, введенные в связи с пандемией. В решении суда подчеркнуто, что введенные ограничительные нормы «в своем большинстве не влияют на замедление скорости распространения коронавируса». Правительству страны дано две недели на исправление ошибок.

Во Франции со 2 июня разрешены поездки по всей стране, а также возобновили работу рестораны, бары и кафе. В Париже сохранились более жесткие правила, открыты только заведения с верандами. Столики разрешили размещать на тротуарах и даже на парковках.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время в мире разрабатываются 133 вакцины против COVID-19. Наиболее перспективные 10 вакцин находятся на стадии клинических испытаний в США, Великобритании и Китае. Остальные проходят доклинические испытания, в частности, в Токийском университете, университете Тулэйн, университете Альберты и университете Питтсбурга.

Автогонки "Формулы-1" возобновятся 3 июля в Австрии. Все этапы соревнований в этом году пройдут в Европе. После Австрии состязания гонщиков состоятся в Венгрии, потом в Великобритании, Испании, Бельгии и Италии.